Neuzugang: FC Bayern verpflichtet SAP Emarsys, um Fans noch besser zu erreichen

München, Deutschland (ots/PRNewswire)

Mithilfe der Omnichannel-Plattform von SAP Emarsy will der weltberühmte Fußballclub die Personalisierung auf seinen Kanälen steigern

SAP Emarsys gibt einen namhaften Neukunden bekannt: den FC Bayern München. Als einer der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt weiß der FC Bayern, wie wichtig Fans für die Entwicklung eines Clubs im Fußballgeschäft sind. Für den FC Bayern sind die Fans das Lebenselixier des Vereins – sie treiben die Mannschaft zu Höchstleistungen und gemeinsamen Erfolgen an. Egal, ob die Fans in der Allianz Arena vor Ort sind oder am anderen Ende der Welt zuschauen – der FC Bayern möchte seinen Fans das bestmögliche Erlebnis bieten. Aus diesem Grund hat sich der Traditionsverein für SAP Emarsys entschieden.

Der Spitzenclub hat sich mit der Omnichannel-Plattform zusammengetan, um eine "one-fan experience" zu schaffen, das Fußballanhänger auf der ganzen Welt einbindet und für ihre Treue belohnt.

SAP Emarsys ist ein leistungsfähiges Tool, das dem FC Bayern hilft, mit seinen Fans auf eine persönlichere Weise in Kontakt zu treten. Mithilfe der Plattform kann der FC Bayern seine Fans ganz einfach per E-Mail, App, SMS oder im Stadion erreichen und jedem Fan ein einzigartiges, individuelles Erlebnis bieten. Die Plattform ermöglicht dem FC Bayern, alle Fandaten an einem zentralen Ort zusammenzuführen, um effizienter und effektiver mit den Fans kommunizieren zu können. Das bedeutet: der FC Bayern bietet jedem Fan ein noch persönlicheres Erlebnis, sodass er sich noch mehr als Teil der FC Bayern-Familie fühlt – egal wo auf der Welt er sich befindet.

Zudem kann der deutsche Rekordmeister nicht nur seine bestehende Fangemeinde besser ansprechen, sondern auch neue Fans für sich gewinnen.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit SAP Emarsys bekannt zu geben. Die Fans sind das Herzstück des FC Bayern und durch die Zusammenarbeit mit SAP Emarsys sind wir in der Lage, den Fans noch bessere, personalisierte und ansprechende Inhalte über alle Berührungspunkte hinweg zu bieten – egal, ob sie in unserem Online-Shop stöbern, unser Stadion besuchen oder unsere App nutzen", so Michael Fichtner, CIO des FC Bayern.

Fichtner fügt hinzu: „Wir haben eine bestehende Fangemeinde von mehr als 63 Millionen Menschen in allen Teilen der Welt. Darüber hinaus gibt mehr als eine Milliarde Menschen, die sich für den FC Bayern interessieren. Unser Ziel lautet, jeden einzelnen unserer Fans besser zu verstehen, damit wir ihnen maßgeschneiderte Erlebnisse bieten können. Mit dieser Partnerschaft sind wir in der Lage, Daten zu nutzen, um die Customer Journey auf unseren Kanälen zu verbessern und unsere Fans in Echtzeit besser zu erreichen – egal wo sie sich auf der Welt befinden. Wir freuen uns darauf, ihnen eine ganz neue Ebene der Interaktion mit dem FC Bayern zu bieten und können es kaum erwarten, ihnen zu zeigen, was sie erwartet."

Sara Richter, CMO, SAP Emarsys, kommentiert: „Wir bei SAP Emarsys wissen, dass es beim Fußball um Leidenschaft und Loyalität geht und freuen uns sehr über die neue Partnerschaft. Wir wollen den FC Bayern dabei unterstützen, seine Fans auf neue und aufregende Weise anzusprechen. Gerade im schnelllebigen Fußballgeschäft ist es umso wichtiger für Vereine, ihre treuen Unterstützer im richtigen Moment zu erreichen – ob sie gerade ein Spiel gewonnen oder eine Niederlage erlitten haben."

