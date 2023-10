xtype

xtype erhält 10,8 Millionen Dollar an Investitionen und verstärkt damit seinen Einfluss auf den ServiceNow-Markt inmitten einer steigenden Nachfrage

Das Startup verzeichnete ein rasches Wachstum und schloss mit einer Reihe globaler Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Produktion, darunter Zurich Insurance und Heineken, bedeutende Verträge ab.

xtype, das Unternehmen für agile Softwarebereitstellung, gab heute bekannt, dass es sich nach einem herausragenden Wachstumsjahr zusätzliche Finanzmittel gesichert hat, nachdem es in den letzten 14 Monaten ein vierfaches Umsatzwachstum und eine deutlich erhöhte Marktpräsenz erzielt hat. Diese Runde wurde von Columbia Capital und Innerloop Capital angeführt unter Beteiligung von SaaS Ventures und anderen Investoren. Spezialisiert auf Unternehmenskunden, die ServiceNow nutzen, wird xtype die neue Finanzierung nutzen, um die gestiegene Nachfrage zu bedienen und die Produktentwicklung zu erweitern.

Mit xtype können Unternehmen ihr ServiceNow Center of Excellence and Innovation (CoEI) aufwerten, die Parameter für Unternehmen neu definieren und ihre Innovationen auf der ServiceNow-Plattform beschleunigen, um in der Lage zu sein, die Nachfrage von Unternehmen nach neuen Workflows und Anwendungen für die digitale Transformation zu erfüllen und zu übertreffen.

Die Finanzierung kommt zu einer Zeit, in der große Unternehmen sich im Zuge der digitalen Transformation auf ServiceNow fokussieren und sich an xtype wenden, um die eingebauten Fähigkeiten der Plattform mit Platform-Engineering-Fähigkeiten zu erweitern und um das volle Potenzial der ServiceNow Plattform zu realisieren. Zurich Insurance und Heineken sind zwei dieser Unternehmen, die derzeit mit xtype zusammenarbeiten, um ihre IT-Prozesse und Anwendungen in Echtzeit weiterzuentwickeln. Während Investoren im aktuellen Markt weiterhin vorsichtig agieren, unterstreicht das Fundraising von xtype das Vertrauen der Investoren in die Markttauglichkeit des Produkts und die außergewöhnliche Fähigkeit, genau das zu erreichen, was das Unternehmen anstrebt - ein eindeutiges Problem seiner Kunden zu lösen, indem es die enormen Möglichkeiten von ServiceNow ausschöpft.

Die jüngste Finanzierungsrunde von xtype wird die nächste Wachstumsphase einläuten und eine breitere Anwendung der Technologie in Unternehmen, eine Erweiterung des technischen Supports und Investitionen in zusätzliche Produktfunktionen ermöglichen. Mit der bewährten Dynamik im ServiceNow-Ökosystem ist xtype bereit, sein Geschäft und sein Team weiter auszubauen. Das neue Kapital wird die Fähigkeit des Startups erweitern, Innovationen voranzutreiben und die Anforderungen großer globaler Unternehmen zu erfüllen, die ServiceNow vertrauen. Dazu gehört auch die Verbesserung des Kernprodukts und die Lösung von Problemen der Kunden, wie z. B. wachsende Backlogs für nicht bereitgestellte Updates, Arbeit außerhalb der Arbeitszeiten, Termindruck und die eingeschränkte Fähigkeit, Innovationen in dem vom Unternehmen geforderten Tempo umzusetzen.

Im letzten Jahr hat xtype wichtige Meilensteine erreicht, die seinen Platz im ServiceNow-Ökosystem weiter gefestigt haben, darunter:

Über 75.000 Deployments bei Kunden, die das Produkt nutzen

Hunderte von Downloads von xtype View™ im ServiceNow App Store

Gewinnen von Kunden aus verschiedenen Branchen, wie z. B. Zurich Insurance, Heineken, Großbanken und Gesundheitsdienstleister

Aufstockung des Personalbestands durch strategische Investitionen in Go-to-Market und Engineering

Ron Gidron, Co-Founder und CEO von xtype, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass xtype eine weitere Finanzierung erhalten hat. Dies ist eine Bestätigung für unsere bahnbrechenden Lösungen im ServiceNow-Ökosystem. Diese Investition bestätigt nicht nur unsere Marktführerschaft, sondern unterstreicht auch das große Vertrauen, das unsere Investorengemeinschaft in uns setzt. Da wir weiterhin Unternehmenssoftwarelösungen revolutionieren, ermöglicht uns diese finanzielle Unterstützung, unsere Innovationen zu beschleunigen, unsere Reichweite zu vergrößern und unseren Kunden weiterhin einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten."

Justin Label, Managing Director von Innerloop Capital, stimmte dem zu: „xtype hat im vergangenen Jahr ein enormes Wachstum erlebt, und die Ausweitung des Kundenstamms auf branchenführende Unternehmen hat uns sehr zuversichtlich in die Entwicklung des Unternehmens gestimmt. Wir freuen uns darauf, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen und weiter in sein einzigartiges Produktangebot zu investieren."

Collin Gutman, Managing Partner von SaaS Ventures, sagte: „Wir haben gesehen, dass die Kunden von ServiceNow alle einen großen Bedarf haben den xtype perfekt erfüllt. Der Umfang des Problems, das xtype löst, wird nur durch die Qualität seines Teams übertroffen."

Mit der jüngsten Finanzierungsrunde steigt die Gesamtsumme auf 10,8 Millionen Dollar. xtype möchte das erhebliche Wachstumspotenzial nutzen, das sich aus dem ServiceNow-Ökosystem ergibt, in dem mehr als 7.000 führende Unternehmen auf die Plattform für ihre Softwareimplementierungen vertrauen.

xtype ist stolzer Sponsor der kommenden ServiceNow World Forum Veranstaltungen in Dallas und New York und wird am 25. Oktober am Stand E9 in Dallas anwesend sein.

