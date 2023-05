ClearPath; Third Way; Potential Energy Coalition; RePlanet

Neue Studie zeigt starke öffentliche Unterstützung für moderne Kernenergie in mehreren Ländern

Ein aktueller Bericht enthüllt, dass mehr als die Hälfte der Deutschen fortgeschrittene Kernenergie befürworten und sie für wichtig halten, um die Energiesicherheit zu gewährleisten.

Ein neuer, multinationaler Bericht, der heute veröffentlicht wurde, enthüllt eine breite öffentliche Unterstützung für den Einsatz fortschrittlicher Kernenergietechnologien zur Stromerzeugung. Die Studie, für die mehr als 13.000 Menschen in acht Ländern befragt wurden, zeigt in jedem Land eine solide Unterstützung für fortschrittliche Kernenergie. Die Studie wurde in Deutschland, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Polen, Schweden, Japan und Südkorea durchführt. Interessanterweise sprach sich in Deutschland, wo vor kurzem die letzten Kernkraftwerke geschlossen wurden, mehr als die Hälfte der Befragten für fortschrittliche Kernenergie aus, wobei die Befürworter die Gegner im 2:1 Verhältnis überwogen..

In allen Ländern wo die Studie stattfand, gehören Mitglieder und Unterstützer von Umweltorganisationen zu den stärksten Befürwortern der fortgeschrittenen Kernenergie. Wobei in Deutschland die Unterstützung der allgemeinen Bevölkerung in etwa auf dem gleichen Niveau wie bei Mitgliedern von Umweltorganisationen steht. Unter den Befürworter der fortgeschrittenen Kernenergie in Deutschland gilt die Energieunabhängigkeit als wichtigstes Argument für den Einsatz von Kerntechnologie. Zusätzlich ergab sich aus der Studie, dass mehr als die Hälfte der Deutschen im Alter von 18-34 den Einsatz fortschrittlicher Kernenergie unterstützen. Im Gegensatz zur jüngeren Generation kommt der stärkste Widerstand in Deutschland vor allem von der 55 + Altersgruppe.

Der heutige Bericht wurde durch einer Zusammenarbeit zwischen den Nichtregierungsorganisationen ClearPath, Third Way, Potential Energy Coalition und RePlanet erstellt.

Mark Lynas, Mitbegründer von RePlanet, äußerte sich dazu:

„Es wird oft angenommen, dass die Kernkraft unbeliebt ist. Unsere Ergebnisse zeigen eindeutig, dass dies nicht der Fall ist, und dass in jedem einzelnen Land die Kernenergie als saubere und CO₂-arme Form der Stromgewinnung mehrheitlich unterstützt wird. In den meisten Fällen unterstützt sogar eine Mehrheit der Mitglieder von Umweltorganisationen und grünen Parteien, die Kernenergie. Dies zeigt dass politische Entscheidungsträger und Investoren, die öffentliche Meinung nicht fürchten sollten, wenn sie dringend notwendige Entscheidungen über die Unterstützung neuer fortschrittlicher Kernkraftwerke treffen müssen."

Josh Freed, leitender Vizepräsident für das Klima- und Energieprogramm bei Third Way, sagte dazu:

„Die realen Probleme der Energiesicherheit und des Klimawandels führen dazu, dass sich die Menschen auf das wesentliche fokussieren. Aus diesem Grund wird die fortschrittliche Kernenergie immer mehr als saubere, zuverlässige und sichere Form der Stromgewinnung von Menschen in den USA aber auch auf der ganzen Welt, angesehen. Es ist ermutigend zu sehen, dass die politischen Entscheidungsträger, einschließlich in den untersuchten Ländern, mit ehrgeiziger Politik reagieren und die fortgeschrittene Kernenergie in ihre Energiestrategien einbeziehen."

John Marshall, Geschäftsführer der Potential Energy Coalition, der die Konzeption und Analyse der Studie führte, sagte dazu: „Unser Ansatz besteht darin, die ausgefeiltesten Instrumente der privatwirtschaftlichen Verbraucherforschung und des Marketings einzusetzen, um worauf die Menschen Wert legen, welche Sorgen und Prioritäten sie haben und wie sie die ‚Marke Kernkraft' sehen, zu erforschen. Wir folgen den Daten, und diese Daten werfen einen ganz neuen Blickwinkel auf. Wir wissen seit Jahren, dass sich die öffentliche Meinung zur Kernenergie verändert hat, aber wir haben nicht verstanden, was hinter dieser Veränderung steht oder was sie für den Übergang zu sauberer Energie bedeutet. Insbesondere ist der Grad der Unterstützung durch Umweltschützer bemerkenswert und steht ganz im Gegensatz zur allgemeinen Wahrnehmung".

Rich Powell, CEO von ClearPath, sagte dazu:

„Eine robuste amerikanische Energiepolitik sollte Energie zuverlässig, sicher und sauber machen. Die Kernenergie erfüllt jede dieser Kriterien und da sich die öffentliche Unterstützung stetig verbessert, sind wir auf dem besten Weg zu einer aufregenden Energiezukunft, die unsere Lebensqualität in den USA und im Ausland verbessern wird".

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Andere kürzlich durchgeführte Umfragen haben auch eine Verbesserung der öffentlichen Unterstützung zugunsten der Kernenergie bestätigt – einschließlich einer Gallup-Umfrage im vergangenen Monat, welche feststellte, dass die Kernenergie Unterstützung der Amerikaner auf dem höchsten Niveau in einem Jahrzehnt war. Dieser neue Bericht, allerdings ist die erste groß angelegte Studie, die eine Marktforschungsmethodik des privaten Sektors anwendet, um die Einstellung zur Kernenergie in acht Ländern zu verstehen.

Ein neues Ergebnis der Studie war, dass fast der gesamte Widerstand gegen fortschrittliche Kernenergie aus einem kleinen, jedoch ausgeprägten Segment der Bevölkerung stammt. Dieser Anteil macht nur 15 Prozent aus der Bevölkerung, und besteht aus Menschen, die schon etwas älter sind, Innovationen skeptisch gegenüberstehen und unerschütterliche Meinungen haben. Alle anderen im Bericht genannten Gruppen unterstützen in überwältigender Anzahl die fortgeschrittene Kernenergie, auch wenn sie sich in ihren politischen Perspektiven, ihren wirtschaftlichen Lagen und ihren Ansichten zu Themen wie Klimawandel stark unterscheiden.

Eine besondere Eigenschaft der Unterstützung für fortschrittliche Kernenergie als saubere Energiequelle ist ihre breite Zustimmung über verschiedene politische Ideologien. Allgemein zeigt der Bericht, dass die Unterstützung der fortgeschrittenen Kernenergie nicht von politischer Zugehörigkeit abhängig ist. Deutschland hebt sich jedoch als eines der beiden Länder der Studie hervor, in denen die Unterstützung für fortgeschrittene Kernkraftwerke tatsächlich politisch bedingt ist. Unter Angehörigen von rechtsorientierten Parteien bevorzugen nämlich mindestens 60 Prozent der Befragten den Einsatz fortschrittlicher Kerntechnologien. Im Gegensatz dazu haben weniger als die Hälfte der Angehörigen von politisch linksorientierten Parteien die gleiche Meinung. Dies verdeutlicht wiederum die politische Kluft bezüglich fortgeschrittener Kernenergie in Deutschland.

Laut der Studie stimmen jedoch mehr als 50 %, die sich selbst als Unterstützer oder Mitgliedern von Umweltgruppen bezeichnen, der Nutzung fortschrittlicher Kernenergie zu.

Sie können sich hier die vollständigen Ergebnisse, einschließlich einer detaillierten Aufschlüsselung der länderspezifischen Ergebnisse ansehen, und eine Kopie des Berichts herunterladen.

