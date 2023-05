NOVOSENSE Microelectronics

NOVOSENSE auf der PCIM Europe 2023: Halbleiterlösungen für Automotive & Industrielle Anwendungen

Nürnberg, Deutschland

NOVOSENSE Microelectronics (NOVOSENSE), ein Unternehmen für äußerst robuste und zuverlässige Analog- und Mixed-Signal-ICs, gab heute seine geplante Teilnahme an der PCIM Europe 2023 bekannt, einer der weltweit führenden internationalen Ausstellungen und Konferenzen für Leistungselektronik und deren Anwendungen. Vom 9. bis 11. Mai wird NOVOSENSE Technologien und Produkte für Automobil- und Industrieanwendungen vorstellen. Ein Vertreter von NOVOSENSE wird am 11. Mai auf der E-Mobility & Energy Storage in Halle 6 einen Vortrag darüber halten, wie die Isolationstechnologie den Elektrifizierungsprozess unterstützt.

Auf der Messe wird NOVOSENSE seine Produkte wie Isolatoren, Schnittstellen, Treiber-ICs, Stromsensoren, SiC-Bauelemente usw. vorstellen, die in Anwendungen wie Photovoltaik-Wechselrichtern (PV), Industrieautomation, Batterie-Management-Systemen (BMS), Motortreibern, EV/HEV-Traktionswechselrichtern, OBC/DCDC und Stromversorgungen eingesetzt werden können.

Herausragende Leistungen in den Bereichen Photovoltaik, Energiespeicherung, industrielle Steuerung, Automobilelektronik

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2013 hat sich NOVOSENSE auf die Überholspur der technologischen Innovationen begeben und macht kontinuierlich Fortschritte, um die dynamische Marktnachfrage mit leistungsstarken Produkten und Lösungen zu befriedigen.

PV & Energiespeicherung

Mit dem Trend zu hoher Effizienz, geringem Energieverbrauch und niedrigen Kosten spielen analoge Technologien und Chips eine immer wichtigere Rolle bei der Optimierung und Verbesserung des intelligenten Niveaus der PV-Stromerzeugungstechnologie. NOVOSENSE bietet eine Komplettlösung für analoge ICs in PV-Systemen, einschließlich isolierter Treiber-ICs, Sampling, digitaler Isolatoren, isolierter Schnittstellen, Operationsverstärker, Netzteile, Puffer usw. Ein Wechselrichter benötigt im Durchschnitt etwa 25 Isolationschips. Der NOVOSENSE-Isolationschip, der auf der kapazitiven Isolationstechnologie basiert, hat im Vergleich zu herkömmlichen optischen und magnetischen Kopplern eine höhere Spannungsfestigkeit, eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit, einen größeren Temperaturbereich und eine längere Lebensdauer.

Industrielle Steuerung

Durch die Anwendung innovativer Technologien bei industriellen Herausforderungen und Schwierigkeiten hat sich NOVOSENSE der Erforschung von industriellen elektronischen Lösungen mit höherer Integration, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz verschrieben. Lösungen wie die integrierte isolierte 3CH digitale isolierte Lösung von NOVOSENSE helfen Entwicklern effektiv, das Design von Industriesystemen zu vereinfachen. NOVOSENSE bietet auch Komplettlösungen für industrielle BMS an. Hier hat NOVOSENSE eine Reihe digitaler Isolatoren wie den NIRSP31 entwickelt, die sowohl ein kompaktes Design als auch die Zuverlässigkeit des Systems gewährleisten. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen hat das NIRSP31 aufgrund seiner Vorteile wie der stark reduzierten Leiterplattenfläche und -höhe sowie der geringeren Systemkosten mehr Anerkennung bei den Kunden gefunden.

Kfz-Elektronik

Mit ausgereiften IC-Designkapazitäten, umfangreicher Erfahrung in der Massenproduktion und Qualitätssicherung engagiert sich Novosense seit 2016 dafür, leistungsstarke und zuverlässige Produkte und Dienstleistungen für OEMs und Tier-1-Zulieferer in der Automobilindustrie weltweit zu liefern. Um die Elektrifizierung und Intelligenz von Autos zu ermöglichen, hat NOVOSENSE im Jahr 2022 über 100 Millionen Chips für die Automobilindustrie ausgeliefert.

Basierend auf einer 10-jährigen Erfahrung im Bereich IC-Design und Massenproduktion verfügt NOVOSENSE über die Kapazität, mehr als 1.400 IC-Produkte zum Verkauf anzubieten. Insgesamt wurden mehr als 4 Milliarden Stück ausgeliefert, die in den Bereichen Automobil, industrielle Steuerung, Information und Kommunikation sowie Unterhaltungselektronik usw. weit verbreitet sind.

Zur Verfolgung der Mission „Sense and Drive the Future, Build a Green, Smart and Connected World with Semiconductors" hat NOVOSENSE eine Partnerschaft mit Tausenden von Kunden weltweit aufgebaut.

NOVOSENSE bei der PCIM Europe 2023

Erfahren Sie auf der PCIM Europe 2023, auf dem Nürnberger Messegelände, Karl-Schönleben-Str., Messeplatz 1, Nürnberg, Deutschland, was NOVOSENSE Automobil- und Industrieapplikationen mit Halbleiterlösungen ermöglichen. (Stand Nr. 9-622, NOVOSENSE).

Weitere Produktinformationen und aktuelle updates von NOVOSENSE finden Sie auf der offiziellen Website www.novosns.com/en oder per E-Mail an: sales@novosns.com.

