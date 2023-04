Taiwan Carol Electronics CO., LTD.

Carol Electronics, ein globaler Pionier von geräuschreduzierenden Gesangsmikrofonen, bringt die neue AHNC-Technologie zur Geräuschunterdrückung heraus

Taipei (ots/PRNewswire)

Mit fast 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung beliefert Carol Electronics über 300 Markenunternehmen weltweit.

Die Nachfrage nach eleganten, geräuschunterdrückenden Handmikrofonen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und stellt einen neuen Trend dar. Mit den „AHNC Active Noise Cancelling"-Handmikrofonen hat Carol Electronics, das taiwanesische Unternehmen mit einer bemerkenswerten 47-jährigen Erfolgsbilanz bei der Konzeption, Entwicklung und Herstellung hochwertiger elektroakustischer Produkte, das lästige Problem erfolgreich gelöst und bietet den Nutzern ein unglaublich angenehmes akustisches Erlebnis.

Die Kerntechnologie, die die Rauschunterdrückung der AHNC-Mikrofone ermöglicht, nutzt die umgekehrte Verbindung der oberen und unteren Kapsel, um die Geräusche zu unterdrücken und die authentische Tonausgabe zu erhalten. Darüber hinaus werden verschiedene Vibrationsgeräusche wie Handgeräusche, Vibrationsgeräusche, Schwingungsgeräusche des Gestänges, Bühnenvibrationen, elektromagnetische Geräusche usw. erheblich reduziert und ein klarer und sauberer Klang für ein hervorragendes und angenehmes akustisches Erlebnis für das Publikum erzielt.

Ein weiteres herausragendes Produkt von Carol Electronics ist das Bluetooth-Multimedia-Audio- und Videosystem. Es kann erfolgreich Audio- und Videoinhalte integrieren, um multifunktionale Fähigkeiten für seinen drahtlosen Bluetooth-Audio- und Videoverstärker zu erreichen. Dank der Technologie „Dualer Videoausgang" ist das Bluetooth-System sowohl mit HDMI- als auch mit VGA-Ausgang kompatibel und kann so mit Fernsehern, Projektoren, Laptops usw. verbunden werden. Über das Multimediasystem werden die Audioeingänge verstärkt. Bei der Vorführung von visuellen Medienpräsentationen kann die Ausgabelautstärke unabhängig eingestellt werden, um den Unterricht oder die Präsentation ansprechender zu gestalten. Das Bluetooth-System unterstützt VGA, HDMI, UHF, Bluetooth, 3,5 mm und 6,3 mm/2,4 g und ist mit allen gängigen Video- und Audioeingangs- und Ausgabegeräten kompatibel.

In seiner 47-jährigen Geschichte wurde Carol Electronics von mehr als 300 OEM-Kunden für seine umfassenden Produktentwicklungs- und Servicepakete betraut. Von Produktforschung und -entwicklung, Design und Herstellung bis hin zum Versand bietet Carol Electronics den international höchsten Standard an Qualitätskontrollsystemen. Darüber hinaus besitzt Carol Electronics mehr als 120 internationale Patente aus verschiedenen Ländern. Die Marke „ Carol" vonCarol Electronics ist jetzt eine führende Marke in der Elektroakustikbranche mit Produktvertreibern in 17 Ländern weltweit. Willkommen an unserem Stand auf der NAMM-Messe 2023 in Anaheim (Stand 11530, Halle A).

Weitere Informationen erhalten Sie von Carol Electronics auf der:

Website des Unternehmens: https://www.taiwancarol.com/index_tw.php

Produktseite: https://twncarol.en.taiwantrade.com/

Amazon Carol Store: https://www.amazon.com/stores/CAROL/page/9FD1835D-3101-4EB9-9073-B52DDD85B0CA?ref_=ast_bln

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/carol-electronics-ein-globaler-pionier-von-gerauschreduzierenden-gesangsmikrofonen-bringt-die-neue-ahnc-technologie-zur-gerauschunterdruckung-heraus-301780570.html

Original-Content von: Taiwan Carol Electronics CO., LTD., übermittelt durch news aktuell