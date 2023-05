GMTN 2023

The Bright World of Metals 2023 glänzt durch spannendes Rahmenprogramm und neue Formate

Neu im Programm:

ecoMetals-Forum in Halle 9

Thementag "Green thermoprocess technology" am 12. Juni 2023

Sonderschau "Castainability" in Halle 13

ecoMetals-Awards am 15. Juni 2023

ecoMetals-Studio als neues digitales Format

Ob erstklassige internationale Kongresse, renommierte Awards, ein Spitzengespräch mit Branchen-Experten und Politik, Sonderschauen oder Insights zu top-aktuellen Themen in den Vortragsforen - auf der "Bright World of Metals" gibt es vom 12. bis 16. Juni 2023 in Düsseldorf zahlreiche Programmhighlights, die die Leistungsschau der über 2.100 Aussteller aus 56 Ländern ergänzen. Damit bieten alle vier Technologie-Fachmessen ein breites Spektrum zu den entscheidenden Themen der metallurgischen Industrien und zeigen in Theorie und Praxis Strategien auf, wie die Unternehmen die Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise angehen.

Politik trifft Wirtschaft

Am ersten Messetag wartet das Rahmenprogramm des internationalen Weltleitmessen-Quartetts mit einem ganz besonderen Highlight auf: Ein Spitzengespräch zwischen Top-Entscheidern der Branche und der Politik. Auf dem Podium diskutieren: Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Clemens Küpper, Präsident BDGuss, Dr. Heike Denecke-Arnold, Chief Operations Officer thyssenkrupp Steel Europe AG, Till Schreiter, Geschäftsführer ABP Induction Systems GmbH, Burkhard Dahmen, Vorsitzender der Geschäftsführung SMS Group GmbH und Dr. Ioannis Ioannidis, Sprecher der Geschäftsführung, Oskar Frech GmbH & Co. KG (12. Juni 2023 von 16.30 bis 17.30 Uhr in Halle 1, Raum 115).

Bahnbrechendes ist Programm: ecoMetals Forum und Thementag "Green thermoprocesstechnology"

Die ecoMetals-Kampagne der Messe Düsseldorf, seit 2011 das "grüne Herz" der Bright World of Metals, wird in diesem Jahr durch zahlreiche neue Formate erweitert. So findet am 15. Juni 2023 das "ecoMetals Forum Metals4Sure" auf der THERMPROCESS in Halle 9, Stand D74 zum ersten Mal statt. Im Mittelpunkt stehen metallurgische Technologien, Prozesse und Anwendungen. Das umfassende Dekarbonisierungs-Know-How der Branche hilft, bewährte Prozesse der Metallerzeugung und -umformung immer nachhaltiger zu gestalten.

Die Energiewende vom fossil-nuklearen System hin zu einer erneuerbaren Energieversorgung für die industrielle Fertigung ist ein radikaler Wandel, der Innovationen, Investitionen und kontinuierliche Verbesserungen erfordert. Thermische Prozesse und ihr vergleichsweise hoher Energieverbrauch sind der Schlüssel zu diesem Wandel. Diese Aspekte werden insbesondere im Rahmen des Thementages "Green thermoprocess technology" am 12. Juni 2023 beleuchtet und diskutiert. Zu den Konferenz-Referenten gehören Matthias Zelinger, VDMA Head of Climate & Energy, Matthias Rehfeldt, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Carsten Gondorf und Nico Schmitz, Abteilung Industrieöfen und Wärmetechnik, RWTH Aachen, René Gail, Project Management Jülich (PtJ), Joachim G. Wünning, FOGI - Forschungsvereinigung Industrieofenbau, Nadine Barthel, Cluster Decarbonisation in Industries (CDI), Egbert Baake, Institut für Elektrotechnik, Leibniz Universität Hannover sowie Hartmut Krause, TU Bergakademie Freiberg. Partner des ecoMetals Forums ist der VDMA Fachverband Metallurgy, der auch das THERMPROCESS Forum gemeinsam mit der Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau (FOGI) organisiert. Die Konferenzsprache aller Veranstaltungen ist Englisch; die Teilnahme ist für Messebesucher kostenlos. Weitere Informationen unter: www.thermprocess.de/de/Besuchen/Rahmenprogramm/ecoMetals_2023

Sonderschau "Castainability" und NEWCAST AWARD

Die GIFA- und NEWCAST-Hallen 10 bis 17 sind der Treffpunkt der internationalen Gießerei-Industrie - und das nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Aktivitäten des Vereins Deutscher Gießereifachleute e. V. (VDG) und des Bundesverbandes der Deutschen Gießerei-Industrie e. V. (BDG). Schwerpunkte der diesjährigen Foren sind Themen, die die Gießerei-Branche fit für eine klimaneutrale Zukunft machen. Premiere hat die Sonderschau "Castainability" am BDG-Stand C17 - F68 in Halle 13, die Besucherinnen und Besuchern aufzeigt, wie nachhaltig Guss sein kann. Standen bereits in der Vergangenheit Gussteile für automobilen Leichtbau und erneuerbare Energien auf der Agenda der NEWCAST, zeigt sich auch bei den Herausforderungen der Dekarbonisierung industrieller Prozesse, dem Wandel zur Elektromobilität und klimaneutraler Wärmetechnik die Stärke und das Innovationspotenzial des Formgebungsverfahrens Gießen. Die innovativsten Gussteile von internationalen NEWCAST-Ausstellern werden am 14. Juni 2023 mit dem berühmten NEWCAST-Award ausgezeichnet. Programmhinweise unter: GIFA-FORUM 2023 und NEWCAST-FORUM 2023 .

Stahl-Fachmesse METEC und ihre Kongresse ESTAD und EMC

Ein unschlagbares Erfolgs-Trio ist die METEC mit ihren Kongressen ESTAD (European Steel Technology and Application Days) und EMC (European Metallurgical Conference). Vom 12. bis 16. Juni dreht sich auf der ESTAD, Europas größter Stahlkonferenz, alles um den Werkstoff grünen Stahl und die Herausforderungen, vor denen die Branche derzeit in Richtung klimaneutrale Produktionsprozesse steht. Experten werden im Rahmen der Fachmesse METEC und des parallel stattfindenden Kongresses Antworten auf die drängenden technologischen Fragen geben - und somit zum globalen Erfolg der Stahlindustrie beitragen. Für Stahlhersteller, Zulieferer und Anwender ist der fünftägige Kongress ein absolutes Branchen-Highlight. Veranstaltet wird die 6. ESTAD vom Stahlinstitut VDEh. Detaillierte Informationen und Tickets gibt es unter: https://metec-estad2023.com

Die EMC ist die wichtigste Konferenz für Nichteisen-Metallurgen in Europa. Alle zwei Jahre kommen mehr als 400 Metallurgen, Wissenschaftler und Entscheidungsträger aus aller Welt zusammen, um aktuelle Herausforderungen in ihrem Fachgebiet zu diskutieren. In diesem Jahr steht die EMC unter dem Motto "CO2-neutrale und autonome Energieversorgung". Leitthemen sind Wasserstoff, Lithium und Dekarbonisierung. Im Programm enthalten sind mehr als 90 spannende Vorträge und Diskussionen aus der Hydro- und Pyrometallurgie zum Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling, zu Industrie 4.0 und Prozessvirtualisierung. Die ausschließlich englischsprachige Konferenz ist eine Einladung der GDMB - Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute e. V. - und richtet sich an Metallproduzenten, Anlagenbauer und Dienstleister sowie an Universitäten und Ingenieurbüros. Tickets und Registrierung sind unter folgendem Link erhältlich: https://gdmb.de/emc-2023-european-metallurgical-conference/

THERMPROCESS erfolgreich mit Forum und Sonderschau

Theorie und Praxis gehen auch bei den THERMPROCESS-Events, FOGI-Sonderschau der Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau e. V. sowie dem THERMPROCESS-Forum des VDMA Metallurgy, Hand in Hand. Im THERMPROCESS-Forum präsentieren namhafte Aussteller innovative Verfahren und Lösungen rund um Thermoprozesstechnik sowie Digitalisierung von Prozessen und Anlagen. Das Vortragsprogramm spiegelt die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungstreiber für thermoprozesstechnische Unternehmen wider und beschäftigt sich unter anderem mit dem Beitrag der Thermoprozesstechnik zum Recycling für eine integrierte Kreislaufwirtschaft. Experten aus Hochschulen und Instituten moderieren die einzelnen Blöcke der Aussteller. Die Teilnahme an der Fachtagung ist für THERMPROCESS-Fachbesucher kostenlos. Weitere Informationen unter: https://www.thermprocess.de/de/Besuchen/Rahmenprogramm/THERMPROCESS_Forum_2023

Ergänzend zu den Vorträgen präsentieren in der FOGI-Sonderschau in Halle 9, Stand C42 namhafte Forschungsinstitute aus dem Bereich Thermoprozesstechnik ihre Themenfelder und aktuelle Forschungsarbeiten.

