H&M Foundation: Durchbruch-Technologie entwickelt - Acousweep trennt mithilfe von Schallwellen Mikroplastik aus Abwasser

Die von The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) mit Unterstützung der H&M Foundation entwickelte Technologie kann mithilfe von Schallwellen Mikroplastik aus Abwasser trennen. Acousweep ist eine Plug-and-Play-Anwendung. Die Technologie kann leicht transportiert und an jede Abwasseranlage angeschlossen werden. Wenn die Technologie in großem Maßstab implementiert wird, wird sie einen signifikanten Einfluss auf den nachhaltigen Fußabdruck der Modeindustrie haben.

Mikroplastikverschmutzung ist ein weltweit etabliertes Problem und eine Bedrohung für Ökosysteme, Tiere und Menschen. Mikroplastik stammt aus einer Vielzahl von Quellen, darunter größere Kunststoffabfälle, die sich zu immer kleineren Teilen zersetzen, oder Mikroperlen in peelenden Gesundheits- und Schönheitsprodukten sowie Reinigungsmitteln wie Zahnpasta. Ein bedeutender Anteil der ozeanischen Mikroplastikverschmutzung, weltweit etwa 16 % bis 35 %, stammt aus synthetischen Textilien.

Als philanthropischer Change Agent für die gesamte Branche handelt die H&M Foundation mit Dringlichkeit und geht Risiken ein, um dringend benötigte Lösungen zu finden, die dazu beitragen können, eine zukünftig positive Mode für den Planeten zu schaffen. Christiane Dolva, Leiterin der Strategie bei der H&M Foundation, sagt: „Als gemeinnützige Organisation haben wir die Möglichkeit, Veränderungen zu schaffen, indem wir disruptive Forschung unterstützen, die uns dorthin führen könnte. Innovation bedeutet Wandel, und Acousweep ist der Beweis dafür, dass es sich lohnt, in Forschung zu investieren."

Professorin Christine Loh, Chefstrategin für Entwicklung am Institut für Umwelt der Hong Kong University of Science and Technology, stimmt zu, dass diese Technologie ein großes Potenzial hat. „Nachhaltige Technologie hat in Hongkong gerade einen großen Sprung nach vorne gemacht. Acousweep wird der Bekleidungsindustrie und anderen Industrien helfen, eine sehr schädliche Form der Verschmutzung zu stoppen. HKRITA hat eine neue Technik verwendet, um die Mikroplastikpartikel mithilfe eines auf Schallwellen basierenden Systems zu entfernen und so zu verhindern, dass sie ins Meer gelangen und von Meereslebewesen aufgenommen werden, die wiederum entlang der Nahrungskette sogar von Menschen aufgenommen werden können. Acousweep hat das Zeug, die Industrie zu revolutionieren.", so Professor Loh.

Die Technologie

Acousweep nutzt schwingende akustische Wellen in einer speziell geformten Kammer, um Mikroplastikfasern aus Abwasser effektiv physisch zu fangen und zu trennen. Es werden keine chemischen, lösungsmittelhaltigen oder biologischen Zusatzstoffe benötigt. Das entfernte Mikroplastik wird in einen Sammelbehälter getropft, um es für eine weitere Behandlung wie Recycling aufzufangen. Die bestehende Klärsystem im Labormaßstab verarbeitet 20 Liter Wasser pro Stunde, während die aufgerüstete Version in der Lage sein wird, 5.000 bis 10.000 Liter Wasser pro Stunde zu behandeln.

