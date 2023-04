SenseTime

SenseAuto stattet fast 30 Serienmodelle aus, die auf der Auto Shanghai 2023 ausgestellt werden, und stellt sechs intelligente Kabinenprodukte vor

Die Shanghai International Automobile Industry Exhibition („Auto Shanghai 2023") steht unter dem Motto „Embracing the New Era of the Automotive Industry" und konzentriert sich auf die innovativen Veränderungen in der Automobilindustrie, die durch die Technologie hervorgerufen werden. SenseAuto, die Intelligent Vehicle Platform von SenseTime, präsentierte sich zum dritten Mal auf der Messe mit der Drei-in-Eins-Produktsuite aus „Intelligent Cabin", „Intelligent Driving" und „Collaborative Cloud". Dabei zeigte SenseAuto seine Full-Stack-Lösung für intelligentes Fahren und sechs neue Fahrzeuginnenraum-Überwachungsprodukte, die entwickelt wurden, um das zukünftige Kabinenerlebnis mit fortschrittlichen Wahrnehmungsfunktionen zu schaffen. Darüber hinaus wurden auf der Messe fast 30 Modelle vorgestellt, die in Zusammenarbeit mit SenseAuto hergestellt wurden, was seine branchenführende Position weiter unterstreicht.

Auf dem Forum Key Tech 2023 hielt Prof. Wang Xiaogang, Mitbegründer, Chief Scientist und Präsident der Intelligent Automobile Group bei SenseTime, eine Key Note Rede. In dieser betonte er, dass intelligente Autos ideale Szenarien für AGI (Artificial General Intelligence) bieten, um Interaktionen zwischen intelligentem Fahren und Fahrgasterlebnissen im Auto als „dritten Lebensraum" zu ermöglichen, was endlose Möglichkeiten für diese Technologie schafft.

SenseAuto rüstet fast 30 Serienmodelle, die auf der Auto Shanghai 2023 vorgestellt werden aus

Im Jahr 2022 wurden die SenseAuto Cabin- und SenseAuto Pilot-Produkte an viele verschiedene OEMs für 27 Fahrzeugmodelle mit einem Volumen von mehr als 8 Millionen Fahrzeugen ausgeliefert. Damit operieren nun mehr als insgesamt 80 Automodelle von über 30 Automobilunternehmen mit SenseAuto's Technologie und bestätigen damit die anhaltende Führungsrolle von SenseAuto in der Branche.

Im Bereich des intelligenten Fahrens hat SenseAuto Massenproduktionspartnerschaften mit führenden Automobilherstellern in China wie GAC und Neta aufgebaut. Auf der Messe präsentierte SenseAuto den GAC AION LX Plus, der die Surround-BEV (Bird's-Eye-View)-Wahrnehmung von SenseAuto und die leistungsstarken allgemeinen Zielwahrnehmungsfunktionen nutzt, um einen umfassenden intelligenten Navigated Driving Assist (NDA) zu schaffen, der in der Lage ist, verschiedene herausfordernde Wahrnehmungsaufgaben zu erfüllen. Der Neta S, ein weiteres auf der Messe ausgestelltes Modell, ist außerdem mit der intelligenten Full-Stack-Fahrlösung von SenseAuto ausgestattet, die Verbrauchern ein zuverlässiges und effizientes assistiertes Fahrerlebnis auf der Autobahn bietet.

Im Bereich der intelligenten Kabine hat sich SenseAuto der Entwicklung der einflussreichsten KI-gestützten Plattform der Automobilindustrie verschrieben, mit dem Ziel, den Benutzern extrem sichere, interaktive und personalisierte Erlebnisse zu bieten. Das ausgestellte NIO ES7-Modell unterstützt Funktionen wie Müdigkeitswarnungen des Fahrers, Face ID und Erkennung der Anwesenheit von Kindern. Die hochmoderne visuelle KI-Technologie von SenseAuto hat die Genauigkeit der Fahrer-Attention in Long-Tail-Szenarien um 53 % und in komplexen Szenarien mit engstehenden Augen, geschlossenen Augen und Hintergrundbeleuchtung um 47 % erhöht.

Das mit Spannung erwartete ZEEKR X-Modell zeigte die Funktionen des bahnbrechenden intelligenten interaktiven B-Säulen-Systems von SenseAuto, einer einzigartigen Innovation, die ein berührungsloses Entriegeln und Betreten ermöglicht. Weitere ausgestellte Modelle, die mit den hochmodernen DMS- (Driver Monitoring System) und OMS- (Occupant Monitoring System) Technologien von SenseAuto ausgestattet sind, sind Dongfeng Mengshi 917, GACs Trumpchi E9, Emkoo sowie die M8 Master-Modelle. Darüber hinaus hat HiPhi mit SenseAuto bei mehreren Smart Cabin-Funktionen zusammengearbeitet, und der Changan Yida ist mit dem Gesundheitsmanagement-Produkt von SenseAuto ausgestattet, das verschiedene Gesundheitsindikatoren von Passagieren in nur 30 Sekunden erkennen kann, was die Reisesicherheit auf ein neues Niveau hebt.

Sechs innovative intelligente Kabinenfunktionen für einen intelligenten „dritten Lebensraum"

SenseAuto steht an der Spitze der Innovationen für den intelligenten Innenraum, mit einer Multi-Modal-Interaktion, die Sehen, Sprechen und natürliches Sprachverständnis integriert. SenseTimes neu eingeführtes „SenseNova" foundation-Modellset, das eine Vielzahl von Grundmodellen und Fähigkeiten in der Verarbeitung natürlicher Sprache und der Generation von Inhalten, wie zum Beispiel „Digital Human", einführt, eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für die intelligente Kabine als „dritten Lebensraum".

SenseAuto präsentierte auf der Auto Shanghai 2023 eine futuristische Demo-Kabine mit einem virtuellen KI-Assistenten, der Gäste willkommen heißt und sie zu ihren Sitzen führt. Darüber hinaus interagierte das neueste ‚Large Language Model' (LLM) „SenseChat", mit den Gästen und lieferte personalisierte Inhaltsempfehlungen. Zum ersten mal wurde auch die Text-Bild-Erstellungsplattform „SenseMirage" in die Ausstellungskabine integriert. Mit Hilfe von SenseTime's AIGC (AI-Generated Content) können Gäste ein unterhaltsames Reiseerlebnis genießen, bei dem verschiedene Arten von Fotos für Sie erstellt werden.

Auf der Messe stellte SenseAuto sechs neue Funktionen vor, darunter Lip-Reading, Guard Mode, Intelligent Rescue, Air Touch, AR Karaoke und Intelligent Screensaver. Mit sechs Jahren Branchenerfahrung hat SenseAuto bis heute ein Portfolio von 29 Funktionen entwickelt, von denen mehr als 10 Branchenneuheiten sind.

SenseNova beschleunigt die Massenproduktion von intelligentem Fahren

SenseAuto revolutioniert die Branche des autonomen Fahrens mit seiner Full-Stack-Lösung für intelligentes Fahren, die Fahren und Parken integriert. Das innovative SenseAuto Pilot Entry ist eine kostengünstige Lösung, die Parkkameras für Fahrfunktionen nutzt. SenseAutos Parkfunktion unterstützt cross-layer Parkplatz-Routing, Spurverfolgung, intelligente Ausweich- und Zielparkfunktionen, um mehrere Parkanforderungen in mehrstöckigen Parkhäusern zu erfüllen.

SenseNova hat es SenseAuto ermöglicht, die erste inländische Massenproduktion von BEV-Wahrnehmungen zu erreichen und Pionierarbeit für das automatisch fahrende GOP-Wahrnehmungssystem zu leisten. SenseAuto treibt proaktiv Innovationen in der Forschung und Entwicklung von Technologien für autonomes Fahren voran und nutzt dabei das große Modellsystem von SenseTime. Das selbst entwickelte UniAD ist die branchenweit erste integrierte End-to-End-Lösung für Wahrnehmung und Entscheidungsintelligenz beim autonomen Fahren. Das Modell wird auch für automatisierte Datenannotationen und Produkttests verwendet, was die Effizienz der Modelliteration um das Hundertfache erhöht hat.

SenseAutos Erfolg zeigt sich in seinen Partnerschaften mit über 30 Automobilherstellern und mehr als 50 Ökosystempartnern weltweit. Mit Plänen, seine Technologie in den nächsten Jahren in mehr als 31 Millionen Fahrzeugen einzusetzen, ist SenseAuto führend in der Innovation intelligenter Fahrzeuge. Durch die Nutzung der Fähigkeiten von SenseNova ist SenseAuto bereit, weiterhin auf der Welle der AGI zu reiten und seine Forschungs- und Entwicklungs-Effizienz und den Kommerzialisierungsprozess in Richtung einer neuen Ära des kollaborativen Fahrens zwischen Mensch und Fahrzeug zu verbessern.

