Thermacell und Biogents helfen gegen Mückenstiche / Wen juckt es noch: Perfekte Lösung für laue Sommerabende

Wer kennt es nicht: Sobald man es sich im heimischen Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon an lauen Sommerabenden gemütlich macht, fängt es an zu surren und zu jucken. Viele Menschen haben in den warmen Monaten mit den ungeliebten Stechmücken zu kämpfen - und zahlreiche Zerstochene reagieren sogar allergisch. Um die Sommeridylle wieder herzustellen, gibt es zwei simple Lösungen: Das Thermacell Mückenabwehr Tischgerät und die Biogents BG-Mosquitaire CO2 Mückenfalle. Sie bieten wirkungsvollen Schutz vor Stichen - und das ganz ohne Lotions, Sprays oder unangenehme Gerüche zur Mückenvertreibung.

Beide Geräte schaffen die ersehnte Abhilfe zur Sicherung geselliger Outdoor-Stunden am Abend. Das Thermacell Mückenabwehr Tischgerät ist ideal für den Einsatz auf der Terrasse oder dem Balkon. Dort schafft der handliche Begleiter eine 20 Quadratmeter große Schutzzone vor Mücken. Die Biogents BG-Mosquitaire CO2 Mückenfalle ist dagegen perfekt für größere Flächen und sorgt für einen nachhaltig mückenfreien Garten. Die Wirkweise beider Geräte basiert auf Forschungsergebnissen zum Verhalten von Mücken und ist wissenschaftlich belegt. In beiden Fällen stellt der Mückenschutz keine Beeinträchtigung für Bienen dar. Erhältlich sind die Geräte im gut sortierten Baumarkt, Gartenfachmärkten und deren Onlineshops sowie über Amazon. Vertrieben werden sie vom Unternehmen SBM Life Science, welches innovative und verantwortungsvolle Lösungen und Dienstleistungen für Pflanzen, Gärten und das Wohnumfeld bietet.

Entspannte Sommerabende mit Thermacell Mückenabwehr

Die in den USA langjährig etablierten Produkte kommen direkt auf den Balkon- oder Terrassentisch: Das handliche Thermacell Mückenabwehr Tischgerät enthält eine Gaskartusche, die im Handumdrehen ein Wirkstoffplättchen erhitzt. Der Wirkstoff wird durch Verdampfung in die Umgebungsluft abgegeben. Das sorgt für eine 20 Quadratmeter große Schutzzone vor Stechmücken. Der Wirkstoff ist geruchlos und unsichtbar, jedoch unangenehm für Mücken. Ein Plättchen wirkt bis zu vier Stunden und kann jederzeit aktiviert und deaktiviert werden. Das Gerät ist leicht tragbar, sodass es sich neben dem Einsatz auf dem Balkon oder der Terrasse auch optimal zum Mitnehmen eignet. Damit ist es auch ideal als Geschenkidee oder Mitbringsel. Angeboten wird das Thermacell Mückenabwehr Tischgerät in den Farben Graphit und NavyBlue zu einem UVP von 42,99 Euro, die Thermacell Laterne mit zuschaltbarem Umgebungslicht zu einem UVP von 44,99 Euro. Die Nachfüllpackung mit Wirkstoffplättchen und Gaskartuschen für 48 Stunden mückenfreie Zeit ist zu einem UVP von 34,99 Euro und für 120 Stunden zu einem UVP von 77,99 Euro erhältlich.

Sorglose Gartenzeit

Die von deutschen Wissenschaftlern entwickelte Biogents BG-Mosquitaire CO2 Mückenfalle simuliert den menschlichen Körpergeruch und Atem. Über eine CO2-Flasche wird der Atem simuliert, ein in der Falle integrierter Ventilator verteilt einen patentierten Duftstoff, der dem menschlichen Körpergeruch nachempfunden ist. Der simulierte Duft lockt, kombiniert mit einem Dunkel-Weiß-Kontrast der Falle, die Mücken an. Mittels des Ventilators werden die kleinen Tiere per Gegenstromprinzip in die Falle gesaugt. Das CO2 ist recycelt und gefahrenfrei einsetzbar. Dank des Timers kann die aktive Phase der Mückenfalle unkompliziert gesteuert werden. Das Gerät ist für eine durchschnittlich 300 bis 400 Quadratmeter große Fläche konzipiert und kann den ganzen Sommer lang im Garten verbleiben - auch bei schlechtem Wetter. Die Biogents BG-Mosquitaire CO2 Mückenfalle kostet inklusive CO2-Druckminderer ca. 279,00 Euro (UVP). Die Zeitschaltuhr ist als Zubehör zu einem UVP von 85,00 Euro erhältlich.

SBM Life Science GmbH

SBM Life Science ist die Haus- und Garten-Tochtergesellschaft der SBM Company mit Hauptsitz in Lyon. Das Unternehmen vertreibt innovative und verantwortungsvolle Lösungen und Dienstleistungen für Pflanzen, Gärten und das Wohnumfeld mit dem Ziel, den Verbrauchern den Alltag im Haus und im Freien zu erleichtern. Das Sortiment reicht von natürlichen Produkten zur Pflanzenpflege über Dünger bis hin zu Pflanzenschutzmitteln und Produkten zur Schädlings- und Mückenbekämpfung. Authentizität und Verantwortungsbewusstsein sowie Leidenschaft und Wagemut gehören zu höchsten Werten des Unternehmens. SBM Life Science hat 450 Mitarbeiter und weltweit 22 Standorte und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 270 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://sbm-company.com/ und www.seezon.de

