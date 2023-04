PF Résolu Canada Inc.

Resolute weiht neues Werk für Zellulosefilamente in Quebec ein

Saguenay, Québec (ots/PRNewswire)

Resolute Forest Products Inc. weihte heute in einer feierlichen Zeremonie seine neue Großanlage zur Herstellung von Zellulosefilamenten in seiner Papierfabrik Kénogami in Saguenay in Quebec ein.

Zellulosefilamente, auch bekannt als nanofibrillierte Zellulose, sind ein neuartiges, aus Holzfasern gewonnenes Biomaterial, das als natürlicher Zusatzstoff in vielen Produkten zur Verbesserung der technischen Leistung eingesetzt werden kann. Der im Jahr 2020 angekündigte Bau der 27-Millionen-Dollar-Anlage war Teil eines 38-Millionen-Dollar-Investitionsprojekts in der Kénogami-Mühle des Unternehmens.

Remi G. Lalonde, Präsident und Chief Executive Officer von Resolute, leitete die Einweihungsfeier, an der auch Andrée Laforest, Québecs Ministerin für kommunale Angelegenheiten und die für die Region Saguenay-Lac-Saint-Jean zuständige Ministerin, sowie lokale Beamte, Würdenträger und Mitarbeiter von Resolute teilnahmen.

Zellulosefilamente sind für Resolute ein bedeutender Schritt zur Erschließung neuer Märkte. Sie werden mechanisch, ohne Chemikalien, ohne Enzyme und vollständig aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt, was eine günstige CO2-Bilanz zur Folge hat. Das Unternehmen erzielte unter anderem vielversprechende Testergebnisse für den Einsatz in Beton, wo das Additiv die Performance von Infrastrukturprojekten verbessern könnte, und in Verpackungsanwendungen, wo es zur Herstellung von zu 100 % aus biologischen Rohstoffen hergestellter und vollständig recycelbarer lichtdurchlässiger Folie verwendet werden kann, die herkömmliche Kunststofffolien ersetzt.

Remi Lalonde sagte: „Ich danke unseren Partnern, darunter das Ministerium für natürliche Ressourcen und Wälder von Québec mit seinem Wood Innovation Program, Investissement Québec und Natural Resources Canada, für ihr Fachwissen im Bereich Forschung und Entwicklung sowie für ihre finanzielle Unterstützung. Das Zellulosefilamentwerk ist das Ergebnis unseres gemeinsamen Ziels, innovativ zu sein und Möglichkeiten zu erkunden, um neue Märkte für Forstprodukte aus Québec zu erschließen und zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinden beizutragen, in denen wir tätig sind."

„Der Bau und die Inbetriebnahme der neuen Anlage zur Herstellung von Zellulosefilamenten, einem völlig neuen Produkt, in der Papierfabrik Kénogami eröffnet uns vielversprechende Zukunftsperspektiven", erklärte Ministerin Andrée Laforest. „Die Investition in Höhe von 27 Millionen Dollar, wobei 2,5 Millionen Dollar von der Regierung von Québec stammen, hat zusätzliche Arbeitsplätze in dem Werk geschaffen und die Möglichkeit eröffnet, dieses Produkt international zu exportieren. Das neue Biomaterial ist eine echte Energiespritze für das Kénogami-Werk und seine Mitarbeiter. Herzlichen Glückwunsch an die Leitung, die Mitarbeiter und alle, die diesen Erfolg möglich gemacht haben."

Die Ministerin für natürliche Ressourcen und Wälder von Québec, Maïté Blanchette Vézina, übermittelte die folgende Botschaft aus Québec City: „Die neue Produktion von Zellulosefilamenten wird nicht nur für Resolute Forest Products, sondern auch für die Region und die Forstindustrie große Vorteile mit sich bringen. Unsere Regierung ist stolz darauf, mit ihrem Wood Innovation Program Unternehmen zu unterstützen, die sich mit derart innovativen Projekten durchsetzen sowie Gemeinden zu fördern, in denen der Forstsektor eine treibende Wirtschaftskraft ist. Ich beglückwünsche das gesamte Team von Resolute zu seinem innovativen Beitrag zur Diversifizierung der Québecer Holzerzeugnisse und zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft."

FPInovations, eine Organisation, die sich auf die Schaffung von Lösungen spezialisiert hat, die das Wachstum des kanadischen Forstproduktsektors beschleunigen, leitete die Partnerschaft, die die Extraktionstechnologie zur Herstellung von Zellulosefilamenten entwickelte. Performance BioFilaments Inc., ein von Resolute und Mercer International Inc. gegründetes Joint Venture, arbeitet an der Kommerzialisierung klassischer Anwendungen für dieses Produkt.

Die neue Anlage soll bis zu 21 Tonnen Zellulosefilamente pro Tag produzieren und rund 30 neue Arbeitsplätze schaffen, zusätzlich zu den rund 200 bestehenden Arbeitsplätzen in der Papierfabrik Kénogami.

Informationen zu Resolute Forest Products

Resolute Forest Products ist ein führender Hersteller einer breiten Palette von Holz-, Zellstoff-, Gewebe- und Papierprodukten, die in 60 Ländern vertrieben werden. Das Unternehmen betreibt rund 40 Anlagen und Kraftwerke in den Vereinigten Staaten und Kanadav Resolute hat auf regionaler, nordamerikanischer und globaler Ebene Anerkennung für seine Führungsrolle in den Bereichen soziale Verantwortung und nachhaltige Entwicklung sowie für seine Geschäftspraktiken erhalten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Montreal (Québec) ist Teil der Paper Excellence Group. Weitere Informationen finden Sie auf www.resolutefp.com.

Original-Content von: PF Résolu Canada Inc., übermittelt durch news aktuell