Neteera wirbt weitere 6,7 Mio. US-Dollar für Serie-B-Aufstockung ein

Jerusalem, Israel (ots/PRNewswire)

Das israelische Startup warb die ersten 13 Millionen Dollar im April 2023 in einer ebenfalls von Aescuvest geführten Finanzierungsrunde ein. Foxconn Technology beteiligte sich zusätzlich.

Neteera Technologies Ltd, ein in Israel ansässiges Startup, das den Markt für kontaktlose Patientenüberwachung revolutioniert, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Aufstockung in Höhe von 6,7 Mio. US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von Aescuvest, einer renommierten Investmentgesellschaft mit Sitz in München, zusammen mit Foxconn Technology Co., Ltd. (FTC), einer Tochtergesellschaft der Hon Hai Precision Industry Co., Ltd, dem weltweit größten Elektronikhersteller, angeführt.

Neteera plant die Mittel aus dieser Erweiterungsrunde zu verwenden, um die Produktion zu beschleunigen, die steigende Nachfrage nach der eigenen Plattform zu befriedigen und mehr Personal für die Installation und Auslieferung einzustellen. Mit diesem wichtigen Schritt kann das Startup seine Führungsposition auf dem Markt für kontaktlose Patientenüberwachung weiter ausbauen.

Die Partnerschaft mit der Foxconn Technology Group, dem weltweit führenden Unternehmen auf dem Markt der Elektronikfertigung, wird das internationale Wachstum von Neteera weiter vorantreiben. Eine Zusammenarbeit zur Herstellung von Neteera-Produkten ist bereits im Gange, und weitere geschäftliche und technologische Kooperationen sind in Vorbereitung.

„Neteera leistet hervorragende Arbeit bei der Entwicklung medizinischer Geräte. Wir freuen uns, an der aktuellen Finanzierungsrunde von Neteera teilzunehmen und als Produktionspartner die Massenproduktion ihrer Plattform zu unterstützen", sagte William Hung, Chief Investment Officer bei FTC.

Angesichts allgemein schwieriger Marktbedingungen und der generellen Verlangsamung der VC-Finanzierung zeichnet es Neteera aus, nicht nur durchgehalten, sondern erfolgreich gewachsen zu sein. Die große Anziehungskraft des Start-ups liegt in der bewährten Marktreife des Produkts, welches ein weltweites Problem löst, verbunden mit den notwendigen behördlichen Genehmigungen, wie der FDA-Zulassung.

„Neteera geht erfolgreich ein Problem an, für welches wir alle anfällig sind. Unsere alternde Bevölkerung verdient eine professionelle und humane Pflege. Technologische Lösungen wie die Plattform von Neteera sind eine geeignete Antwort auf die Herausforderungen unserer Gesundheitssysteme", sagte Sebastian Gührs, Partner und Head of Investment bei Aescuvest.

Das 2015 gegründete Unternehmen Neteera erlangte schnell Anerkennung für seine von der FDA zugelassene Plattform zur Fernüberwachung von Patienten, die ein kontinuierliches Monitoring der Biomarker von Patienten ermöglicht, ohne dass eine Beteiligung dieser erforderlich ist. Die Plattform verbessert die Patientenversorgung und die Effizienz des Gesundheitspersonals auf der ganzen Welt.

Neben der Kapitalbeschaffung hat Neteera außerdem daran gearbeitet, den Zugang zu seiner Plattform für die kontaktlose Patientenüberwachung zu erweitern. Im Jahr 2023 begann das Unternehmen mit dem Verkauf seiner Lösung an eine große Anzahl von Langzeitpflegeeinrichtungen in den USA und verfügt über eine umfangreiche Pipeline an bestellten Produkten, die derzeit ausgeliefert werden.

„Wir sind stolz darauf, mit einem so renommierten Unternehmen wie Foxconn zusammenzuarbeiten und unser Angebot weiter auszubauen", sagte Isaac Litman, CEO von Neteera. „Diese Finanzierung und Zusammenarbeit wird die Produktion und den Einsatz unserer Lösung beschleunigen, Türen öffnen und es uns ermöglichen, unserer Mission einen Schritt näher zu kommen: Leben zu retten, die Patientenversorgung zu verbessern und gleichzeitig die Belastung des Klinikpersonals zu verringern."

