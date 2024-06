CENTRAL PATTANA

"Stolz für alle: Thailand feiert und stärkt Gleichberechtigung und Geschlechtervielfalt für den Pride Month 2024".

Bangkok (ots/PRNewswire)

Central Pattana startet stolz 'Pride for All', eine landesweite Kampagne zur Feier des Pride-Monats in den Central Einkaufszentren. Im Einklang mit der jüngsten Regierungspolitik, die sich für Vielfalt und Gleichberechtigung einsetzt, zielt diese Initiative darauf ab, Thailand als eines der besten LGBTQ+-freundlichen Reiseziele zu positionieren und möglicherweise die World Pride 2030 auszurichten. Es wird erwartet, dass die Kampagne im Juni landesweit eine halbe Million Menschen in die Central-Einkaufszentren lockt und damit den Tourismus und die Wirtschaft ankurbelt.

Im Juni finden landesweit bunte Pride-Veranstaltungen statt

City Pride - Central World's "Rhythm of Pride 2024" gab den Startschuss für die thailändischen Pride-Veranstaltungen nach einer vierjährigen Unterbrechung. Die von Lukkade-Metinee geleitete und von verschiedenen Organisationen unterstützte Veranstaltung feierte mit über 500 Mitgliedern der LGBTQIAN+-Gemeinschaft die Vielfalt. Zu den Höhepunkten gehörten eine Modenschau-Parade auf dem 80 Meter langen Regenbogen-Laufsteg mit Victoria's Secret, Drag Queens und der Einführung der limitierten Auflage der Crybaby Pride Parade-Figur im Regenbogendesign sowie die Special Giant Pride Wings Show mit der 3,5 Meter großen Crybaby Let Your Colors Pop Giant-Figur.

Das "Bangkok Pride Festival 2024" feierte die Stärke der LGBTQIAN+ Gemeinschaft und die Gleichstellung der Ehe auf der Rainbow Road. Die Veranstaltung bestand aus 5 großen Umzügen, die verschiedene Formen der Liebe repräsentierten und über 2,5 Kilometer lang waren und ihren Höhepunkt in der Central World hatten. Die Teilnehmer schwenkten eine riesige Fahne, um den Pride-Monat zu feiern. Mehr als 200.000 LGBTQIAN+ Teilnehmer versammelten sich an der 200 Meter langen Regenbogenfahne.

Pride Across the Nation - Während des gesamten Monats finden an den Pride-Standorten im ganzen Land, darunter im Zentrum von Chiang Mai, Samui, Phuket, Hat Yai, Pattaya, Rayong, Korat, Khon Kaen und anderen Orten, zahlreiche Veranstaltungen statt.

- Während des gesamten Monats finden an den Pride-Standorten im ganzen Land, darunter im Zentrum von Chiang Mai, Samui, Phuket, Hat Yai, Pattaya, Rayong, Korat, Khon Kaen und anderen Orten, zahlreiche Veranstaltungen statt. Werbeaktion für alle Weltbürger - Zentrale Einkaufszentren bieten von Juni bis Juli 2024 spezielle Werbeaktionen für internationale Kunden an. Besucher können ein Willkommenspaket im Wert von über 10.000 THB erhalten, wenn sie ihren Reisepass vorlegen und sich für die The 1-Mitgliedschaft anmelden. Während des The Greatest Grand Sale 2024 (7. Juni - 31. Juli) können Kunden, die 5.000 THB ausgeben, ein spezielles Bath & Bloom Travel Set einlösen, wobei Klook-Kunden das Set bei einem Einkauf von 4.000 THB einlösen können. Chinesische Kunden, die mit WeChat Pay oder AliPay bezahlen, erhalten in den teilnehmenden Filialen spezielle Wechselkurse.

Verfolgen Sie die Aktualisierungen von Central Pattana, indem Sie hier klicken. https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities

