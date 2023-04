Suqian City Marathon Organizing Committee

Mehr als 10.000 Läufer nahmen am Marathon in Suqian, der „Wasser- und Weinstadt" in China teil

Suqian, China (ots/PRNewswire)

Der Jingdong Suqian Marathon 2023 und die Grand Canal Marathon-Serie (Suqian) starteten am 2. April um 7:30 Uhr in der Heimatstadt von King Xiang Yu (dem Obersten von West-Chu). 12.000 Marathonläufer stürzten sich mit großer Begeisterung auf die Strecke.

Als jüngste Stadt auf Verwaltungsbezirks-Ebene in der Provinz Jiangsu, ist Suqian eine der Städte auf Verwaltungsbezirks-Ebene mit dem schnellsten Entwicklungstempo und der deutlichsten Verbesserung der Gesamtstärke in der Region des Jangtse-Deltas. Die Strecke des Jingdong Suqian Marathons beginnt in der Heimatstadt von Xiang Yu und führt entlang des stillgelegten Yellow Rivers, des Großen Kanals, durch das Pear Orchid-Meer und den Luoma-See. Sie ermöglicht es den Läufern, die Schönheit der natürlichen Ökologie Suqians, die städtische und ländliche Lebensqualität, den landschaftlichen Charme und die menschliche Kultur, sowie die grüne Entwicklung bei ihren Läufen zu genießen.

Das Debüt von Jingdong Suqian Marathon im Jahr 2021 hinterließ „keinerlei negativen Kommentaren". Dieser Wettbewerb ist der zweite Marathon, der in Suqian ausgetragen wird. Darüber hinaus ist er eine kombinierte Sport- und Tourismusveranstaltung, die vom Suqian Municipal Government ins Leben gerufen wurde. An dem Wettbewerb nahmen 15.170 Teilnehmer aus 32 Verwaltungseinheiten der Provinzen im ganzen Land teil, darunter 11 ausländische Eliteteilnehmer. Nach einem harten Wettkampf gewannen die äthiopischen Teilnehmer AMANUEL TESHOME TEREFE und BETELHEM HAJI SERB den Marathon der Männer bzw. Frauen. Laut dem Organisationskomitee des Suqian City Marathons stellten sie neue Rekorde für den Jingdong Suqian Marathon auf.

Seit letztem Jahr veranstaltete Suqian mehr als 200 Veranstaltungen in 21 Projekten, um fortwährend den Bau einer internationalen Modesportstadt zu fördern.

Original-Content von: Suqian City Marathon Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell