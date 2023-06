HOMEPILOT

100 Prozent smart, aber ohne komplizierte Installation

Das HOMEPILOT Smart-Home-Sortiment zum Selbsteinbau

Rhede (ots)

Schnell und einfach zum Smart Home: Mit Homepilot lassen sich smarte Geräte ganz einfach installieren und steuern - smarte Produkte für die Bereiche Rollladen und Sonnenschutz, Licht und Heizung oder Garage und Sicherheit. Und falls bei der Installation oder der Anwendung doch einmal Fragen aufkommen, helfen der praxisnahe Online-Support unter service.homepilot-smarthome.com und zahlreiche How-to-Videos weiter.

Smarter Sonnenschutz: Wenn Rollläden wie von allein öffnen und schließen

So schön die sonnigen Tage auch sind: Wenn die Sonne beim Arbeiten im Homeoffice blendet oder an heißen Tagen die Räume zu sehr aufheizt, ist ein flexibler Sonnenschutz gefragt. Die smarten Rollladenlösungen von Homepilot sorgen jederzeit dort für Schatten, wo es gewünscht und notwendig ist.

Elektrische Gurtwickler: Per Plug-and-play zum komfortablen Sonnenschutz

Die elektrischen Gurtwickler von Homepilot machen die Automatisierung der Rollläden mit programmierbaren Fahrzeiten und einer Memory-Funktion zum Kinderspiel. Statt am Gurtband zu ziehen, kann der Sicht- und Sonnenschutz komfortabel mit der Homepilot App, per Sprachbefehl oder über smarte Schalter gesteuert werden. Homepilot bietet Gurtwickler mit oder ohne Funk-Schnittstelle für die Aufputz- oder Unterputz-Installation an. Alle Ausführungen können im Plug-and-Play-Verfahren montiert und einfach nachgerüstet werden - auch in Mietwohnungen oder im Altbau.

Rollladenaktor: Bringt den Sicht- und Sonnenschutz automatisch in Position

Eine praktische Alternative zu elektrischen Gurtwicklern sind die Rollladenmotore von Homepilot. Einmal montiert, setzt der Antrieb den Sicht- und Sonnenschutz vollautomatisch in Bewegung, zum Beispiel zu individuell vorgegebenen Zeiten oder mit einem Fingertipp in der Homepilot App, per Sprachbefehl, auf Knopfdruck über Wandtaster oder Handsender. Der Rollladenaktor ist ebenfalls mit oder ohne integrierte Funk-Schnittstelle erhältlich. Das Plug-and-play-System vereinfacht die Installation bei Neu- oder Umbauarbeiten. Die Motoren verschwinden nach dem Einbau unauffällig im Rollladenkasten.

Zeitschaltuhren: Startet Funktionen und Routinen auf die Minute genau

Als Ergänzung für die Steuerung und Automatisierung des Sonnenschutzes bietet Homepilot Zeitschaltuhren an, die ebenfalls mit oder ohne Funk-Schnittstelle erhältlich sind. Die angeschlossenen Rollläden öffnen und schließen täglich zu festgelegten Zeiten. Für die smarte Automatisierung sind weitere Komfortfunktionen einstellbar, zum Beispiel eine Astro- und Zufallsfunktion. Zusätzlich können andere Smart-Home-Komponenten wie Sonnensensoren eingebunden werden. Dann passt sich der Sonnenschutz der Helligkeit und Intensität der Sonne an.

Effiziente Heizung: Schlauer heizen und Energie sparen

Morgens beim Aufstehen ist das Badezimmer schon angenehm temperiert. Tagsüber fährt die Heizung in den Energiesparmodus. Zum Feierabend werden Bewohner von einem kuschelig warmen Wohnzimmer empfangen: Dank smarter Thermostate an den Heizkörpern oder an der Wand wird das Zuhause zur absoluten Wohlfühlzone.

Heizkörperthermostat: Reguliert automatisch auf Wunschtemperatur

Mit dem smarten Heizkörperthermostat von HOMEPILOT lassen sich Raumtemperaturen komfortabel und präzise über die HOMEPILOT App steuern und automatisieren. Das Thermostat regelt die Heizung zum Beispiel hoch, wenn in einem Raum eine eingestellte Wunschtemperatur unterschritten wird. Für jeden Raum einzeln können individuelle Betriebszeiten, Temperaturen und Routinen festgelegt werden. So passt sich die Heizung an die persönliche Tagesroutine an und sorgt für einen energiesparenden Betrieb. Das Heizkörperthermostat ist auch als Stand-alone-Lösung mit internem Sensor erhältlich und kann einfach gegen das alte Modell am Heizkörper ausgetauscht werden.

Thermostat smart: Perfektes Wohlfühlklima in jedem Raum

Das Funk-Raumthermostat zur Einzelraumregelung von Heizkörpern und zur präzisen Steuerung von Fußbodenheizungen: Das wandmontierte Thermostat smart misst und regelt die Raumtemperatur für einzelne Räume. In Kombination mit den Heizkörper-Thermostaten smart kann die Temperatur überall im Haus mit einem Klick gleichgeschaltet werden. Die Wunschtemperatur lässt sich über Tasten direkt am Gerät einstellen. In Verbindung mit dem Gateway premium ist die Steuerung per App und Sprachbefehl möglich. Für die Automatisierung sind Zeitprogramme und Routinen einstellbar. Außerdem können externe Temperaturfühler, Sonnen- oder Wettersensoren sowie Tür- und Fensterkontakte eingebunden werden.

Stimmungsvolles Licht: Für jeden Anlass das passende Ambiente

Licht gibt bei Dunkelheit Orientierung, kann aber noch sehr viel mehr: Es ist ein effektvolles Gestaltungsmittel, das in jedem Zuhause Akzente setzt. Mit den smarten Lichtlösungen von Homepilot gestalten Nutzer für jede Situation das passende Ambiente. Die Steuerung über Sensoren und Zwischenstecker ist nicht nur komfortabel, sondern spart auch Energie.

Zwischenstecker: Smartes Upgrade für Lampen und Geräte

Der Zwischenstecker von Homepilot verwandelt gewöhnliche Lampen in smarte Lichtquellen, die per App, Handsender, Wandtaster oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Einfach an die Steckdose anschließen und los geht's: In der App lassen sich beliebig viele Lichtquellen verbinden. Einzelne Lampen oder Leuchtgruppen können bequem vom Sofa aus geschaltet, gedimmt und automatisiert werden. Außerdem lassen sich Geräte von Drittanbietern ansteuern, etwa die smarten Lichtquellen von Philips Hue, IKEA Tradfri, Ledvance Smart+, Tint und Innr. Bonus:

Dimmer smart: Bringt stimmungsvolles Licht in jedes Zuhause

Eine gemütliche Beleuchtung für den Serien-Abend, sanftes Wecklicht am Morgen und ein stimmungsvolles Ambiente beim Abendessen: Mit dem Dimmer smart entsteht im Homepilot Smart Home immer die passende Lichtstimmung. Alle verbundenen 230-V-Leuchtmittel können per Fernbedienung oder Wandtaster geschaltet und gedimmt werden. In Verbindung mit dem Gateway premium sind Automationen sowie die präzise Steuerung per App und Sprachbefehl möglich. Dank seiner kompakten Bauform lässt sich der Dimmer in jede handelsübliche Unterputzdose einbauen und kann auch nachträglich installiert werden.

Bewegungsmelder: Schaltet die Beleuchtung energiesparend und ganz nach Bedarf

Im Treppenhaus, in Fluren, Kellerräumen oder im Eingangsbereich: Der Bewegungsmelder smart bringt zur richtigen Zeit Licht ins Dunkel und macht Stolperfallen sichtbar. Der Sensor schaltet die Beleuchtung automatisch ein, sobald eine Person den Erfassungsbereich betritt, und wieder aus, wenn diese den Raum verlässt. In Kombination mit dem Gateway premium kann der Bewegungsmelder auch für Routinen genutzt werden, die über die Homepilot App programmierbar sind. Ebenfalls smart: In einheitlichen Maßen von 50 x 50 mm lässt sich der Bewegungsmelder in handelsübliche Schalterprogramme integrieren.

