Tineco FLOOR ONE S7 Premium: Das neue Nass- & Trockensauger-Flaggschiff ist in Deutschland bei OTTO erhältlich

Tineco, ein führender Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, kündigt heute mit dem FLOOR ONE S7 Premium offiziell sein neues Flaggschiff unter den Nass-/Trockensaugern an. Nach einer ersten Vorstellung im Rahmen der IFA 2022 werden damit alle Details, Spezifikationen sowie die Verfügbarkeit des Geräts veröffentlicht.

Der Tineco FLOOR ONE S7 Premium ist ab sofort deutschlandweit bei OTTO erhältlich.

Das MHCBS™ System für noch mehr Sauberkeit

Das MHCBS™ System zeichnet sich in erster Linie durch vier Eigenschaften aus, durch die es den FLOOR ONE S7 PREMIUM von anderen Staubsaugern unterscheidet. Die Bürste reinigt sich während der Benutzung dank des Systems permanent selbst. Frisches, unverbrauchtes Wasser wird nach jeder Umdrehung erneut gleichmäßig aus dem Frischwasserbehälter heraus auf die Walze gespült. Anschließend entfernt ein spezieller, in den Premium zess integrierter Abschaber den zuvor vom Boden aufgenommenen Schmutz von der Walze und das dreckige Wasser wird durch das flache Rohr des Staubsaugers schnell in den Behälter für dreckiges Wasser gezogen, damit die Rolle immer mit sauberem Wasser den Boden reinigt. Dabei handelt sich um einen "schwimmenden Abstreifer". Die Sprungfedern drücken auf den Abstreifer, sodass dieser ständig auf die Bürstenwalze Druck ausübt, selbst wenn die Walze nach dem Gebrauch Abrieb bekommt, bleibt der Abstreifer dicht an der Bürstenwalze.

Zusätzliche Hauptmerkmale des Tineco FLOOR ONE S7 Premium sind:

Weitere Informationen über Tineco und sein gesamtes Portfolio an Bodenpflegelösungen finden Sie unter https://de.tineco.com/.

Über Tineco Das 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für jeden zu schaffen.

