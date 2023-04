Ennostar Inc.

Ennostar schießt auf der Touch Taiwan sechs Pfeile auf einmal ab: Ein Einblick in die Display-Technologie der nächsten Generation

Hsinchu (ots/PRNewswire)

Die Ennostar Group (Stock Code: 3714) und ihre Tochtergesellschaften (EPISTAR, Lextar, Unikorn, Yenrich und ProLight) stellten gemeinsam die neuesten Spitzentechnologieprodukte sowie Forschungs- und Entwicklungstechnologien aus, um die umfassenden Vorteile der Gruppenintegration auf der 2023 Touch Taiwan unter dem Motto „Lead the Way" zu demonstrieren, die sich auf die Themen Micro-LED, Mini-LED, Automobil, Sensorik, Metaverse und Verbindungshalbleiter der nächsten Generation konzentrierte.

Vorstellung der technologischen Re-Evolution und Pflanzung neuer epochaler Micro-LED-Setzlinge

Mit der breit gefächerten Entwicklung der ultimativen Display-Technologie bringt Ennostars Micro-LED-Lösung nicht nur kontinuierlich neues Leben in die Industrie, sondern ist auch bereit für die Massenproduktion. EPISTAR will seine Partner bei der Lösung von Schlüsselproblemen in der Anwendung von Micro-LED unterstützen und die Technologie einfacher und bekannter machen. Im Ausstellungsbereich wurden diesmal 6-Zoll-Chip on Wafer (COW) und 8-Zoll-GaN auf Silizium ausgestellt. Darüber hinaus bietet EPISTAR basierend auf den Anforderungen der Kunden verschiedene Lösungen wie COC und PAM an, um die Schwierigkeiten und Schwellen für Kunden beim Einstieg in den Bereich der Micro-LED-Displays zu verringern und die Industrie bei der Realisierung von mehr Micro-LED-Lösungen anzuführen. Sowohl Lextar als auch Yenrich zeigten in ihren Ausstellungsbereichen ihre exklusiv entwickelten und patentierten Produkte der i-Pixel TM -Serie, darunter das kleinste Micro-LED-Gehäuse, das mit Halbleitergehäuse-Prozesstechnologie hergestellt wurde. I-Pixel +TM ist die weltweit erste Anwendung, die einen Micro-LED-Chip und AM-Treiber in einem 0303-Gehäuse vereint, wodurch das stroboskopische Problem eines passiven Treibers vermieden und die Display-Leistung verbessert wird. Unikorn, das sich auf den Gießereiservice für AR-Micro-LED-Displays spezialisiert hat, stellt auch das 0,12-Zoll-Blaulicht-Micro-LED-Display vor, das gemeinsam mit EPISTAR und der Hon Hai Technology Group entwickelt wurde und zum ersten Mal für AR eingesetzt wird. Es verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Micro-LEDs durch die Entwicklung eines hocheffizienten Blaulicht-Pixelprozesses mit 4 µm Abstand.

Neben Micro-LEDs präsentierte Lextar gleichzeitig auch die Hintergrundbeleuchtungstechnologie der exklusiven QD-LED. Mit dieser Technologie können die Verpackungsunternehmen ein problemloses Upgrade durchführen und das fluoreszierende Pulver durch die exklusiven QD-LED-Produkte von Lextar in der ursprünglichen Prozessstruktur ersetzen, um die visuelle Hierarchie zu verbessern, das Display mit einer extrem dünnen Struktur und einer sehr breiten Farbskala auszustatten und die Helligkeit um 30 % bei geringerem Stromverbrauch im Vergleich zur vorherigen Technologie zu verbessern.

Sensorik als aufkommende Anwendung, die neue Anforderungen an das Leben der Zukunft stellt

Mit jahrelanger Entwicklungserfahrung in der LED-Industrie betrachtet die Ennostar Group neben den Displays auch die Sensorprodukte als einen ihrer wichtigsten Entwicklungsbereiche. EPISTAR und Artilux stellten patentierte SWIR-Technologie mit hoher Strahlungsleistung und präzisen Detektionsergebnissen aus, während Lextar ein SiP PPG-Produkt für die Integration ultrakleiner Sensorelemente vorstellte. Darüber hinaus können die Produkte der Ennostar Group auch die verschiedenen Anforderungen der Automobilsensorik erfüllen, wie z.B. DMS/OMS, Gestensteuerung, und hochpräzise und hochzuverlässige Lösungen zur Verbesserung des Fahrerlebnisses und der Fahrsicherheit.

Engagement für nachhaltige Entwicklung durch Einführung von Forschung und Entwicklung im Bereich ESG

Auf dieser Messe stellte Ennostar seine weltweit einzigartige grüne LED-Verpackung - BioxtarTM - vor, die eine neue Ära der Nachhaltigkeit einläutet. Die Rohstoffe stammen aus der Natur und eignen sich für alle Arten von Verpackungen, mit einem Höchstgehalt von 75 %, was bedeutet, dass der Gehalt an herkömmlichen petrochemischen Materialien um 75 % reduziert wird, sodass die Penetration und die Materialhärte eine bessere Qualität aufweisen, die Abhängigkeit von herkömmlichen petrochemischen Klebstoffen reduziert wird, die Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden und der Leitgedanke der nachhaltigen Entwicklung zum Ausdruck kommt. Darüber hinaus wurden auf der Ausstellungsfläche eine Reihe von energiesparenden Produkten gezeigt, mit denen Ennostar der Öffentlichkeit seine Entschlossenheit zur Umsetzung von ESG verdeutlichte.

