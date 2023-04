PT Pupuk Indonesia (Persero)

PUPUK INDONESIA GROUP: GLOBALER ERFOLG DURCH DIGITALE TRANSFORMATION UND INNOVATIVE LÖSUNGEN

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die PT Pupuk Indonesia (Persero) Group kehrt vom 17. bis 21. April 2023 zur weltgrößten Industrieveranstaltung, der Hannover Messe in Deutschland, zurück. Mit der Hannover Messe 2023 demonstriert Pupuk Indonesia sein Engagement, das Geschäftswachstum voranzutreiben und seine globale Reichweite in den Bereichen Düngemittel, Petrochemie und andere industrielle Dienstleistungen durch die Nutzung von Digitalisierung und Industrie 4.0-Technologien zu erweitern.

Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 13 Millionen Tonnen Düngemitteln ist die Pupuk Indonesia Group entschlossen, ein wichtiger Akteur im Bereich der Pflanzenernährung und landwirtschaftlichen Lösungen zu werden. Panji Winanteya Ruky, Director of Business Transformation bei Pupuk Indonesia, erwähnte, dass das Unternehmen seit 2020 ein Programm zur Unternehmensumwandlung implementiert. Mindestens drei Tochtergesellschaften von Pupuk Indonesia sind involviert: PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pusri Palembang und PT Petrokimia Gresik.

„Dies geschieht durch die Stärkung unserer zehn Tochtergesellschaften durch Transformation, die von einem produktionsorientierten Ansatz zu einer kundenorientierten Ausrichtung übergeht", sagte Panji nach der Eröffnung des indonesischen Pavillons auf der Hannover Messe in Anwesenheit des indonesischen Präsidenten Joko Widodo und des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz am Montag (17.04.2023).

Neben der Fokussierung auf die Kunden, so Panji, baut die Pupuk Indonesia Group auch Vorteile in verschiedenen Bereichen auf, vom Verkauf, Vertrieb, Einkauf und der Digitalisierung der Lieferkette über die Forschung zur Unterstützung der präzisen und nachhaltigen Landwirtschaft bis hin zur Entwicklung von Talenten, die für das digitale Zeitalter gerüstet sind. Panji führte weiter aus, dass die Pupuk Indonesia Group konsequent Industrie 4.0 in ihren industriellen Prozessen anwendet, indem sie Spitzentechnologien wie Robotik, Simulation, das Internet der Dinge (IoT), Cybersicherheit, Cloud Computing, Big Data, virtuelle Realität und mehr einsetzt.

In der Forschung und Entwicklung werden Technologien eingesetzt, um zukünftige Herausforderungen in der Landwirtschaft durch die Einführung einer präzisen und nachhaltigen Landwirtschaft zu bewältigen. In diesem Zusammenhang entwickelte Pupuk Indonesia „Digital Soil" als ein Instrument für die Bodenanalyse und „Precirice" als Präzisionslandwirtschaftsplattform für Reiskulturen. Darüber hinaus wendet die Pupuk Indonesia Group Smart Sourcing an und schafft eine einzige Plattform, um die Genauigkeit bei der Planung der Rohstoffbeschaffung zu verbessern. Pupuk Indonesia setzt Digital Manufacturing Excellence in der Produktion ein, um die Zuverlässigkeit der Anlagen zu erhöhen, den Betrieb zu optimieren und die Kosteneffizienz der Produktion zu steigern. In der Lieferkette setzt die Pupuk Indonesia Group die integrierte Vertriebs- und Logistikoptimierung (INDIGO) ein, um den Düngerbestand zu optimieren und die Produktverfügbarkeit sicherzustellen. Im Vertrieb schließlich setzt Pupuk Indonesia das Retail Management System oder die REKAN-Anwendung ein, um den Vertrieb auf Einzelhandelsebene zu digitalisieren, Marktkenntnisse zu gewinnen und bessere Kundenbeziehungen aufzubauen.

„Dieser digitale Wandel wird auch durch verschiedene Grundlagen unterstützt, wie Datenanalyse, Cloud Computing, Cybersicherheit und die Entwicklung zukünftiger digitaler Talente", erklärte Panji.

Die Transformation der Industrie 4.0 innerhalb der Pupuk Indonesia Group hat sich positiv auf die geprüfte Finanzleistung des Unternehmens ausgewirkt. Im Jahr 2022 verzeichnete Pupuk Indonesia einen Anstieg des EBITDA um 30,78 Billionen IDR oder 224 % gegenüber dem Zielwert von 13,74 Billionen IDR.

