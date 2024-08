Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH: Ihre Copywriter-Vermittlung für Agenturen, Coaches, Dienstleister und Onlineshops

Windorf (ots)

Ein Copywriter muss die richtigen Techniken beherrschen, um für Unternehmen zielgruppengerechte und effektive Texte verfassen zu können. In der Menge an Copywritern kann die Suche nach dem passenden Werbetexter jedoch eine Herausforderung sein. Um Agenturen, Dienstleister, Coaches und Onlineshops diese Arbeit zu ersparen, bieten Lobna und Michael Schafhauser, Gründer der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, eine Vermittlung ausgebildeter Copywriter - und das ohne Vermittlungsprovision. Was hinter dem B2B-Angebot steckt, erfahren Sie hier.

Überzeugende Werbetexte sind im Marketing ein entscheidender Faktor, um neue Kunden zu gewinnen und Produkte oder Dienstleistungen gewinnbringend zu verkaufen. Viele Unternehmen setzen dafür auf erfahrene Copywriter, die es verstehen, ihr Angebot genau auf den Punkt zu bringen und ihre Zielgruppe für ihr Angebot zu begeistern. Doch die Suche nach den passenden Werbetextern kann zeitaufwendig und kostspielig sein. "Copywriter müssen die richtigen Werkzeuge beherrschen, um Leser von Beginn an zu überzeugen - dafür müssen sie aber auch die individuelle Zielgruppe jedes Unternehmens kennen. Einen passenden Copywriter zu finden, bedeutet für Unternehmen, viel auszuprobieren - und oft auch zu scheitern", sagt Lobna Schafhauser, Geschäftsführerin der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH.

"Um ihnen die Suche zu erleichtern, vermitteln wir professionell ausgebildete Copywriter an Agenturen, Dienstleister, Coaches und Onlineshops - so können sie sicher sein, den passenden Copywriter direkt zu finden", ergänzt ihr Geschäftspartner Michael Schafhauser. Im Programm der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH erwerben Teilnehmer ausführlich alle notwendigen Fähigkeiten, um eigenständig und erfolgreich als professionelle Werbetexter durchzustarten. Auch erfahrene Werbetexter profitieren von den Angeboten der Experten: Im Fortgeschrittenenkurs lernen sie, wie sie automatisiert und planbar Kunden gewinnen und ihre Umsätze deutlich steigern können. Damit bietet dieses Programm eine Lösung für eines der größten Probleme der Branche. Mit ihrem B2B-Angebot helfen sie nun auch anderen Unternehmen dabei, ganzheitlich von professionellem Copywriting zu profitieren.

Wie Lobna und Michael Schafhauser die Suche nach dem idealen Werbetexter erleichtern

Um andere Unternehmen bei der Suche eines Copywriters zu unterstützen, bieten Lobna und Michael Schafhauser einen umfangreichen Vermittlungsservice an: Ihre Kunden können dabei ein Jahr lang aus einem Talentpool von über 750 qualifizierten Copywritern profitieren und zwischen einer Festanstellung oder qualifiziertem Freelancing wählen. Außerdem können sie so viele Copywriter testen und einstellen, wie sie benötigen, um ihre Projekte bedarfsgerecht abdecken zu können. "Unsere Kunden machen Angaben zu ihrem individuellen Bedarf und wir verbinden sie dann mit den passenden Copywritern, aus denen sie wählen können - dadurch sparen sie sich die eigenständige Suche", erklärt Lobna Schafhauser. "So erhalten sie jederzeit verkaufsstarke und maßgeschneiderte Werbetexte für ihr Projekt." Eine Vermittlungsprovision fällt hierbei allerdings nicht an - ein Vorteil, den die Kunden der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH sehr zu schätzen wissen. Stattdessen fallen lediglich 250 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten für den unbegrenzten Zugang zum Talentpool an.

Nach dem Onboarding und dem Erstellen eines Arbeitgeberprofils dauert eine erfolgreiche Vermittlung in der Regel nur wenige Tage. "Unser tiefes Verständnis für die Anforderungen und Herausforderungen von Unternehmen ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und den idealen Copywriter zu vermitteln. So profitieren unsere Kunden von hochqualifizierten Werbetexten, ohne selbst großen Aufwand betreiben zu müssen", so Michael Schafhauser.

Mit der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH zu qualifizierten und professionellen Copywritern

Lobna und Michael Schafhauser bringen selbst eine langjährige Erfahrung im Bereich Marketing und Copywriting mit. Daraus ergibt sich ein tiefgehendes Verständnis für die Anforderungen und Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen - dies ermöglicht es ihnen, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und den passenden Copywriter zu vermitteln. "Präzise und verkaufsoptimierte Texte sind das Herzstück jeder erfolgreichen Marketingkampagne. Copywriter leisten deswegen einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Damit das volle Potenzial ausgeschöpft werden kann, müssen Unternehmen aber zunächst den richtigen Copywriter für ihre Bedürfnisse finden - und genau dabei unterstützen wir sie", fasst Lobna Schafhauser zusammen.

Original-Content von: Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell