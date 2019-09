Karstadt Warenhaus GmbH

"Stärken das Wachstumsfeld Sport mit fünf neuen Filialen"

Galeria Karstadt Kaufhof stellt neue Branchenstrategie für Geschäftsfeld Sport vor

Frankfurt (ots)

Karstadt Sports eröffnet am 28. September 2019 bundesweit neue Filialen. Mit den neuen Häusern in Bonn, Frankfurt, Heidelberg, Wiesbaden und Lübeck wächst Galeria Karstadt Kaufhof aus eigener Kraft um fünf starke Standorte und stärkt weiter konsequent das Geschäftsfeld Sport.

Dr. Stephan Fanderl, CEO von Galeria Karstadt Kaufhof, erklärte auf der Führungskräftetagung des Unternehmens in Frankfurt: "Unsere Wachstumsfelder stellen wir so stark auf wie möglich, um unsere ambitionierten Umsatz- und Ertragsziele zu erreichen. Dazu gehören nicht nur die neuen Personalverstärkungen der letzten Wochen, starke Partnerschaften und strukturelle Veränderungen mit dem Ziel schnellerer Entscheidungswege. Dort, wo es wirtschaftlich besonders erfolgversprechend ist, wachsen wir auch mit neuen Verkaufsflächen. Die meisten dieser neuen Standorte haben bereits eine Vorgeschichte als Sporthäuser, verfügen deshalb bereits über sporterfahrene Teams und sind bei der Kundschaft als Einkaufsdestination gelernt. Im Sportgeschäft sieht man deutschlandweit mit die größten Wachstumsraten. Wir gehen deshalb mit großen Erwartungen in diese Neueröffnungsphase."

Jens Dunkel, CEO von Karstadt Sports, erklärte, dass im laufenden Jahr bereits mit den modernisierten und weiter ausgebauten Sporthäusern in München und Hamburg erfolgreich in das Geschäftsfeld Sport investiert wurde. "Wir haben mit Karstadt Sports 2019 enorm Fahrt aufgenommen und setzen das mit den großen neuen Standorten und einer neuen Branchenstrategie konsequent weiter fort. Diese Strategie sieht vor, dass wir jeden Standort nach genauer Analyse individuell modularisieren, um alle Chancen zur Kundenbindung zu nutzen, auch dort, wo wir mehrere Standorte betreiben. Dies gelingt uns umso besser, als wir durch die Zusammenführung des Sporteinkaufs mit Galeria Karstadt Kaufhof auf noch mehr Erfahrung und Markttransparenz auch für das Warenhaus zurückgreifen können."

Karstadt Sports wird sich besonders klar bei Athleisure und Running positionieren. "Wir stärken vor allem Bereiche, die am Markt sehr gefragt sind", so Jens Dunkel.

