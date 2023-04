Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.

JOY GROUP gibt Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2022 bekannt

Juyi Cosmetics Co., Ltd. („JOY GROUP"), ein führendes Mehrmarken-Kosmetikunternehmen mit Sitz in China, hat seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben. Der Jahresumsatz erreichte 256,7 Mio. USD (1,8 Mrd. RMB) und der geschätzte Bruttowarenwert betrug 313,8 Mio. USD (2,2 Mrd. RMB), was einem Anstieg von ca. 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum und eine nachhaltige Rentabilität erzielt und damit seine führende Position unter den inländischen Schönheitsunternehmen in China bestätigt.

Die 2017 gegründete JOY GROUP mit Hauptsitz in Shanghai hat sich zu einem Mehrmarken-Schönheitsunternehmen mit digitaler DNA und Omnichannel-Expertise entwickelt. Mit einem Direct-to-Consumer-Ansatz betreibt die JOY Group heute ein Netzwerk von Flagship-Stores auf den wichtigsten E-Commerce-Plattformen und mehr als 25 Offline-Monobrand-Boutiquen. Insgesamt wurden über 60 Millionen Verbraucher über die DTC-Kanäle der JOY GROUP bedient. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit wichtigen Einzelhandelspartnern zusammen und betreibt mehr als 6.000 Verkaufsstellen im ganzen Land.

Das Unternehmen umfasst zwei kultige Kosmetikmarken, JUDYDOLL und JOOCYEE, und verkauft im Jahr 2022 jede Sekunde zwei Produkte. JUDYDOLL steht für einen farbenfrohen, süßen und lustigen Lebensstil und ist die Nummer 2 in der Kategorie Kosmetik auf Douyin (TikTok China). JOOCYEE strahlt einen modernen, romantischen und maßgeschneiderten Stil für asiatische Verbraucherinnen aus. Die Marke ist jetzt die Nr. 1 in der Kategorie Lippenstift und die Nr. 6 in der Kategorie Kosmetik auf Tiktok China, und die Größe des Geschäfts ist in den letzten zwei Jahren um das Siebenfache gewachsen.

Die JOY GROUP hat eine integrierte End-to-End-Lieferkette aufgebaut, die von Forschung und Entwicklung über Beschaffung, Produktion und Lagerhaltung bis hin zur Lieferung reicht. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen einen Kosmetikhersteller mit Sitz in Shanghai vollständig übernommen und integriert, der über eine starke Innovationsfähigkeit in den Bereichen Kosmetik, Hautpflege und Parfümerie verfügt. Die Integration von eigenem F&E-Labor, Fabrik, E-Commerce-Betrieb, Einzelhandelsgeschäften und Marketingzentren ermöglicht es der JOY GROUP, inmitten des sich schnell entwickelnden Schönheitsmarktes in China agil und reaktionsschnell zu bleiben.

Die JOY GROUP wird von führenden Investoren aus dem In- und Ausland unterstützt. Zu den bestehenden Investoren gehören General Atlantic, Tencent und Shunwei Capital (mitbegründet von Lei Jun, dem Gründer und CEO von Xiaomi).

Seit 2020 expandiert die JOY GROUP proaktiv auf Überseemärkte. Im Jahr 2022 erfreute sich JUDYDOLL bei den Verbrauchern in Japan und Malaysia großer Beliebtheit und profitierte von seiner aufstrebenden Präsenz in den lokalen Offline-Kanälen mit einem hochwertigen Preis-Leistungs-Angebot. JOOCYEE hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: die Eröffnung des 600. Geschäfts in Übersee, wobei sich die Präsenz über APAC (hauptsächlich Japan und Australien) hinaus bis nach Kanada ausdehnt.

