REPT Battero präsentiert auf der Messe The Smarter E Europe eine neue Produktlinie mit der weltweit ersten 320 Ah-Batterie als Muster

MÜNCHEN, 19. Juni 2023 /PRNewswire/ – REPT BATTERO, ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, nahm an der branchenführenden Veranstaltung, der European Smart Energy Exhibition, teil, die vom 14. bis 16. Juni stattfand. Das Unternehmen präsentierte seine neueste Innovation, die Wending-Batterieserie, am Stand C3-220, während der Veranstaltung, die allgemein als The Smarter E Europe bekannt ist.

Das Hauptziel der Teilnahme von REPT BATTERO war die Einführung und Marketing für seine Wending-Batterieprodukte 320 Ah und 340 Ah. Das 320 Ah-Modell erfüllte erfolgreich die strengen Zertifizierungsstandards des TÜV Rheinland und bestätigte damit seine Position als führende Energiespeicherlösung. Durch die Präsentation dieser innovativen Produkte wollte REPT Battero den Bekanntheitsgrad seiner Marke erhöhen, Industriepartnerschaften fördern und gleichzeitig Wissen mit wichtigen Akteuren der Branche austauschen.

"Wir fühlen uns geehrt, Teil der Ausstellung zu sein und freuen uns, unsere neueste technische Errungenschaft, die Wending-Batterieserie, vorstellen zu können", sagte Jason Hong, Vertriebsleiter in Übersee. "Diese Produkte stellen eine erhebliche Verbesserung der Produktverfügbarkeit dar, mit einer bemerkenswerten Steigerung der Raumnutzungseffizienz von über 7 %, was bedeutet, dass das gleiche Volumen eine höhere Energiekapazität hat."

Die Wending-Serie zeichnet sich durch die Verwendung von REPT BATTERO 320Ah-Hochkapazitätsbatterien aus, die als erste in der Branche die UL 9540A Zertifizierungsstandards für Zellen mit mehr als 300 Ah erfüllen. Diese Zertifizierung garantiert den Anwendern die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte von REPT BATTERO.

REPT BATTERO hat sich mit renommierten Marken wie Powin, einem führenden Hersteller von Energiespeichersystemen, zusammengeschlossen. Diese Verbindungen bestätigen das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und die Anerkennung seiner Spitzentechnologie durch die Branche.

REPT BATTERO wird die Produktion erhöhen, um die hohe Nachfrage nach seinen 320 Ah-Batteriezellen zu decken. Damit ist es das erste Unternehmen der Branche, das die Produktion aufstockt und damit einen wichtigen Meilenstein setzt. Diese Leistung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation und seine Position als globaler Marktführer in der Batterietechnologie.

Daten des Gao Gong Industry Institute (GGII) zeigen, dass REPT Battero 320Ah Batteriezellen die ersten sein werden, die weltweit zur Bemusterung zur Verfügung stehen, was auch einen bedeutenden Meilenstein für die Industrie auf ihrem Weg zu fortschrittlichen Energiespeicherlösungen darstellt.

Das Unternehmen will die Batterieproduktionskapazität bis 2025 auf über 150 GWh steigern. Es plant eine globale Expansion durch die Einrichtung von Produktionsstätten in Indonesien, Frankreich und Nordamerika. Diese Schritte werden dem Unternehmen helfen, die wachsende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen zu befriedigen und sich gleichzeitig für nachhaltige und zuverlässige Energielösungen für eine grünere Zukunft einzusetzen.

REPT BATTERO wurde 2017 als erster Vorstoß der Tsingshan Industrial Group in Investitionen in erneuerbare Energien gegründet. Das Unternehmen ist auf Lithium-Ionen-Batterien für Strom- und Energiespeichersysteme spezialisiert und verfügt über ein Stammkapital von CNY2.1 Milliarden Yuan. Seine Forschungs- und Entwicklungszentren befinden sich in Shanghai, Wenzhou und Jiaxing. Zu den Hauptprodukten gehören Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien mit quadratischen Aluminiumschalen und dreifache Batterien für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, technische Maschinen und Energiespeicherlösungen. Im Jahr 2022 gehörte Battero REPT zu den zehn größten inländischen Batterieunternehmen (wenn man die installierte Kapazität betrachtet).

