Sanierungshelden24 GmbH

Navid Ebrahimi: Immobilie mit Potenzialanalyse und alternativen Vermarktungsstrategien zum Bestpreis verkaufen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Steigende Zinsen und die politische Landschaft setzen die Immobilienmärkte unter Druck. Viele Eigentümer sind verunsichert und fragen sich, wie sie jetzt noch den besten Preis erzielen. Navid Ebrahimi ist mit Maklerhelden24 erfolgreich am Berliner Immobilienmarkt unterwegs und sorgt mit seinem Expertenteam dafür, dass seine Kunden ihre Immobilie zum bestmöglichen Preis verkaufen. Dabei unterstützt er seine Kunden mit einer speziellen Potenzialanalyse, kosteneffizienten Immobilienaufwertungen und einer einzigartigen Vermarktung dabei, den Wunschpreis für ihre Immobilie zu erzielen. Hier erfahren Sie, worin das Angebot des Experten besteht und wie er sich von seinen Mitbewerbern unterscheidet.

Lange Zeit kannten die Immobilienpreise nur die Aufwärtsrichtung, doch das hat sich nun geändert. Auch am Berliner Immobilienmarkt fallen die Preise so stark wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Das bekommen vor allem private Verkäufer zu spüren: Bieten sie ihre Objekte eigenhändig auf Online-Portalen wie ImmoScout an, melden sich oft gar keine Interessenten mehr. Kann hier ein Makler helfen? "Auf jeden Fall. Gerade in der aktuellen Marktlage sollte bei einem Privatverkauf ein guter Makler beispringen", sagt Navid Ebrahimi von Maklerhelden24. "Denn viele unterschätzen die richtige Preisgestaltung - ist diese unrealistisch, wird sich das Objekt auch auf längere Sicht nicht verkaufen. Zudem können sich in der momentanen Krisenzeit nur Käufer ab der oberen Mittelschicht eine Immobilie leisten. Diese müssen daher gezielt gefunden und kontaktiert werden, was ohne professionellen Makler kaum gelingen wird."

Navid Ebrahimi kennt die verschiedenen Käufergruppen in Berlin und Umgebung sehr genau: Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung am Berliner Immobilienmarkt und hat schon zahlreichen Eigentümern zu einem Verkauf zum Bestpreis verholfen. Allerdings vermittelt er dabei nicht einfach nur zwischen den Parteien, sondern hat mit seinem Unternehmen Maklerhelden24 ein einzigartiges Konzept entwickelt, um durch die Nutzung von alternativen Vermarktungsstrategien wie Home Staging und Social Media Ads zielgruppengenau die geeigneten Käufer anzusprechen und den Verkauf entscheidend zu fördern.

Der Immobilienmarkt im Wandel

Der Immobilienmarkt hat sich gewandelt, das ist vielen Verkäufern und Eigentümern noch nicht bewusst. Mittlerweile haben wir es nämlich mit einem Käufermarkt zu tun - das Angebot übersteigt damit die Nachfrage. Umso wichtiger ist es, seine Immobilie optimal am Markt zu präsentieren, um sie zum Bestpreis zu verkaufen. "Viele Verkäufer sagen sich: 'Einige Fotos ins Netz stellen und Besichtigungstermine vereinbaren, das kann ich auch' - und das stimmt sogar, jedoch nur bis zu einem gewissen Grad", erklärt Navid Ebrahimi. "Wir als Makler haben weitreichendere Möglichkeiten als Privatverkäufer. Wir kennen den Markt genau und wissen, worauf es zu achten gilt." Anders als herkömmliche Makler bringt das Team rund um Navid Ebrahimi jedoch weit mehr als Marktkenntnisse mit. So gehen sie noch einen Schritt weiter und bieten das Komplettpaket.

"Wir sorgen für die optimale Präsentation der Immobilien!"

"Im Kern geht es bei uns immer um die optimale Präsentation der Objekte", erklärt der Experte. "Dabei erfordert jede Immobilie eine individuelle Herangehensweise." Um die bestmöglichen Ergebnisse für seine Klienten zu erzielen, steht daher zu Anfang jeder Zusammenarbeit eine Immobilienpotenzialanalyse. Daraus leiten die Experten gemeinsam mit den Eigentümern das bestehende Potenzial diverser Vermarktungsstrategien und Optionen der Wertsteigerung ab. "Wir analysieren explizit, welche Möglichkeiten bestehen, um die Immobilie aufzuwerten. Dazu gehören in erster Linie kleinere Renovierungs- und Reparaturarbeiten", so Navid Ebrahimi. "Uns geht es dabei jedoch nicht um eine Komplettsanierung, sondern darum, die Immobilie kostengünstig und unkompliziert aufzuwerten. Schließlich können bereits kleinere Optimierungen den Verkaufspreis schnell um bis zu 25 Prozent erhöhen - obwohl es sich um dieselbe Immobilie handelt."

Um die Objekte optimal zu präsentieren, setzt das Team um Navid Ebrahimi außerdem auf eine Methode, die als Home Staging bezeichnet wird. Hier wird das Objekt für potenzielle Interessenten mit den passenden Requisiten in Szene gesetzt. "Ziel muss es sein, den Wert einer Immobilie substantiell zu erhöhen - mit einer Pflanze auf dem Tisch ist es dabei bei Weitem nicht getan", versichert Navid Ebrahimi

Umfangreiche Expertise und weitreichendes Netzwerk: Wie sich Navid Ebrahimi von anderen Anbietern unterscheidet

In der aktuellen Marktphase setzen er und sein Team anders als viele andere Makler neben ihrem Expertennetzwerk aus Anwälten, Handwerkern und Home Stagern vor allem auf alternative Vermarktungsstrategien. "Wichtig ist heute ein guter Mix aus Offline- und Online-Vermarktung. Viele Menschen suchen heute ausschließlich online nach Immobilien - wer daher Instrumente wie Google-Ads, Social Media oder E-Mail-Marketing einsetzt, ist schnell im Vorteil", erklärt Navid Ebrahimi. "In Verbindung mit vielfältigen Maßnahmen zur Wertsteigerung auf Basis unserer Potenzialanalyse können wir daher schnell einen Wert am Markt erzielen, den private Verkäufer sonst eher nicht erreicht hätten."

Ihre Expertise in der Online-Vermarktung und ihre Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Wertsteigerungsmaßnahmen bieten die Spezialisten von Maklerhelden24 dabei zu den gleichen Konditionen an, die auch andere Makler veranschlagen, wobei diese solch einen speziellen Service jedoch nicht anbieten können. "In der aktuellen Situation ist es wichtiger als je zuvor, mit innovativen Vermarktungswegen mehr und geeignete Kaufinteressenten auf die Objekte aufmerksam zu machen - mit Maklerhelden24 stehen wir für einen klaren Mehrwert, weil zusätzliche Dienstleistungen anbieten, die unseren Kunden Arbeit abnimmt und ihre Verkaufsaussichten verbessert."

Navid Ebrahimi will daher auf dem Immobilienmarkt neue Standards setzen und auf dem Berliner Immobilienmarkt weiter expandieren. Wer heute als Makler nicht auch die Substanz einer Immobilie bewertet, sie auf Wunsch verbessert und bei der Vermarktung auf effiziente Strategien setzt, wird die aktuelle Krise nicht überdauern, ist Navid Ebrahimi überzeugt.

Sie wollen Ihre Immobilie zum Wunschpreis verkaufen und sich dabei von erfahrenen Vermarktungs-Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich bei Navid Ebrahimi von Maklerhelden24!

Original-Content von: Sanierungshelden24 GmbH, übermittelt durch news aktuell