„Mit unseren Tools kann der FC Bayern Kundendaten zentralisieren und analysieren, so dass er seine Fans als einzigartige Individuen kennenlernen kann. Über die Plattform kann der Verein personalisierte Angebote ausspielen, z.B. wenn der Lieblingsspieler des Fans ein Tor erzielt. Wir freuen uns, Teil dieser Partnerschaft zu sein und den FC Bayern dabei zu unterstützen, die Beziehung zu seinen Fans zu verbessern wie nie zuvor.", erklärt Richter weiter.

SAP Emarsys unterstützt das Marketingteam des FC Bayern, indem sämtliche Daten zum Kundenverhalten mithilfe von SAP S/4HANA zusammengeführt werden. Durch die Verknüpfung von Daten unterschiedlicher Systeme und Kanäle erhalten die Marketingmitarbeitenden des FC Bayern einen vollständigen Überblick über jeden einzelnen Fan. Auf der Grundlage von 250 verschiedenen Fanattributen, kann das Marketing die Fans in verschiedene Kundensegmente einordnen und die Personalisierung anpassen und skalieren.

Die maßgeschneiderten Kommunikations- und Marketingstrategien, die der FC Bayern mit Hilfe von SAP Emarsys entwickelt, sollen die Fanbindung und -erfahrung über alle Kanäle und Verkaufsstellen hinweg im Jahr 2023 und darüber hinaus steigern. Emarsys ist direkt mit SAP S/4Hanna verbunden. So entsteht eine nahtlose Verknüpfung von Backend und Frontend, von der Marketingfachleute und Fans profitieren.

SAP ist seit 2014 offizieller Partner des FC Bayern für Unternehmenssoftwarelösungen. Im Rahmen dieser Partnerschaft unterstützt SAP den Verein bei einer Vielzahl von Aktivitäten in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel bei der Migration und Optimierung von Geschäftsprozessen.

Weitere Informationen finden Sie unter Emarsys.com und SAP.com.

Über Emarsys, ein SAP-Unternehmen:

Emarsys, ein SAP-Unternehmen, ist die Omnichannel Customer Engagement-Plattform, mit der Marketer kanalübergreifende personalisierte Kampagnen erstellen, umsetzen und skalieren und so bessere Geschäftsergebnisse erzielen können.

Wir arbeiten mit mehr als 1.500 Unternehmen zusammen, darunter neben internationalen Konzernen auch innovative, mittelständische Marken verschiedener Branchen.

Weitere Informationen über Emarsys erhalten Sie auf unserer Website: www.emarsys.com.

Über den FC Bayern München

Der FC Bayern München ist einer der erfolgreichsten Sportvereine der Welt – auf und neben dem Platz. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1900 hat der FC Bayern 32 deutsche Meisterschaften, 20 nationale Pokale sowie 6 UEFA Champions League Titel gewonnen und ist damit die erfolgreichste deutsche Mannschaft der Geschichte.

Darüber hinaus ist der FC Bayern weltweit für seinen finanziellen Erfolg, seine Jugendförderung und seine Fankultur bekannt. Die einzigartige Eigentümerstruktur des Vereins sieht vor, dass mehr als 300.000 Vereinsmitglieder eine Mehrheitsbeteiligung besitzen, mehr als bei jeder anderen Sportorganisation der Welt.

Im Jahr 2014 eröffnete der FC Bayern sein erstes internationales Büro in den USA, um mit den Millionen von Fans in Amerika in Kontakt zu treten. Nach dem Erfolg der ersten internationalen Niederlassung eröffnete der Verein 2017 ein Büro in Shanghai und 2022 ein weiteres in Bangkok.

Seit 2005 trägt der FC Bayern jedes Heimspiel in der ausverkauften, 75.000 Zuschauer fassenden Allianz Arena aus.

