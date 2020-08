Janssen-Cilag GmbH

USA bestellen 100 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffkandidaten von Johnson & Johnson

Unternehmen engagiert sich für weltweiten Zugang zum Impfstoffkandidaten nach Zulassung durch die Behörden

NEW BRUNSWICK / NEUSS (ots)

Das forschende Pharmaunternehmen Janssen hat mit der US-Regierung vereinbart, 100 Millionen Dosen seines SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten (Ad26.COV2.S) in den USA herzustellen und für den dortigen Einsatz zur Verfügung zu stellen, sobald dieser durch die amerikanische Zulassungsbehörde (FDA) für den Notfallgebrauch zugelassen ist. Janssen gehört zum globalen Gesundheitskonzern Johnson & Johnson.

Die Behörde BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), Teil des US-Gesundheitsministeriums, stellt dafür zusammen mit dem US-Verteidigungsministerium eine Milliarde US-Dollar bereit. In der akuten Pandemiephase wird Janssen den Impfstoff zum Selbstkostenpreis abgeben. Im Rahmen einer Folgevereinbarung kann die US-Regierung darüber hinaus weitere 200 Millionen Impfdosen des SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten von Janssen erwerben.

"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und die Unterstützung der US-Regierung für und in unsere Forschung, unsere Impftechnologie und unsere Produktionskapazitäten. Das globale Forschungsteam von Johnson & Johnson hat gemeinsam mit BARDA und weiteren wissenschaftlichen Partnern unermüdlich an einem Impfstoff gearbeitet, der die Ausbreitung von COVID-19 stoppen kann. Um schnellstmöglich einen sicheren und wirksamen Impfstoff für den Notfallgebrauch bereitstellen zu können, bauen wir aktuell unsere Produktionskapazitäten in den USA und weltweit aus," so Paul Stoffels, Forschungschef von Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson entwickelt seinen SARS-CoV-2-Impfstoff im Rahmen einer laufenden Forschungspartnerschaft mit BARDA und unter Aufsicht der FDA. Die positiven Ergebnisse der präklinischen Studien wurden vor Kurzem im wissenschaftlichen Journal Nature veröffentlicht. Inzwischen laufen die ersten klinischen Phase 1/2a-Studien des Impfstoffkandidaten (Ad26.COV2.S) am Menschen. Die Studien an gesunden Freiwilligen finden in Belgien und den USA statt.

Im Rahmen der klinischen Studien untersucht das Unternehmen sowohl das Ein- als auch das Zwei-Dosen-Impfregime. Parallel zu den klinischen Entwicklungsaktivitäten engagiert sich das Gesundheitsunternehmen dafür, dass der künftige Impfstoff nach Zulassung durch die Behörden weltweit zur Verfügung steht. Das Ziel ist, im Laufe des Jahres 2021 weltweit mehr als eine Milliarde Dosen eines sicheren und wirksamen Impfstoffs gegen COVID-19 bereitzustellen.

Das Johnson & Johnsons SARS-CoV-2-Impfprogramm nutzt die AdVac®-Technologie von Janssen. Diese wurde auch bei der Entwicklung des mittlerweile von der Europäischen Kommission zugelassenen Ebola-Impfstoffs sowie bei den HIV-, RSV- und Zika-Impfstoffkandidaten eingesetzt. Bis heute wurden mehr als 90.000 Menschen mit einem auf dieser Technologie basierenden Impfstoff geimpft.

Einen Überblick zu Johnson & Johnsons Kampf gegen das Coronavirus finden Sie hier: https://www.janssen.com/germany/coronavirus

Über Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Unsere Vision bei Janssen ist eine Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Als pharmazeutische Unternehmenssparte von Johnson & Johnson arbeiten wir unermüdlich daran, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen: Indem wir Krankheiten durch die Erforschung und Entwicklung wirksamer Therapien gezielt bekämpfen, den Zugang zu Arzneimitteln verbessern und auch in vermeintlich hoffnungslosen Situationen nicht aufgeben. Ein JA kann das schaffen. JA ist die Haltung, die es braucht, um sich große Ziele zu setzen, mutig zu forschen und Gegebenes für Besseres in Frage zu stellen, damit Patientinnen und Patienten heute und in Zukunft Zugang zu den modernsten Therapien haben. Dabei konzentrieren wir uns auf die medizinischen Bereiche, in denen wir am meisten bewirken können: Onkologie, Immunologie, Infektiologie, Psychiatrie und pulmonale Hypertonie. Janssen-Cilag GmbH ist ein Unternehmen der Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

Weitere Informationen unter www.janssen.com/germany und YouTube. Folgen Sie uns auch auf Twitter @janssen_presse oder LinkedIn Janssen Germany.

