FDH Aero erwirbt BJG Electronics Group

Die Akquisition positioniert FDH Aero als führenden Vertriebshändler von Elektronikprodukten mit neu hinzugefügten Kompetenzen im Bereich elektrischer und elektronischer Komponenten.

FDH Aero („FDH"), ein globaler Anbieter von Lieferkettenlösungen für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, hat die BJG Electronics Group (BJG") übernommen, einen führenden Anbieter von Verbindungselementen und elektromechanischen Produkten für die Endmärkte Verteidigung, kommerzielle Luftfahrt und Raumfahrt.

BJG mit Sitz in Ronkonkoma, NY, wurde 1979 gegründet und beliefert sowohl Erstausrüster als auch Anbieter von Aftermarket-Dienstleistungen in der Luft- und Raumfahrt und der Verteidigungsindustrie. Die Übernahme von BJG erweitert und vertieft die Rolle von FDH Aero in der Lieferkette der Luftfahrt und Verteidigungsindustrie und bietet sowohl den Kunden von FDH Aero als auch denen von BJG Zugang zu einer breiteren Palette von Produkten und Dienstleistungen.

„Der Zusammenschluss von FDH Aero und BJG erweitert unsere Fähigkeiten im Bereich der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungselektronik und fördert unsere Vision, der vertrauenswürdigste Lieferkettenpartner für unsere Kunden und Lieferanten zu sein", sagte Scott Tucker, Chief Executive Officer bei FDH Aero. „Mit BJG kann FDH Aero ein erweitertes Produktangebot anbieten, das die Effizienz der Lieferkette in einem Markt verbessert, der die strategische Bedeutung von Lieferverfügbarkeit und Termintreue kennt."

Nach der Übernahme von BJG wird FDH Aero die FDH Aero Electronic Products Group („FDH EPG" oder „EPG") gründen, eine Abteilung, die sich neben unserer branchenführenden Hardware und der Geschäftsbereiche der Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für die Endmärkte Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrt auf die Exzellenz der Lieferkette in der Produktkategorie der elektrischen und elektronischen Komponenten konzentrieren wird. Mitch Enright, derzeitiger Präsident von Electro Enterprises, Inc., das im Juli 2022 von FDH übernommen wurde, wird zum Präsidenten der FDH EPG ernannt. Als einheitliche Division wird die FDH EPG ein branchenführendes Angebot an Verbindungs- und elektromechanischen Produkten und Dienstleistungen anbieten.

„Die Gründung der Electronic Products Group ist ein klares Zeichen für unsere Lieferanten und Kunden, dass FDH Aero seinen Fokus auf Service, Qualität und Exzellenz in der Lieferkette beibehalten wird", bemerkte Enright. „Diese Bemühungen werden es uns ermöglichen, unsere Kunden und Lieferantenpartner besser zu bedienen und gleichzeitig weiterhin als integraler Bestandteil der Gesamtlösung von FDH Aero zu agieren."

Nach dem Abschluss wird Glenn Davidson, Vorsitzender und CEO von BJG, in eine aktive beratende Rolle übergehen, um die Integration zu unterstützen. Das Tagesgeschäft wird weiterhin vom bestehenden BJG-Team geleitet.

„Unser BJG-Team freut sich, zusammen mit der FDH EPG einen Branchenführer zu bilden, der sich auf exzellenten Service und Produktkompetenz konzentriert. Diese Transaktion vereint zwei führende Anbieter von elektronischen Verbindungsprodukten für das Militär und die Luft- und Raumfahrt", sagte Davidson. „Ich freue mich darauf, die Integrationsstrategie zu unterstützen und eng mit Scott, Mitch und dem gesamten FDH Aero-Team zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsame strategische Vision weiterhin umzusetzen."

Kirkland & Ellis, Holland&Knight und Crowell & Moring dienten als Rechtsberater für FDH bei der Transaktion.

Houlihan Lokey diente als exklusiver Finanzberater für BJG.

Informationen zu FDH Aero

FDH Aero ist ein zuverlässiger globaler Lieferkettenpartner für die Luft- und Raumfahrt sowie für Unternehmen der Verteidigungsindustrie. Mit mehr als 55 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen auf Komponenten der C-Klasse spezialisiert, die Hardware, elektrische und chemische Produkte sowie Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für globale OEM- und Aftermarket-Kunden umfassen. FDH hat seinen Hauptsitz in Commerce, Kalifornien, und ist in Nordamerika, Europa und Asien tätig. Mit der Übernahme von BJG verfügt FDH Aero nun über Standorte in 14 Ländern auf der ganzen Welt, mit mehr als 1.000 der besten Mitarbeiter in der Branche und über 650.000 Quadratmetern Lagerfläche.

Weitere Informationen finden Sie auf FDHAero.com.

Informationen zur BJG Electronics Group

Die BJG Electronics Group ist ein Value-Added-Distributor und Hersteller von hochzuverlässigen elektronischen Komponenten mit Hauptsitz in Ronkonkoma, New York. Die sechs Standorte des Unternehmens in den USA sind nach ISO9001:2015 und AS9100:2016 zertifiziert und verpflichten sich, mit ihrem umfangreichen Bestand an montierten Produkten und Komponenten eine konsistente, pünktliche Lieferung zu gewährleisten. Mit 32 konzessionierten Produktlinien, über 300.000 eindeutigen Teilenummern und einer Lagerfläche von 125.000 Quadratmetern bietet BJG ein umfassendes Produktangebot an Standard- und technischen Lösungen für raue Umgebungsbedingungen und elektromechanische Anforderungen. BJG ist ein zugelassener Lieferant für die weltweit führenden OEMs in den Bereichen Verteidigung, kommerzielle Luftfahrt und Raumfahrt. Weitere Informationen finden Sie auf www.bjgelectronics.com.

Informationen zu Audax Private Equity

Audax Private Equity mit Sitz in Boston und San Francisco ist ein führendes mittelständisches Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von ca. 16 Mrd. USD, mehr als 185 Mitarbeitern und mehr als 85 Investmentexperten. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat das Unternehmen in mehr als 160 Plattformen und 1.200 Add-on-Akquisitionen investiert. Durch seinen disziplinierten Buy & Build-Ansatz in sechs vertikalen Kernbranchen unterstützt Audax die Portfoliounternehmen bei der Umsetzung von organischen und anorganischen Wachstumsinitiativen, die zur Umsatzsteigerung, der Optimierung der Betriebsabläufe und einer erheblichen Steigerung des Eigenkapitalwerts führen.

Audax Private Equity gehört zur Audax-Gruppe, einem führenden Verwalter alternativer Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 36 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf AudaxPrivateEquity.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

