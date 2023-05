TARAMAR

Über die Eurovisionsbühne hinaus mit TARAMAR Skincare

Die preisgekrönte isländische Kosmetikmarke TARAMAR ist stolz darauf, die isländische Sängerin Diljá bei ihrem Streben nach Erfolg beim Eurovision Song Contest 2023 zu unterstützen.

Wir von TARAMAR sind stolz darauf, Teil von Diljás Griff nach den Sternen zu sein. Diljá ist eine erstaunliche Sängerin und ihre kraftvolle Präsentation des isländischen Eurovisionsbeitrags ,,POWER" ist stark und inspirierend.

Wir von TARAMAR glauben, dass Schönheit natürlich und organisch sein sollte. Unsere Produkte sind außergewöhnlich rein und enthalten ebenso leistungsstarke biologisch aktive Wirkstoffe. Sie werden nur aus rein natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt, die aus der isländischen Natur gewonnen werden, und sind frei von Chemikalien, künstlichen Duftstoffen und anderen schädlichen Inhaltsstoffen.

Es ist uns eine Ehre, Diljá in ihrem Streben nach Erfolg zu unterstützen und wir wünschen ihr alles Gute für den Wettbewerb!

Diljá wird am Samstag, den 13. Mai, den Song ,,Power" als Islands Beitrag zum Eurovision Song Contest 2023 vortragen. Der junge Star ist ein großer Fan der natürlichen und biologischen Hautpflegelinie von TARAMAR und der erstaunlichen Vorteile, die die rein isländische Hautpflege bietet. Die Proben für den Wettbewerb sind stressig und können der Haut Schaden zufügen. Die Kombination aus isländischen Kräutern und Mineralien in der TARAMAR-Produktreihe trägt dazu bei, den Hautton aufzuhellen, vor Umweltschäden zu schützen und die Elastizität zu verbessern. Ganz zu schweigen von den altershemmenden Eigenschaften, die die Produktreihe zu bieten hat.

Ein Sprecher von TARAMAR merkte an: ,,Wir bei TARAMAR wissen, wie stressig es sein kann, im Rampenlicht und im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stehen. Von langen Nächten und rauchigen Umgebungen bis hin zu Schichten von Make-up und ermüdenden Routinen kann der Lebensstil der heutigen Stars wirklich seinen Tribut an die Haut fordern. Wir haben unsere revolutionäre Hautpflegeserie entwickelt, um durch Stress gereizte Haut zu beruhigen und zu heilen. Wir sind stolz darauf, die Marke für viele isländische Schauspieler, Sänger und Teilnehmer zu sein. Wir sind besonders stolz darauf, die Hautpflege von Diljá zu sein und sie auf ihrem Weg zum Eurovisionserfolg zu unterstützen."

Feiern Sie stilvoll mit der Eurovision Geschenkpackung!

Um dieses epische Ereignis und die Zusammenarbeit zu feiern, ist TARAMAR stolz, die Einführung der TARAMAR Eurovision Geschenkpackung bekanntzugeben. Diese limitierte Packung mit Bio-Hautpflegeprodukten ist ein besonderes Geschenk und die ultimative Wahl, sich selbst etwas zu gönnen. Die Schachtel enthält zwei der beliebtesten TARAMAR-Produkte. Das Arctic Flower Treatment Serum beruhigt die Haut, regt die Kollagenbildung an und verleiht der Haut einen strahlenden und frischen Teint. Die Nachtpflege versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und sorgt für einen weichen und schönen Teint.

Ein Jurymitglied der Free From Skincare Awards merkte über die Nachtpflege von TARAMAR an: ,,Ein wunderschön luxuriös verpacktes Produkt, das auffällig und beeindruckend aussieht. Das Serum ist eine reichhaltige, aber nicht fettige Lotion, die schnell einzieht und meine Haut geschmeidig-weich macht. Es war eine Freude, diese Nachtcreme aufzutragen. Sie war fast seidig aufzutragen und fügte sich problemlos in meine Routine ein. In den folgenden Wochen, in denen ich dieses Produkt benutzte, verbesserte sich meine Haut immer mehr. Sie hat etwas Luxuriöses. Mir gefiel das Produkt immer besser. Es hat den Zustand meiner Haut definitiv verbessert. Sie fühlt sich glatt, geschmeidig, homogen und großartig an. Sie sieht genährt, praller und revitalisiert aus. Teuer, aber die Investition wert."

Für alle, die auf der Suche nach biologischen Hautwirkstoffen sind, die aus der unberührten Natur Islands stammen, bietet TARAMAR eine Reihe luxuriöser Hautpflegeprodukte, die die Harmonie und Schönheit des Gesichts wiederherstellen. Die Marke ist stolz, dass ihr Sortiment während der Eurovision und darüber hinaus die erste Wahl bei der Hautpflege für Diljá sein wird, und heißt neue Kunden willkommen, die den markanten Unterschied der isländischen Schönheit mit eigenen Augen sehen wollen.

TARAMAR ist ein isländisches Unternehmen, das eine preisgekrönte Kollektion hochwertiger handgefertigter Bio-Hautpflegeprodukte entwickelt hat. Durch die Verbindung von Wissenschaft und Natur hat das Unternehmen eine hochwirksame Palette von Hautpflegeprodukten entwickelt, die rein, sicher und äußerst hautverträglich sind.

TARAMAR wurde von zwei Professoren an der Universität Island gegründet. Um vollständige Reinheit der Produkte zu erzielen, nutzten sie ihre Erfahrungen in der Lebensmittelforschung und entwickelten eine bahnbrechende Rezepturverfahrensweise, die alle synthetischen kompromittierenden Chemikalien in der Hautpflege durch organische Algen, Kräuter, Früchte und Gemüse ersetzt. Diese neue patentierte NoTox®-Technologie basiert auf fünf Eckpfeilern, nämlich aus reinem aktiviertem, gefiltertem Lavawasser, antimikrobiellen Extrakten aus Algen, Kräutern und Gemüse und einem einzigartigen und patentierten technischen Schritt (ohne Zusatz von Chemikalien), der die Formel für 12-16 Monate bei Raumtemperatur schützt. Die Produkte sind in schwarzen Glasflaschen mit Pumpen verpackt, um die bioaktiven Inhaltsstoffe vor Licht zu schützen und die Aussaat von Mikroben von außen durch Kontakt mit dem inneren Medium zu verhindern.

Zusammen mit dem sorgfältigen Anbau von Pflanzen und der biologischen Landwirtschaft gehören die TARAMAR-Formeln zu den reinsten Hautpflegeprodukten auf dem Markt. Nicht nur wegen des Verzichts auf synthetische Stoffe und konventionelle Konservierungsmittel, sondern auch wegen des reinen und umweltfreundlichen Anbaus, bei dem alle Spuren von Roundup, Pilzen und Pestiziden beseitigt werden, und wegen der Verpackung, die nur ein Minimum an austretenden Kunststofflösungsmitteln und Phthalaten enthält, die in die fertige Formel eingehen. Die Reinheit in Verbindung mit der starken Anti Aging-Wirkung und Bioaktivität der organischen Pflanzen hat Hunderten von Menschen in Island geholfen. Viele haben es geschafft, schwierige Probleme wie trockene Haut, Rosacea, Ekzeme, Akne und unausgeglichene Haut zu beseitigen.

