Bremer Unternehmensgruppe Henry Lamotte mit neuem CFO

Christian Siebrecht ist seit dem 1. März 2023 neuer Chief Financial Officer (CFO) bei der Henry Lamotte Services GmbH. In dieser Funktion verantwortet er die kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen der Henry Lamotte mit den beiden Schwesterunternehmen Henry Lamotte Oils GmbH und Henry Lamotte Food GmbH. Die neueste Personalie ist ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft, der für neue Impulse und Wachstum bei dem Lieferanten und Produzent von Ölen sowie dem Lieferanten von Lebensmitteln sorgen soll.

Christian Siebrecht bringt über 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen nationalen und internationalen Managementpositionen mit und zeichnet sich innerhalb der Bremer Henry Lamotte ab sofort für die Bereiche Finanzen, Controlling, People & Organization, IT sowie den Technischen Einkauf verantwortlich. Der Diplom-Volkswirt kommt von saturn petcare, wo er als Managing Director und Chief Financial Officer die strategische Weiterentwicklung sowie die Digitalisierung des international agierenden Heimtiernahrungsherstellers vorangetrieben hat. Zuvor war er als Head of Accounting & Controlling bei dem Düngemittelproduzenten COMPO EXPERT sowie als Head of Controlling bei der Molkerei Hochwald Foods tätig.

"Mit Christian Siebrecht konnten wir einen erfahrenen CFO für unser Team gewinnen", sagt Albert Lamotte, geschäftsführender Gesellschafter der Henry Lamotte. "Wir stehen mit Henry Lamotte Oils und Henry Lamotte Food für hochwertige Produkte sowie ein zuverlässiges und maßgeschneidertes Supply Chain Management, das auch in der Krise für Wachstum gesorgt hat. "Gemeinsam mit Christian Siebrecht wollen wir diesen Wachstumskurs weiter vorantreiben", ergänzt Albert Lamotte.

"Um das Wachstumspotential der Henry Lamotte Oils GmbH und Henry Lamotte Food GmbH weiter zu entfalten, werden mein Team und ich uns noch stärker am Kundennutzen ausrichten und ein Umfeld mit modernen Technologien, schlanken Prozessen und einem hohen Grad an Integration schaffen, der in unseren Branchen wegweisend ist. Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe", führt Christian Siebrecht aus.

Christian Siebrecht ist der jüngste Neuzugang der Henry Lamotte. Im Oktober 2021 wurde Sebastian Drewes zum Geschäftsführer der Henry Lamotte Food GmbH benannt, um die Nachfolge von Henry Lamotte anzutreten. Zusammen mit den beiden Geschäftsführern der Henry Lamotte Oils GmbH und Gesellschafter der Gruppe - Albert Lamotte und Hermann Bosse - setzt das neu formierte Team neue Impulse, so dass die beiden Schwesterunternehmen am Markt auch künftig als zuverlässige, digitalisierte und vertrauenswürdige Partner geschätzt werden.

Über Henry Lamotte Services GmbH

Die Henry Lamotte Services GmbH mit 39 Mitarbeitenden unterstützt innerhalb der Henry Lamotte Gruppe die beiden Schwesterunternehmen Henry Lamotte Food GmbH und Henry Lamotte Oils GmbH mit kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen. Zu diesen zählen: People & Organization, Informationstechnologie, Finanzmanagement, Buchhaltung, Controlling und Vertragsmanagement. Lesen Sie mehr unter: www.lamotte-services.de

Über Henry Lamotte Food GmbH

Das Unternehmen mit Sitz in Bremen zählt zu einem der führenden Lieferanten von hochwertigen Lebensmitteln aus weltweitem Ursprung. Über 50 Mitarbeitende versorgen die Lebensmittelindustrie zuverlässig mit passgenauen Zutaten in getrockneter, konservierter oder tiefgekühlter Form und den Lebensmittelhandel mit den besten Fertigprodukten für sein Eigenmarkensortiment - ganz nach dem Motto "tried and trusted since 1925". Lesen Sie mehr unter: www.lamotte-food.de

Über Henry Lamotte Oils GmbH

Als führender Lieferant und Produzent gewinnt die Henry Lamotte Oils GmbH aus vielfältigen Naturprodukten hochwertige Öle, pflanzliche Butter, Wachse, Saatenmehle und Oleoresine. Mit über 200 Mitarbeitenden betreut die Henry Lamotte Oils GmbH weltweit Kunden aus den Branchen Lebensmittel, Kosmetik, Pharma, Tierernährung und -pflege sowie Chemie und Technik - ganz nach dem Motto "filled with passion". Lesen Sie mehr unter: www.lamotte-oils.de

