CT-HEXAGON GmbH

Bilder, die verkaufen: Wie man mit durchdachten Produktfotos und -videos die Umsätze auf Amazon steigert

Vlotho (ots)

Tristan Weiße und Jeffi Hyseni sind die Gründer und Geschäftsführer von Amzproduktfotos. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen sie große Marken und neue Amazon-Seller dabei, ihre Artikel bestmöglich zu vermarkten. Hierzu greifen die Experten auf professionelle Produktfotos, -videos und -texte zurück. Hier erfahren Sie, wie durchdachte Produktfotos und -videos die Umsätze auf Amazon messbar steigern.

Die Konkurrenz im E-Commerce ist groß. Der Markt, auf dem unabhängig von Ort und Zeit Millionen von potenziellen Käufern erreicht werden können, gewinnt täglich neue Akteure dazu. Zahlreiche Händler bieten gleiche und ähnliche Produkte auf Verkaufsplattformen wie Amazon an und oft entscheiden winzige Details darüber, ob ein Produkt im Warenkorb landet oder das Konkurrenzprodukt sich durchsetzt. Als Experten für Amazon-Produktbilder, -videos und -texte kennen Tristan Weiße und Jeff Hyseni die Herausforderungen des Marktes gut. Seit einigen Jahren sind sie selbst als Verkäufer auf Amazon tätig und wissen daher aus eigener Erfahrung, wie durchdachte Produktfotos und -videos die Umsätze auf der Verkaufsplattform enorm steigern können. Heute nutzen sie ihr Wissen, um anderen Händlern dabei zu helfen, sich ebenfalls gegen ihre Wettbewerber durchzusetzen.

"Die Verkaufsfotografie ist ein sehr komplexes, aber auch noch immer unterschätztes Thema", weiß Tristan Weiße. Mit Amzproduktfotos hat der Experte es sich gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Jeffi Hyseni zur Aufgabe gemacht, Verkaufsbilder für seine Kunden zu produzieren, die die Zielgruppe gezielt und emotional ansprechen und Interessenten zu Käufern werden lassen. Mittlerweile hat das Team bereits zahlreiche Kunden dabei unterstützt, sichtbarer zu werden und ihre Umsätze zu steigern. Ihr großer Erfolg beruht dabei auf individuellen und durchdachten Strategien, die auf umfangreiche Analysen aufbauen. Im Folgenden verraten die Experten, wie sich die Umsätze auf Amazon mit professionellen Produktfotos und -videos steigern lassen und worauf dabei zu achten ist.

Produktfotos und -videos müssen mehr kennen, als schön aussehen

"Wer erfolgreich auf Amazon verkaufen will, muss die Sprache seiner Zielgruppe sprechen", erklärt Tristan Weiße. "Tolle Fotos vor einem schicken Hintergrund mögen zwar schön aussehen, erfüllen aber keinesfalls den Anspruch an die Professionalität, die es braucht, um seine Umsätze zu steigern." Stattdessen gilt es eine Situation zu schaffen, in der der Kunde genau dieses Produkt benötigt, um sein individuelles Problem zu lösen. Dabei muss bereits das Titelbild überzeugen. Schließlich ist dieses der erste Berührungspunkt der Zielgruppe mit dem Produkt - dabei muss von der Qualität bis hin zur Farbpsychologie alles stimmen. Zudem muss die Artikelbeschreibung den gezeigten Fotos entsprechen und sowohl über den Nutzen als auch die Qualität des Produkts aufklären. Entscheidend dabei ist Detailtreue, schließlich ist es potenziellen Käufern nicht möglich, das Produkt in natura zu betrachten.

"Produktfotos und -videos müssen daher insgesamt mehr können als hübsch aussehen", resümiert Jeffi Hyseni. Stattdessen gibt es zahlreiche Aspekte zu beachten. Neben dem entsprechenden Equipment muss daher auch Erfahrung in den Bereichen Bild- und Videobearbeitung sowie das nötige Know-how in den Bereichen Marketing und Verkaufspsychologie vorhanden sein. Entscheidend ist, sein Konzept so aufzubauen, dass das Material die Zielgruppe abholt und von einem Kauf überzeugt.

Gleiches gilt im Bereich der Produktvideos, die mehr und mehr in den Fokus rücken. Gerade durch Plattformen wie Instagram oder TikTok wird das bewegte Bild immer beliebter und der Konsum von Videos steigt. Viele dieser Videos lassen sich ebenso für Amazon verwenden - etwa, wenn es sich um bestimmte Erklärungen oder die Anwendung des Produkts handelt. "Nur wer diese Faktoren berücksichtigt, wird es schaffen, seine Umsätze auf Amazon zu erhöhen", mahnt Tristan Weiße. "Für einen Laien sind diese Vorgaben allerdings kaum umsetzbar. Stattdessen sollten Onlinehändler auf die Unterstützung eines erfahrenen Experten setzen, der weiß, wie Produktfotos und -videos aufgebaut sein müssen, um die Zielgruppe zu erreichen und die Umsätze zu steigern."

Mit Amzproduktfotos zu erstaunlichen Ergebnissen

Eine solche Unterstützung bietet auch das Team von Amzproduktfotos, deren Angebot sich sowohl an etablierte Händler richtet, die mehr aus ihren Produkten herausholen möchten, als auch an Menschen, die neu im Geschäft sind. "Für unsere Kunden bieten wir dabei das Rundum-Paket und unterstützen sie von A bis Z auf ihrem Weg zum Erfolg", erklärt Jeffi Hyseni. Dazu senden die Kunden ihr Produkt zunächst an das Team von Amzproduktfotos und füllen zeitgleich ein Briefing-Formular aus, das Fragen zum Produkt aufgreift. Anhand dieser Randdaten gehen die Experten zunächst in eine Konkurrenzanalyse, um das Produkt am Markt einordnen zu können. Zusätzlich werden sowohl die jeweilige Nische des Kunden sowie seine Performance und die Sprache der Zielgruppe anhand der Produktbewertungen analysiert.

Während die Qualität eines Produkts in der Verantwortung des Händlers liegt, setzen die Experten von Amzproduktfotos mit ihrem Marketing alles daran, dem potenziellen Kunden das Produkt auf dem Silbertablett zu präsentieren. Die fertigen Produktfotos sind immer so inszeniert, dass die Zielgruppe sich mit ihnen identifizieren kann. So können sich ihre Kunden nachhaltig von ihren Mitbewerbern abheben und sich fest in ihrer Nische verankern. Der Erfolg spricht für sich: So konnten die Experten Tristan Weiße und Jeffi Hyseni bereits mehr als 250 Amazon-Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei helfen, sichtbarer zu werden und mit professionellen Produktfotos und -videos zu überzeugen. Kunden berichten unter anderem von einer Umsatzsteigerung um das Zehnfache, schnellen Bestsellerplatzierungen in ihrer Nische und von einer um 63 Prozent gesteigerten Conversionrate innerhalb von sechs Wochen - beeindruckende Ergebnisse, die den Erfolg professioneller Verkaufsfotos unterstreichen.

