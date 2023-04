Wynn Resorts, Limited

Wynn Al Marjan Island enthüllt Designvision: Das neu entstehende Resort wird ein neues architektonisches Wahrzeichen der Vereinigten Arabischen Emirate

Ras Al Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Das entstehende Resort von Wynn Resorts auf Al Marjan Island in Ras Al Khaimah setzt globale Maßstäbe in Bezug auf Design und erstklassige Luxuserlebnisse und ist von dem atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf inspiriert

Wynn Resorts, Limited (Nasdaq: WYNN) hat den Namen seines neuen, milliardenschweren integrierten Resorts bekannt gegeben, das in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eröffnet wird: Wynn Al Marjan Island. Das Unternehmen enthüllte auch die Designvision seines allerersten Strandresorts, das von der ruhigen Meereslandschaft des Al Marjan Island, einer Gruppe von vier Inseln, inspiriert ist. Das Resort wird gemeinsam mit den lokalen Partnern Marjan LLC und RAK Hospitality Holding LLC entwickelt.

In einer unberührten Umgebung mit Blick auf das azurblaue Wasser des Arabischen Golfs erhebt sich das Wynn Al Marjan Island mehr als 305 Meter über dem Meer und heißt Besucher zu einem erstklassigen Luxuserlebnis willkommen, einschließlich außergewöhnlicher Angebote für Unterhaltung und Spielmöglichkeiten. Für sein erstes Projekt in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) wird der in den USA notierte Entwickler und Betreiber von Luxusresorts eine ruhige und stilvolle Umgebung schaffen, die sich von dem atemberaubenden Blick auf das Meer inspirieren lässt und die warme, entspannte Meereskulisse in das moderne Weltklassehotel integriert.

Mit geschätzten Projektkosten von rund 3,9 Milliarden US-Dollar wird die ikonische Silhouette von Wynn Al Marjan Island den Wandel des Emirats zu einem bedeutenden globalen Touristenziel verändern und beschleunigen und gleichzeitig wird die Wirtschaft durch den Tourismus und die Schaffung von Arbeitsplätzen erheblich davon profitieren. Das Projekt wird den Weg dafür ebnen, dass verwandte Geschäftsbereiche schneller wachsen. Anfang dieses Jahres begannen vor Ort die Bauarbeiten für das Fundament.

Die für die Marke charakteristische, hochkarätige Opulenz wird sich in den rund 1.500 großzügig gestalteten Zimmern, Suiten und Villen widerspiegeln. Besucher können sich auf eine große Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten, einen Spielbereich, 24 Restaurants und Lounges, innovative Spa- und Wellnesserlebnisse, eine luxuriöse Einkaufspromenade, ein hochmodernes Veranstaltungszentrum, ein Theater mit einzigartigen Angeboten und auf andere Annehmlichkeiten freuen. Das Resort ist sowohl für längere Besuche als auch für Tagesausflüge aus den benachbarten Emiraten konzipiert und bietet zahlreiche und vielschichtige Erlebnisse, darunter allabendliche hochmoderne Laser- und Lichtshows.

Das Design des Wynn Al Marjan Island ist sowohl von der natürlichen Landschaft rund um das Resort als auch von der führenden Designästhetik der Wynn Resorts inspiriert. Die Geometrie der geschwungenen Form des Strandes auf der Insel spiegelt sich in der Podiumsstruktur wider, die einem großen Opernhaus ähnelt und einen majestätischen Blick auf den Strand, das Meer und den Horizont bietet. Jeder Gast in den zahlreichen Restaurants, die die Strandpromenade des Wynn Al Marjan Island säumen, wird einen hervorragenden Blick auf das Meer genießen können.

„Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, Wynn Al Marjan Island akribisch zu planen und zu konzipieren, wobei wir auch die einzigartige Lage sorgfältig in Betracht gezogen haben", sagte Craig Billings, CEO von Wynn Resorts. „Ich bin unglaublich stolz auf die Fähigkeit unseres Design- und Entwicklungsteams, das unsere Geschichte der durchdachten Designs in diesem sonnenverwöhnten Strandresort, das neue und alte Gäste begeistern wird, so hervorragend umgesetzt hat. Wir freuen uns darauf, das Wynn Al Marjan Island Anfang 2027 zu eröffnen."

Das neue Resort auf Al Marjan Island ist ein Vorzeigeprojekt von Marjan und es unterstreicht den sich weltweit etablierenden Ruf von Ras Al Khaimah als führendes Investitionsziel für hochwertige Hospitality-Projekte. Mit einem schnell wachsenden Portfolio an luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels und Wohnsiedlungen, die eine breite Palette an Annehmlichkeiten und Dienstleistungen sowie 7,8 Kilometer glitzernde Strände und 23 Kilometer Uferpromenade bieten, fügt sich AI Marjan Island nahtlos in die Weltklasse-Resortdestinationen ein.

Ras Al Khaimah positioniert sich als nachhaltiges und naturbasiertes Reiseziel und ist einer der am schnellsten wachsenden Tourismusmärkte in der MENA-Region. Mit seiner gut erhaltenen Geschichte, seinem reichen archäologischen Erbe und seinem Angebot an Naturtourismus hat sich das Emirat im Jahr 2023 einen Platz in der Liste der 50 besten Reiseziele von CNN Travel verdient und wurde 2022 in der Zeitschrift TIME als einer der „World's Greatest Places" aufgeführt.

Über Wynn Resorts Wynn Resorts, Limited wird am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol WYNN gehandelt und ist Teil des S&P 500 Index. Wynn Resorts entwarf, besitzt und betreibt Wynn Las Vegas (wynnlasvegas.com), Encore Boston Harbor (encorebostonharbor.com), Wynn Macau (wynnmacau.com) und Wynn Palace, Cotai (wynnpalace.com).

Das Wynn and Encore Las Vegas bietet 4.748 geräumige Hotelzimmer, Suiten und Villen, 33 Restaurants und Bars, zwei preisgekrönte Spas, drei Einkaufspromenaden, Tagungs- und Kongressräumlichkeiten, zwei Nachtclubs, einen Strandclub, zwei Kinos und einen Golfplatz. Fast 70 % des Bedarfs des Resorts werden vollständig durch erneuerbare Energien gedeckt. Das Encore Boston Harbor ist ein Luxusresort mit 671 Hotelzimmern, einem Ultra-Premium-Spa, Fachgeschäften, 16 Restaurants und Lounges, hochmodernen Ballsälen und Tagungsräumen, einem zwei Hektar großen öffentlichen Park und dem Harborwalk. Das Wynn Macau ist ein Luxusresort in der Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China mit 1.010 geräumigen Zimmern und Suiten, 12 Speise- und Barerlebnissen, Tagungsräumen, einer Einkaufspromenade, zwei opulenten Spas, einem Salon und einer Rotundenshow. Das Wynn Palace ist ein luxuriöses integriertes Resort am Cotai Strip in Macau mit 1.706 exquisiten Zimmern, Suiten und Villen, 14 gastronomischen Einrichtungen, Tagungs- und Kongressräumlichkeiten, einer weitläufigen Einkaufspromenade, SkyCabs, die einen acht Hektar großen Performance Lake überqueren, einem luxuriösen Spa und Salon sowie einer umfangreichen Sammlung seltener Kunst.

