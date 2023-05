NETSTOCK

Netstock kündigt die Veröffentlichung seiner KI-gestützten Predictive Planning Suite™ an

Boston (ots/PRNewswire)

Die KI-gestützte Lösung von Netstock ermöglicht es SMBs, ihre Lieferkettenplanung anzupassen, zu flexibilisieren und zu beschleunigen, um ihre Wettbewerber auszustechen.

Netstock, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Planungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, hat seine AI-powered Predictive Planning Suite auf den Markt gebracht, eine speziell für die Supply-Chain-Planung und das Bestandsmanagement entwickelte Lösung. Diese KI-gestützte Suite bietet eine unübertroffene Raffinesse, Transparenz und Flexibilität im Bestandsmanagement und gibt SMBs auf der ganzen Welt ein robustes und dennoch erschwingliches KI-gestütztes Supply-Chain-Planungstool an die Hand.

Netstocks Predictive Planning Suite ermöglicht es Unternehmen, die Auftragsplatzierung zu optimieren, Fehlbestände zu minimieren und überschüssige Bestände zu reduzieren, was zu einer Erhöhung der Betriebskasse und einem schnellen ROI führt. Ara Ohanian, CEO von Netstock, erklärt: „Bisher konnten nur Lösungen auf Unternehmensebene ein solches Maß an Funktionalität und Leistung bieten und kosteten ein Vielfaches davon. Mit unserer Predictive Planning Suite sind wir in der Lage, Lösungen für die gesamte Lieferkette eines Unternehmens anzubieten, während sich das Geschäft weiterentwickelt." Herr Ohanian sagte: „Wir haben unsere Lösungspakete so entwickelt, dass sie die Bedürfnisse unserer Kunden, die immer anspruchsvollere Anforderungen an ihr Bestandsmanagement stellen, optimal erfüllen. Dies hilft ihnen dabei, das zu implementieren, was sie jetzt brauchen, und sie können ihre Bedürfnisse im Bestandsmanagement bis weit in die Zukunft sichern."

Mit der Veröffentlichung der Predictive Planning Suite bringt Netstock auch die Opportunity Engine™ auf den Markt, ein leistungsstarkes neues KI-gestütztes Tool. Opportunity Engine ist darauf ausgelegt, alle Bestandsdaten zu analysieren, um potenzielle Probleme schnell zu erkennen und Empfehlungen in Echtzeit zu geben, so dass die Kunden reagieren und Probleme beheben können, bevor sie zu einem Problem werden.

Netstock wurde mit dem Ziel gegründet, fortschrittliche Technologien in der SMB-Branche einzuführen, und demonstriert sein Engagement für die Kunden durch eine Reihe von branchenführenden Fortschritten bei Bestandsverwaltungslösungen. Die Einführung von Netstocks AI-powered Predictive Planning Suite ist der jüngste Beweis für das Engagement und die interne Agilität des Unternehmens bei der schnellen Bereitstellung außergewöhnlicher Produkte für die vorausschauende Planung der Lieferkette.

Barry Kukkuk, CTO von Netstock, erklärte: „Netstock-Kunden werden auch in Zukunft erhebliche Vorteile aus unserer sich ständig weiterentwickelnden KI-Technologie ziehen. Durch den Einsatz dieser Technologie wird Netstock kontinuierlich wertvolles Fachwissen in der Lieferkette erfassen und integrieren, um unseren Kunden direkt Paketlösungen zu liefern."

Darüber hinaus bietet die Lernakademie von Netstock Zugang zu unübertroffenem Branchen-Know-how und sorgt dafür, dass Unternehmen der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind. Mit einer Zertifizierung nach ISO 27001 garantiert Netstock das höchste Maß an Datensicherheit und Integrität und schafft Vertrauen durch den Schutz der sensiblen Informationen ihrer Kunden.

Mit Netstocks Predictive Planning Suite können Kunden auf eine sich ständig weiterentwickelnde, KI-gesteuerte (AI-driven) Lösung zugreifen, die eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des zukünftigen Erfolgs ihres Geschäfts spielen wird.

Informationen zu Netstock:

Netstock ist ein führender Anbieter von Software für die vorausschauende Supply-Chain-Planung, dem 2.200 Kunden weltweit bei der Optimierung ihrer Planung vertrauen. Die cloudbasierten Lösungen von Netstock ermöglichen es Unternehmen, agil, reaktionsschnell und profitabel zu sein. Jede Lösung lässt sich mit führenden ERPs integrieren und nutzt erweiterte Analysemöglichkeiten, damit Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und die besten Entscheidungen zur Planung der Lieferkette für Ihr Geschäft treffen können. Weitere Informationen: https://www.netstock.com/

