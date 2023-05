C-chord Ltd.

Musikvideo „ARGENT GLASS ft. CHAR", produziert von C-chord Ltd. und unter der Regie von Katsuyuki NAKANISHI, gewinnt Best Music Video beim HRIFF 2023 und wurde für die Silver Screenings bei den BMVA 2023 ausgewählt

Das Musikvideo „ARGENT GLASS ft. CHAR", produziert von C-chord Ltd. und unter der Regie von Katsuyuki NAKANISHI, gewann den Preis für das beste Musikvideo in der Wettbewerbssektion des 23. Hollywood Reel Independent Film Festival (HRIFF 2023) und war unter den Musikvideos, die in die Silver Screening Selection der 11. Berlin Music Video Awards (BMVA 2023) aufgenommen wurden, die von Aviel Silook organisiert werden.

Die BMVA, Europas größtes Networking-Event für die Video- und Musikindustrie, finden seit 2013 statt. Das Auswahlverfahren basiert auf der Qualität, Originalität und Vielfalt jedes Werks, unabhängig von Sprache, Genre oder Bekanntheitsgrad. Der Wettbewerb ist international als Wettbewerb in der Musikvideobranche höchst anerkannt. Unter den Nominierten in den einzelnen Kategorien befindet sich auch in diesem Jahr wieder eine breite Palette von Werken bekannter internationaler Künstler wie Red Hot Chili Peppers, Pharrell Williams, Sam Smith, Ed Sheeran, DJ Snake und Oliver Tree. Die Silver Screening Selection ist ein Projekt zur Auswahl der besten Filme aus allen Einsendungen, unabhängig von der Kategorie. Die ausgewählten Filme werden im Juni im Rahmen einer Preisverleihung im Club Gretchen, einem der wichtigsten Veranstaltungsorte Berlins, gezeigt.

Katsuyuki NAKANISHI ist der erste japanische Filmemacher, der den Best Music Video Award im Wettbewerb Musikvideo beim HRIFF 2023 für seinen Film gewonnen hat, und diese Auswahl bei den BMVA 2023 ist ebenfalls eine seltene Errungenschaft.

HRIFF ist ein unabhängiges Filmfestival, das jährlich seit dem Jahr 2001 in Los Angeles, dem Zentrum der US-Filmindustrie, stattfindet und sich der Entdeckung der Werke aufstrebender Filmemacher und Schauspieler widmet. Kaliforniens legendärste Filmtheater, L.A. LIVE / Staples Center, Premieren, Partys und Veranstaltungen mit Prominenten haben es sich zur Aufgabe gemacht, die besten neuen Filmemacher zu ehren und wichtige Filme aus der ganzen Welt zu entdecken. Der Erhalt des Best Music Video Award ist für unabhängige Filmemacher oft ein großer Schritt nach vorn, und diese Auszeichnung

ist für NAKANISHI von großer Bedeutung.

*Musikvideo wurde im April 2023 veröffentlicht.

Um „ARGENT GLASS ft. CHAR" zu sehen, besuchen Sie bitte: https://www.youtube.com/watch?v=CByhkPgiAbg

