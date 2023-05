Confluent

Neuer Confluent-Report zeigt: 76 % der Unternehmen erzielen zwei bis fünf Mal höheren ROI durch Daten-Streaming

Daten-Streaming bildet das Fundament für alle kritischen Geschäftsbereiche, von personalisierten Kundenerlebnissen bis hin zu Echtzeit-Geschäftsoperationen. Das zeigt auch der aktuelle von Confluent, Inc. (NASDAQ: CFLT) herausgegebene Data Streaming Report: "Moving Up the Maturity Curve". Für die Studie wurden 2.250 IT-Führungskräfte aus sieben Ländern befragt, die in einem breiten Spektrum von mittelständischen bis großen Unternehmen bereits Erfahrungen mit der Daten-Streaming-Technologie gesammelt haben.

Im Zentrum des Reports steht die Datenstreaming-Reifekurve. Sie zeigt den Einsatz des Daten-Streamings von der Pre-Production-Phase auf Stufe 1 bis zur Nutzung als strategischer Enabler für alle Unternehmensbereiche auf Stufe 5. Je mehr ein Unternehmen dabei in Daten-Streaming investiert, desto größer sind die operativen und finanziellen Gewinne, dies es erzielt.

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick:

Daten-Streaming steigert Geschäftswert und ROI

64 % der Unternehmen auf Stufe 2 der Reifekurve erzielen bzw. erwarten um das Zwei- bis Fünffache höhere Erträge; bei Unternehmen auf Stufe 3 steigt dieser Wert auf 78 %.

73 % der IT-Executives geben zu Protokoll, dass ihr Unternehmen bei der Rentabilität von Produkten oder Serviceleistungen in erheblichem bzw. zunehmenden Maße von Daten-Streaming profitiert.

Daten-Streaming hat hohe Priorität bei IT-Investments

89 % der Befragten bezeichnen Investitionen in Daten-Streaming als wichtig, 44 % sogar als herausragende strategische Priorität für IT-Investments insgesamt.

72 % der IT-Führungskräfte nutzen Daten-Streaming für kritische Anwendungen; 60 % geben an, dass fünf oder mehr der kritischen Systeme ihres Unternehmens auf dieser Technologie basieren.

Die größten Herausforderungen des Daten-Streaming sind Silos und Kompetenzlücken

74 % der IT-Executives betrachten fragmentierte Projekte und mangelnde Team- und Budgetabstimmung als Herausforderung bzw. Hindernis für eine verstärkte Nutzung des Daten-Streaming.

87 % der Befragten räumen Weiterbildung und Neueinstellungen eine hohe bzw. mittlere Priorität ein, wenn es um die Daten-Streaming-Investitionen in den kommenden zwölf Monaten geht.

"Im derzeitigen Wirtschaftsklima müssen IT-Verantwortliche mehr denn je nachweisen, dass sich Investitionen in neue Technologien tatsächlich lohnen", beobachtet Chad Verbowski, CTO von Confluent. "Unser Data Streaming Report belegt, dass Daten-Streaming in den meisten Unternehmen zu deutlich höheren Erlösen und mehr Effizienz führt. Kein Wunder, dass Investitionen in Daten-Streaming-Technologien 2023 ganz oben auf der IT-Agenda stehen."

