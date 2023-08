Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH launcht neuen Kurs: K.I Copywriting Masterclass

Pocking

Michael und Lobna Schafhauser, die Geschäftsführer der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, kündigen den Start ihrer neuesten Innovation an: Die K.I Copywriting Masterclass. Dabei handelt es sich um einen Kurs, der es Copywritern ermöglicht, mit Künstlicher Intelligenz, kurz KI, hochwertige Werbetexte effizienter denn je zu erstellen.

Geschäftsführer und Kursleiter Michael Schafhauser: "In der heutigen Zeit des digitalen Fortschritts kann die richtige Anwendung von KI in der Werbetext-Branche den Unterschied ausmachen. Mit der richtigen Anwendung von KI können Werbetexter wertvolle Stunden beim Verfassen ihrer Texte sparen und gleichzeitig auch die Qualität ihrer Werbetexte steigern. Unsere Masterclass bietet genau diese Fähigkeiten und das nötige Know-how, um den bestmöglichen Nutzen aus KI zu ziehen."

Lobna und Michael Schafhauser bringen jahrelange Erfahrung in den Bereichen Werbetexten und KI-Technologie mit. Durch die Kombination ihrer Expertisen bieten sie einen Kurs, der sowohl praxisnahe Anleitungen als auch tiefgehendes Fachwissen vermittelt. Das Ziel ist es, Teilnehmern zu ermöglichen, ihre Effizienz zu steigern und KI als wertvolle Chance zu nutzen.

Die K.I Copywriting Masterclass ist dabei jedoch weit mehr als ein einfacher Leitfaden. In insgesamt fünf Modulen werden alle relevanten Informationen rund um die Arbeit mit KI vermittelt. Geboten wird neben praktischen Anwendungen und bewährten Techniken auch ein Zugang zu exklusiven Ressourcen. Dazu gehören Anleitungen zur Nutzung spezifischer KI-Tools, exklusiver Zugang zu KI-Copywriting-Software und eine umfangreiche Datenbank mit getesteten Werbetexten. Abgerundet wird das Programm von exklusiven Bonustrainings. Stress aufgrund von kurzen Deadlines und lange Recherchen mit unspezifischen Ergebnissen gehören dann der Vergangenheit an: So sind die Teilnehmer nach Abschluss des Kurses nicht nur in der Lage, ihre Texte bis zu dreimal schneller zu erstellen, was etwa zehn bis zwölf Wochenstunden einspart, auch Schreibblockaden werden erfolgreich überwunden.

"Copywriter sind die Stimme vieler Unternehmen. Um im heutigen Markt bestehen zu können, ist es unerlässlich, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Technologien zu adaptieren. Mit unserer Masterclass wollen wir ihnen die besten Tools an die Hand geben, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Wer sich für unsere Masterclass entscheidet, investiert nicht nur in ein umfangreiches Training, sondern auch in seine Zukunft", sagt Geschäftsführerin Lobna Schafhauser.

Weitere Informationen zur Masterclass von Michael und Lobna Schafhauser unter: https://www.michaelschafhauser.com/k-i-copywriting-masterclass

Weitere Informationen zum Angebot der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH unter: http://www.michaelschafhauser.com