ecoMetals - den "grünen Pionieren" auf der Spur

Eine Reihe von namhaften Ausstellern des Messequartetts sind auch Teilnehmer der ecoMetals-Kampagne, die sich seit 2011 für nachhaltige und energieeffiziente Produkte und Lösungen einsetzt. Mittlerweile ist "ecoMetals" ein fester Bestandteil der Markenfamilie der Messe Düsseldorf. Auf den vier Fachmessen finden internationale Messegäste durch speziell gekennzeichnete Stände und geführte Touren, den ecoMetals-Trails, leicht zu den grünen Pionieren unter den ausstellenden Unternehmen. Zu den Teilnehmern zählen ABP Induction Systems, Achenbach Buschhütten, Advanced Energy Industries, AGTOS, ANDRITZ, ASK Chemicals, BDG, Didion International, Fill Gesellschaft, Foseco/Vesuvius, Hüttenes-Albertus, HYDRO, Inductotherm, KMA Umwelttechnik, MAGMA, Norsk Hydro, Norican, Otto Junker, Oskar Frech, Primetals, SMS Group, Tenova sowie WS Wärmeprozesstechnik. Die von der Messe Düsseldorf organisierten Trails sind für Messebesucher kostenlos und starten täglich im Eingangsbereich Nord.

ecoMetals Awards für herausragende Lösungen und Innovationen

Am 15. Juni 2023 um 17:00 Uhr heißt es auf dem ecoMetals-Forum in Halle 9 Bühne frei für die herausragendsten technologischen Leistungen und Innovationen der Aussteller für eine effiziente und umweltschonende Industrie. Die ecoMetals Awards feiern in diesem Jahr Premiere und werden in den drei Kategorien ecoProcess, ecoEnergy und ecoTechnology vergeben. Neu auf dem ecoMetals-Forum am 16. Juni 2023 von 10 bis 14 Uhr sind auch die ecoMetals-Science Slams. Die Kurzvorträge befassen sich mit aktuellen Trends in der energieintensiven Gießerei- und Metallurgiebranche wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Energieeffizienz.

Live-TV von den Messen

Ein weiteres neues Format auf der Bright World of Metals 2023 ist das ecoMetals-Studio, zu finden in unmittelbarer Nähe des Presse Centers, Messe Center, 1.OG. Im Studio finden spannende Panel-Diskussionen und Interviews mit Experten statt. Der Partner Vulkan Verlag berichtet täglich live aus den Messehallen und erweitert damit das digitale Angebot in den Portalen der GIFA-METEC-THERMPROCESS-NEWCAST.

Metals4you

Neben ecoMetals ist Nachwuchsförderung DAS Thema, das die metallurgischen Industrien bewegt. Als attraktiver High-Tech-Standort und erfolgreiche Exportnation im globalen Markt benötigt Deutschland ein hervorragendes Ausbildungssystem und qualifizierte technische Fachkräfte. Außerdem hat in den vergangenen Jahren in vielen Berufsbildern der Industrie ein bedeutender Imagewandel stattgefunden, der vielen Jugendlichen nicht bewusst ist. Doch wie finden Unternehmen und Young Talents zusammen? Mit dem Nachwuchsprogramm Metals4you entsteht eine einzigartige Plattform für zukünftige Nachwuchskräfte. Die Initiative ermöglicht Schülern ab 15 Jahren sowie Studienanfängern und Auszubildenden an den Messetagen Montag bis Freitag den Zugang zu Innovationen und Arbeitgebern der Metallurgie- und Gießereibranche. In enger Kooperation mit den Trägerverbänden, dem Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), dem Industrieverband Giessereichemie (IVG), dem Stahlinstitut VDEh sowie dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) wurden attraktive Serviceleistungen für Unternehmen und Bildungseinrichtungen entwickelt. Weitere Informationen unter: https://www.gifa.de/de/Besuchen/Rahmenprogramm/Metals4you

European Foundry Women´s Award

Es gibt sie - die erfolgreichen Frauen in der "Bright World of Metals", doch noch immer sind zu wenige in den metallurgischen Branchen präsent. Der CAEF-Preis wird am 15. Juni 2023 um 14 Uhr in Halle 13, Stand D07 an eine der Frauen in der Gießerei verliehen, die eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, eine Vorreiterin, Mentorin oder ein Vorbild für Frauen in der Metallgießerei-Industrie darstellt.

Alle Informationen sowie die Online-Presse-Akkreditierung sind abrufbar unter: www.gifa.de, www.metec.de, www.thermprocess.de, www.newcast.de. Das komplette Rahmenprogramm der Bright World of Metals 2023 gibt es stets aktuell auf einen Blick:

Überblick Rahmenprogramm

Öffnungszeiten: 10 bis 18:00 Uhr/ 12. - 16. Juni 2023

