Agentur Media Plan mit neuem Corporate Look und Website auf internationalem Kurs

Baden-Baden

Mit dem Launch ihrer neuen Website im April 2023 setzt die Agentur Media Plan ein klares digitales Zeichen und unterstreicht die in den letzten Monaten vorangetriebene strategische Expansion als internationaler Omnichannel-Partner. Gründer und CEO Frank Lankers sieht die Zukunft im Zusammenspiel von datenbasierten Fakten, menschlicher Expertise und einer starken globalen Vernetzung.

2022 hat Media Plan mit einem starken Bruttovolumen abgeschlossen und begleitet auch 2023 neben langjährigen erfolgreichen Partnern viele neue Branchenplayer als 360°-Agentur für Omnichannel-Kampagnen. Zum Launch der neuen Corporate-Website ( www.media-plan.de) beschreibt CEO Frank Lankers den Zukunftsweg des 1994 von ihm gegründeten Unternehmens, zu dem auch die Berliner Social Commerce-Agentur Swipe You Up ( www.swipeyup.com) sowie die auf SEA und Social Media spezialisierten Marketer von adtraffic ( www.adtraffic.de) gehören: "Durch den engen und vertrauensvollen Austausch mit unseren Kunden, wir nennen sie Partner, konnten wir bereits frühzeitig auf Veränderungen und Bedürfnisse des Marktes reagieren. In unserem Team mit rund 100 Expertinnen und Experten haben wir gemeinsam die wichtigsten internationalen Trends analysiert und in unseren 360°-Ansatz für unsere Partner integriert. 2023 ist das Chancenjahr eines neuen dynamischen Zusammenspiels von datenbasierten Fakten und menschlicher Expertise. Denn es ist absolut klar, dass die Zeit des reinen Kampagnenmanagements definitiv vorbei ist. Wer daran festhält, wird auf dem Zukunftsweg scheitern."

Heike Friedmann, im Management Board gemeinsam mit Eva Franz, Sophia von Deimling und Gründer Frank Lankers verantwortlich für die strategische Ausrichtung, bezeichnet die neue Corporate-Website als digitales Display, das Unternehmen aus allen Branchen einen schnellen Überblick über die zeitgemäße kanalübergreifende Advertising-Optionen verschafft: "Wir zeigen die Wege zielgruppenspezifischer überzeugender Omnichannel-Kampagnen auf. Wir stellen zudem unsere Value Creation Steps vor, mit denen wir das erfolgreiche und langfristige Wachstum unserer Partner begleiten." Eva Franz ergänzt: "Wir arbeiten mit einem holistischen Ansatz, der alle Handlungsfelder wie Strategie, Planning oder Buying umfasst und durch zusätzliche Inhouse-Expertise in den Bereichen Business Intelligence, CSR oder Future Scaling gestärkt wird. Dies belegen wir auf unserer Website durch zahlreiche Success Stories, die verdeutlichen, dass bei Media Plan eingesetzte Werbebudgets maximale Reichweite, zielgenaues Targeting und starke Umsätze generieren."

Neben dem Zusammenspiel aus transparenter datenunterstützer Performance und umfassender 360°-Begleitung durch die vielen Spezialistinnen und Spezialisten bei Media Plan setzt Gründer Frank Lankers auch auf den intensiven Ausbau des globalen Netzwerks der Agentur: "2024 sind wir seit 30 Jahren im Geschäft. Nach wie vor unabhängig und inhabergeführt. Zahlreiche unserer Partner begleiten wir seit vielen Jahren auf ihrem Wachstumsweg. Ob Start-ups, starke Mittelständler oder erfolgreiche Industry Leader - sie alle sind Pioniere, Innovatoren und Changemaker in ihrer jeweiligen Branche und sorgen national wie international für Aufmerksamkeit. Ihnen werden wir noch wirksamere Impulse, Ideen und Optionen bieten, da wir in den kommenden Monaten unser Netzwerk strategisch und inhaltlich weiter ausbauen. Wir werden künftig auch an globalen Business-Hotspots mit der Media Plan vor Ort präsent sein und dadurch die Möglichkeiten für unsere Partner im deutschsprachigen Raum und in ganz Europa erheblich erweitern. Als erfahrener Innovator, der Wachstumswege ermöglicht - durch datengetriebene Dynamik und die großartigen Menschen, die bei uns und mit uns gemeinsam Zukunft gestalten."

Neben der neuen Corporate-Website, die gemeinsam mit dem Berliner Designteam von Studio Aup ( www.studioaup.com) entwickelt wurde, entsteht parallel die People-Website des Unternehmens (www-people-at-media-plan.de). Board Member Sophia von Deimling setzt hier auf die Kompetenzvielfalt im gesamten Team: "Wir möchten aufzeigen, was wir können, neue Talente für Media Plan gewinnen und unseren Mitarbeitenden viele Möglichkeiten geben, ihre Arbeit, ihre Ideen und Visionen persönlich abzubilden und mit den Menschen innerhalb und außerhalb der Media Plan-Welt zu teilen. Authentisch, inspirierend und innovativ."

