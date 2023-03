Grupo Onconclinicas

Oncoclínicas Group beendet 2022 mit Rekord-Nettoumsatz von 4,1 Mrd. BRL

SÃO Paulo, 31. März 2023 (ots/PRNewswire)

Der Umsatz stieg um 51,3 %, wovon 29,5 % organisch bedingt waren, was auf ein größeres Behandlungsvolumen zurückzuführen ist;

Der Nettogewinn des Unternehmens im Jahr 2022 betrug 114 Mio. BRL;

Das EBITDA erreichte 673 Mio. BRL, 80 % mehr als im Jahr 2021.

Die Oncoclínicas Group (ONCO3) – der größte Konzern für Krebsbehandlung in Lateinamerika – hat ihre Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 sowie für das gesamte Jahr bekannt gegeben. Die bedeutendste Meldung war der Anstieg der Nettoeinnahmen des Unternehmens im Jahr 2022 um 51,3 % auf die Rekordsumme von 4,1 Mrd. BRL. Diese Leistung ist das Ergebnis eines organischen Umsatzanstiegs von 29,5 % sowie der abgeschlossenen Akquisitionen und der Beschleunigung des Geschäfts mit Krebszentren, die im Rahmen des Produktmixes weiter an Bedeutung gewinnen.

„Unsere Kultur basiert auf qualitativ hochwertiger Pflege und betrieblicher Effizienz, was sich in unserem erfahrenen Team und unserer hohen Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Die Zahlen sind ein Spiegelbild unseres effizienten Managements. Wir haben das Unternehmen vor allem organisch und durch strategische Partnerschaften sowie durch die Nutzung von Synergien und die effizientere Integration unserer Übernahmen ausgebaut. Dies hat zusammen mit der Ausweitung unseres integrierten Versorgungsmodells zu den Ergebnissen geführt, die wir 2022 erreicht haben", erklärt Bruno Ferrari, Gründer und CEO von Oncoclínicas.

Die Bruttomarge im Verhältnis zum Nettoumsatz stieg von 32,2 % im Jahr 2021 auf 35,5 % im Jahr 2022, was zu einem Anstieg des Bruttogewinns um 67,1 % führte, der sich auf 1,5 Mrd. BRL belief. Der Jahresnettogewinn belief sich auf 114 Mio. BRL, nachdem im Jahr 2021 noch ein Verlust von 22 Mio. BRL zu verzeichnen war.

Im Gesamtjahr 2022 erreichte das EBITDA 673 Mio. BRL und lag damit um 80,3 % höher als im vorangegangenen Zeitraum. Dieses Wachstum spiegelt auch weiterhin die Fortschritte bei der Integration der von Oncoclínicas übernommenen Aktivitäten wider, die allesamt auf eine Steigerung der Effizienz und der Synergien abzielen. Im Jahr 2022 verzeichnete das Unternehmen insgesamt 500.800 Eingriffe, was einem Anstieg von 30,9 % entspricht.

4. Quartal 2022: Jahresabschluss mit guten Ergebnissen

Die Bilanz für das vierte Quartal 2022 weist einen Nettoumsatz von 1,2 Mrd. BRL aus, 58,4 % mehr als im Vorjahr. Im selben Zeitraum verzeichnete Oncoclínicas mit einem EBITDA von 239 Mio. BRL die höchste unbereinigte EBITDA-Marge in der Geschichte des Konzerns (19,6 %). Dies entspricht einem Anstieg von 114,7 % gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres.

Um seine Rentabilität zu steigern, begann das Unternehmen 2022 mit der Umsetzung des Projekts zur Vereinheitlichung des effektiven Einkommensteuersatzes, wodurch steuerliche Ineffizienzen beseitigt wurden.

Die Zahl der Eingriffe stieg im 4. Quartal 2002 gegenüber dem 4. Quartal 2021 um 41,8 % auf insgesamt 144.500, was sowohl auf die Beschleunigung des organischen Wachstums als auch auf die Integration der getätigten Übernahmen zurückzuführen ist.

Informationen zur Oncoclínicas Group

Oncoclínicas – der größte Konzern für Krebsbehandlung in Lateinamerika – verfügt über ein spezialisiertes, innovatives Modell, das sich auf die gesamte Onkologie-Behandlung konzentriert und operative Effizienz, patientenorientierten Service und hohe Spezialisierung durch ein medizinisches Team aus 2.600 Fachärzten mit Schwerpunkt Onkologie miteinander verbindet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Krebsbehandlung zu demokratisieren und bietet ein umfassendes System an, das aus integrierten Ambulanzen und hochkomplexen Krebszentren besteht. Derzeit verfügt der Konzern über 133 Einrichtungen in 35 brasilianischen Städten, die den Zugang zu Krebsbehandlungen in allen Regionen ermöglichen, in denen er tätig ist, und erstklassigen Qualitätsstandards entsprechen.

Oncoclínicas nutzt Technologie, Präzisionsmedizin und Genomik, um wirksame Ergebnisse in der Krebsbehandlung zu erzielen und hat im vergangenen Jahr (2022) mehr als 500.000 Behandlungen durchgeführt. In Lateinamerika ist das Unternehmen ein exklusiver Partner des Dana Farber Cancer Institute, das der Harvard Medical School angegliedert ist. Der Konzern besitzt außerdem Boston Lighthouse Innovation, ein auf Bioinformatik spezialisiertes Unternehmen aus Cambridge (USA), und hält Anteile an Medsir, einem spanischen Unternehmen, das klinische Studien für die unabhängige Krebsforschung entwickelt und verwaltet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Projekte in Zusammenarbeit mit dem Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, einer der renommiertesten Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Welt.

