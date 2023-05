Prosoma

Digitale Unterstützung während der Krebstherapie

Neue App "Living Well Plus" begleitet Genesungsprozess und kooperiert mit deutschen Versicherern

Berlin (ots)

Eine Krebsdiagnose stellt im Leben der Betroffenen eine Zäsur dar. Sie sehen sich mit einem Mal aus ihrem Alltag herausgerissen und mit einer lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert. Gefühle der Überforderung sowie Stress-, Angst- und Depressionssymptome sind häufig die Folge. Allerdings ist die psychische Gesundheit ein Schlüsselelement jeder erfolgreichen Krebsbehandlung, weshalb ein therapeutischer Fokus darauf liegen muss, sie bestmöglich wiederherzustellen und zu wahren.

Hierbei unterstützt die neue "Living Well Plus"-App des Unternehmens Prosoma. Die App umfasst z.B. Module zur Psycho-Edukation, zum Umgang mit Ängsten und Stressmanagement, zur Ressourcenunterstützung oder Atem- und Achtsamkeitsübungen. Die von weltweit anerkannten Psychoonkologie-ExpertInnen entwickelte Anwendung ist seit einem Jahr erhältlich, wurde nun aber um eine neuartige Telecoaching-Funktion erweitert. Diese stellt PatientInnen einen zertifizierten Psychologen als persönlichen Tele-Coach zur Verfügung, der sie im Einklang mit ihren individuellen Behandlungsfortschritten per Telefon berät und zur fortgesetzten Nutzung des Therapieangebots motiviert.

Nicht nur klinische ExpertInnen sind vom positiven Einfluss der Prosoma-Produkte überzeugt, auch die Krankenversicherer in Deutschland vertrauen auf ihren Nutzen. So stellt bereits die Techniker Krankenkasse ihren Mitgliedern die speziell auf Brustkrebspatientinnen zugeschnittene Prosoma-App "Living Well" kostenfrei zur Verfügung. Und auch mit der Pronova BKK wird nun eine Kooperation erfolgreich umgesetzt.

Piotr Grudzinski, CEO der Prosoma Deutschland GmbH, zeigt sich hierüber hocherfreut: "Es ist uns eine große Freude, verkünden zu dürfen, dass wir mit der Pronova BKK einen verlässlichen Partner für die Betreuung von Krebspatienten gefunden haben. Unser hybrides Versorgungsmodell steht nun allen Betroffenen der Pronova BKK zur Verfügung und wir sind davon überzeugt, dass es eine optimale Versorgung und Unterstützung bieten wird. Für Partnerschaften mit weiteren Versicherern sind wir offen und treiben unsere Initiativen in diese Richtung aktiv voran."