Unterputzaktor: So werden herkömmliche Lampen und Geräte smart

Die Schaltaktoren von Homepilot sind echte Multitalente für das smarte Zuhause. Mit den unsichtbaren Helfern werden Lichtschalter und Steckdosen funkfähig und können per App gesteuert werden. Insgesamt lassen sich bis zu 20 Leuchten oder smarte Geräte über einen Aktor verbinden, fernsteuern und automatisieren - optional auch per Fernbedienung oder über Wandtaster. Der Schaltaktor ist in zwei Ausführungen erhältlich und lässt sich einfach hinter bestehende Schalter, Taster oder Steckdosen einbauen. Die Installation erfolgt in einer handelsüblichen Unterputzdose.

Clevere Garage: Smartes Tor erspart unnötige Wege und Handgriffe

Bei strömendem Regen kann selbst ein kurzer Sprint vom Auto bis zum Garagentor ziemlich unangenehm werden. Ein smartes Garagentor erspart solche Wege: Die Fahrer können einfach im Fahrzeug sitzen bleiben und das Tor bequem und trocken aus der Ferne öffnen.

Garagentorantrieb: Sichere Steuerung bei der Ein- und Ausfahrt

Der elektrische Garagentorantrieb von Homepilot setzt das Tor automatisch in Bewegung. Dank umfassender Schutz- und Komfortfunktionen kann das Tor flexibel und sicher ferngesteuert werden - aus dem Auto per App oder Handsender oder vor Ort über smarte Wandtaster. Im Lieferumfang sind zwei Micro-Handsender enthalten, die am Schlüsselbund befestigt werden können. Mithilfe von Zeitprogrammen lässt sich das Garagentor auch automatisieren und in individuelle Routinen einbinden: Öffnet das Garagentor, geht zum Beispiel gleichzeitig die Außenbeleuchtung an. Besonders smart wird der Antrieb in Kombination mit einer Lichtschranke oder einem Codeschloss, die als Zubehör erhältlich sind.

Sensoren: Kleine Multitalente für das smarte Zuhause

Kleine Helfer für spürbar mehr Komfort: Mit Sensoren wird das Smart-Home-System von Homepilot noch intelligenter und regelt technische Abläufe vollautomatisch.

Sonnensensor: Macht Rollläden und Markisen zum schlauen Schattenspender

Wenn im Hochsommer die pralle Sonne durch die Fenster scheint, wird es drinnen schnell stickig und unangenehm. Damit sich die Räume nicht zu stark aufheizen, fährt der Sonnensensor smart die Rollläden rechtzeitig herunter. Der Funksensor mit mehrfarbiger LED-Anzeige erkennt die Sonnenposition sowie Helligkeit und steuert bis zu fünf verbundene Rollläden. Über die integrierte Funk-Schnittstelle lässt sich der Sonnensensor in weitere Smart-Home-Anwendungen einbinden und beispielsweise für die automatische Heizungssteuerung nutzen.

Praktische Zusatzfunktion: Der kleine Sensor erkennt auch Erschütterungen, die auf einen Einbruchversuch oder Beschädigungen am Fenster hinweisen können. In diesem Fall werden die Bewohner per Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone informiert und können schnell handeln.

Wettersensor: Warnt intelligent bei Regen, Sturm und Hitze

Wer kann sich schon so genau auf die Wettervorhersage verlassen? Mit dem Wettersensor smart sind Haus oder Wohnung auf plötzliche Wetterwechsel vorbereitet. Denn die Rollläden öffnen und schließen je nach Wetterlage vollautomatisch. Zieht beispielsweise ein Gewitter auf, während noch ein Fenster geöffnet ist, fahren die entsprechenden Rollläden herunter, damit es drinnen nicht nass wird. Scheint im Hochsommer die pralle Sonne herein, bringen sich die Rollläden ebenfalls automatisch in Position, damit sich Räume nicht zu stark aufheizen. Individuelle Abläufe und Routinen können in der Homepilot App eingestellt werden. Für die Automation nutzt der Funksensor aktuelle Wetterdaten wie Temperatur, Windgeschwindigkeit, Niederschläge, Sonnenposition, Helligkeit und Dämmerung.

