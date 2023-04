Simcere Pharmaceutical Group Limited

Mit vier innovativen Medikamenten in drei Jahren ist die an der HKEX notierte Simcere Pharmaceutical Group auf der Überholspur zum Aufbau eines innovationsgetriebenen globalen Pharmaunternehmens

Nanjing, China (ots/PRNewswire)

– Die Einnahmen aus innovativen Medikamenten machten mehr als 65 % des Gesamtumsatzes aus

– Der Gesamtumsatz von Simcere und die Einnahmen aus innovativen Medikamenten erreichten Rekordhöhen.

Am 18. April informierte Simcere Pharmaceutical (2096.HK) auf seinem ersten Investorentag in Hongkong unter dem Motto „Konzentration auf neue, wirksamere Produkte mit differenziertem klinischen Wert" über die jüngsten Fortschritte in der Forschung und Entwicklung sowie im operativen Geschäft des Unternehmens. Die Veranstaltung zog mehr als 500 Investoren und Analysten an, die mehr über die Innovationen bei der pharmazeutischen Gruppe erfahren wollten.

2022 investierten alle an der HKEX notierten Pharmaunternehmen insgesamt 34 Milliarden Yuan in Forschung und Entwicklung. Der beträchtliche Anstieg der Investitionen in Forschung und Entwicklung hat innerhalb der Branche Bedenken hinsichtlich der Effizienz von Forschung und Entwicklung geweckt. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat Simcere bemerkenswerte Erfolge erzielt. Seine drei wichtigsten innovativen Medikamente, nämlich Sanbexin®, COSELA® und XIANNUOXIN, die kürzlich zugelassene orale 3CL-Pille zur Behandlung von COVID-19-Infektionen, in deren Entwicklung das Unternehmen rund 1,1 Milliarden Yuan investiert hat, bringen weitere bahnbrechende Behandlungsmöglichkeiten auf den Markt. Das Produktportfolio im Bereich des zentralen Nervensystems, vertreten durch Sanbexin, erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 2,267 Milliarden Yuan. Investoren und Analysten lobten Simcere für die Innovation und Effizienz des Unternehmens, mit der seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung Medikamente auf den Markt bringen kann. Es ist auch ein Beweis für seinen langfristigen Investitionswert.

Laut Ren Jinsheng, Chairman und CEO von Simcere, wird das Unternehmen in den nächsten drei Jahren ein schnelles jährliches Umsatzwachstum, ein höheres jährliches Gewinnwachstum und einen höheren Umsatzanteil durch innovative Medikamente erleben.

Zhou Gaobo, Chief Investment Officer, stellte fest, dass Simcere nach der Notierung an der HKEX eine beträchtliche Dynamik in Richtung Innovation und Transformation erlangte und in den letzten drei Jahren vier innovative Medikamente hintereinander eingeführt hat, die weltweit eingesetzt werden. Seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat außerdem einen beeindruckenden Anstieg der Anzahl von in Vorbereitung befindlichen Projekten verzeichnet: von nur 10 Vermögenswerten in Phase I im Jahr 2020 auf sechs vielversprechende Medikamente in Phase III, zwei in Phase II, 10 in Phase I und mehr als 40 in der präklinischen Phase.

Simcere ist stolz auf seine starke Forschungs- und Entwicklungspipeline, die sich auf der Grundlage exakter Wissenschaft und gründlicher Zusammenarbeit entwickelt hat. Zu den jüngsten Erfolgen zählen: Sanbexin, das einzige Medikament zur Behandlung von Schlaganfällen, das seit 2015 in China auf den Markt gebracht wurde; Envafolimab, das weltweit erste und derzeit einzige zugelassene subkutane Medikament auf der Basis von PD-L1-Antikörpern; und Cosela, das weltweit erste innovative Medikament zur mehrstufigen Myeloprotektion, das Krebspatienten vor einer Chemotherapie verabreicht wird.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-vier-innovativen-medikamenten-in-drei-jahren-ist-die-an-der-hkex-notierte-simcere-pharmaceutical-group-auf-der-uberholspur-zum-aufbau-eines-innovationsgetriebenen-globalen-pharmaunternehmens-301805763.html

Original-Content von: Simcere Pharmaceutical Group Limited, übermittelt durch news aktuell