Die KI-Revolution - Die ultimative Liste der 128 besten ChatGPT Plugins auf einen Blick

Berlin (ots)

Die Berliner Marketing-Agentur Buzzmatic veröffentlicht eine Liste mit den ultimativen ChatGPT Plugins. Diese Liste bietet einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Plugins, ihre Funktionen und Anwendungsbereiche.

In der sich ständig weiterentwickelnden KI-Landschaft ist es von entscheidender Bedeutung, stets über die neuesten Tools und Technologien informiert zu sein. Die Liste von Buzzmatic enthält über 128 ChatGPT-Plugins, die tabellarisch aufgelistet und in verschiedene Kategorien unterteilt sind. Von Machine Learning-Tools bis hin zu Natural Language Processing deckt die Liste ein breites Spektrum an Anwendungsbereichen ab.

Die Liste von Buzzmatic bietet eine detaillierte Beschreibung für jedes Plugin, ihrer Kernfunktionen und der Industrien, in denen sie am besten eingesetzt werden kann. Mit dieser umfangreichen Zusammenstellung kann jeder ab sofort fundierte Entscheidungen treffen und die für ihre individuellen Bedürfnisse passenden Plugins auswählen.

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, um neue Tools und Entwicklungen einzubeziehen und ist kostenlos auf der Website von Buzzmatic verfügbar. Zusätzlich zu den Plugins bietet Buzzmatic auch umfangreiche Lern-Ressourcen an, um den Nutzern ein umfassendes Verständnis der KI-Technologien zu vermitteln.

Greifen Sie jetzt unter https://buzzmatic.net/chatgpt-plugins/ auf die komplette Liste zu!

