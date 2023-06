Heidland Werres Diederichs Rechtsanwälte

Tipster Ltd.: Weichen für Gesamtsanierung der Tipster-Unternehmensgruppe gestellt

Investorenprozess für einen der größten stationären Sportwettenanbieter Deutschlands angestoßen

Köln (ots)

Das Amtsgericht Köln hat heute Dr. Jörg Gollnick von der Kölner Kanzlei Heidland Werres Diederichs Rechtsanwälte (HWD) zum vorläufigen (starken) Insolvenzverwalter der Tipster Ltd. eingesetzt. Die in Malta ansässige Tipster Ltd. hält eine Erlaubnis für die Veranstaltung von Sportwetten in Deutschland nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021. Gollnick ist bereits vorläufiger Insolvenzverwalter der Tipster Service GmbH, einem Dienstleistungsunternehmen in der Tipster Unternehmensgruppe.

Gollnick sagte zu seiner Einsetzung: "Mit dem Insolvenzantrag für die Tipster Ltd. in Deutschland sind die Weichen zur Sanierung der gesamten Tipster-Unternehmensgruppe gestellt. Die Gruppe ist sehr werthaltig: Allein der Jahresumsatz der Tipster Ltd. lag zuletzt bei mehr als 250 Millionen Euro. In Deutschland zählt das Unternehmen mit mehreren hundert Shops zu einem der größten stationären Wettanbieter. In der gesamten Gruppe inklusive den von Franchisepartnern betriebenen Shops sind rund 1000 Personen beschäftigt. Wir haben einen strukturierten Investorenprozess aufgesetzt, um mit Hilfe eines starken Partners den Geschäftsbetrieb für die Tipster Gruppe inklusive ihrer Franchisenehmer langfristig zu sichern."

Der Geschäftsbetrieb läuft während der Sanierung ohne Einschränkungen weiter. Auch die Wettkunden können wie gewohnt ihre Wetten platzieren und bekommen ihre Gewinne ausgezahlt.

Zu Heidland Werres Diederichs Rechtsanwälte (HWD): Die in Köln ansässige Wirtschaftskanzlei ist seit mehr als 60 Jahren auf privates Baurecht, Unternehmenssanierungen und Insolvenzverwaltung spezialisiert. Sie konnte in der Vergangenheit zahlreiche Sanierungen erfolgreich umsetzen. Weitere Informationen unter: www.hwd.de.