Tür- und Fensterkontakt: Schützt vor Einbrechern und hohen Energiekosten

Fenster geöffnet? Dann regelt der Tür- und Fensterkontakt von Homepilot die Heizung automatisch herunter, damit keine Energie verloren geht. Der kompakte Sensor erkennt, ob ein Fenster oder auch eine Balkon- beziehungsweise Terrassentür geöffnet, geschlossen oder gekippt ist. Je nach Zustand führen die verbundenen Geräte vorgegebene Aktionen aus. Über die Homepilot App lässt sich auch unterwegs prüfen, ob alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren geschlossen sind. Bei Aktivitäten, die auf einen Einbruchversuch hindeuten, informieren die Sensoren den Smart-Home-Bewohner per Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone. So können Nutzer Nachbarn kontaktieren oder sich schnell auf den Heimweg machen.

Flexible Steuerung - per App, Sprache, Wandtaster oder Fern-bedienung

Der Schlüssel zur smarten Steuerung des Homepilot Funksystems ist das Gateway premium. In dieser Smart-Home-Zentrale laufen alle Informationen der angeschlossenen Geräte zusammen. Anwendungen können mit der Homepilot App und per Sprachbefehl bedient werden. Daneben ergänzen zwei weitere Homepilot Produkte die Möglichkeiten für die komfortable, flexible Steuerung.

Fernbedienung: Universelle Steuerung von überall

Von der Couch oder aus der Hängematte im Garten: Mit der Fernbedienung smart können bis zu 48 einzelne Geräte bequem per Funk gesteuert werden. Über die Pfeiltasten lassen sich elektrische Rollläden öffnen und schließen, Lampen ein- und ausschalten oder Automatikfunktionen aktivieren. In der Homepilot App kann für jede Taste festgelegt werden, welche Funktion diese ausführen soll. Erhältlich ist die Fernbedienung smart auch mit Gruppentastern für sechs oder acht Gruppen. Mit einer individuell erstellten "Heimkino"-Routine beispielsweise fahren die Rollläden herunter, die Heizung stellt im Wohnzimmer die Wunschtemperatur ein und das Licht dimmt - alles mit nur einem Knopfdruck.

Wandtaster: Flexibel montiert - universell einsetzbar

Morgens mal wieder spät dran und in Eile? Wie praktisch, wenn sich vor dem Verlassen des Hauses alle Lichter und elektrischen Geräte im Vorbeilaufen mit nur einem Tastendruck ausschalten lassen. Der Wandtaster smart für die Einzel- und Gruppensteuerung erspart im Alltag unnötige Wege. Je nach Ausführung lassen sich bis zu 16 oder sogar bis zu 24 Geräte gleichzeitig bedienen. Alle Tasten können in der Homepilot App mit individuellen Funktionen, Gruppen und Abläufen belegt werden. Beispielsweise kann eine zentrale "Aus"-Funktion die

Beleuchtung in allen Räumen deaktivieren und parallel die Heizung in den Energiesparmodus schalten. Praktisch: Der batteriebetriebene Wandtaster lässt sich komplett ohne Bohrarbeiten an nahezu jede beliebige Stelle kleben, zum Beispiel auch an Glaswänden oder Holzbalken.

Über HOMEPILOT:

Homepilot ist kein Unbekannter auf dem deutschen Markt und steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Homepilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Smart-Home-Hersteller Delta Dore ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Marke HOMEPILOT. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Homepilot Webshop https://de.homepilot-smarthome.com/ und ausgewählte Onlinehändler.

Original-Content von: HOMEPILOT, übermittelt durch news aktuell