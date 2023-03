NetEase Games

NetEase kündigt „Herr der Ringe"-Spiel-Fanfiction-Wettbewerb an

Guangzhou, China, 29. März 2023 (ots/PRNewswire)

Das von NetEase herausgegebene SLG-Spiel organisiert einen Fanfiction-Wettbewerb für seinen Charakter Mathom Peddler, bei dem die Gewinner Hin- und Rückflugtickets für einen Besuch des Hobbiton-Filmsets in Neuseeland erhalten.

Der Herr der Ringe: Rise to War ist ein von Warner Bros. lizenziertes Echtzeit-Strategiespiel, das in Mittelerde spielt. Es bietet den Spielern die Möglichkeit, Helden aus Mittelerde anzuführen, um Land zu erobern, um den Ring zu kämpfen und dann die Herrschaft über ganz Mittelerde zu übernehmen.

Die Spieler können als Elfen und Zwerge spielen oder sich sogar den bösen Mächten von Mordor anschließen und ihr Gebiet mit Spielern der gleichen Seite erweitern. Da es sich um ein saisonales Spiel handelt, können die Spieler die Saison auswählen, die sie erleben möchten, und das Spiel unter verschiedenen Regeln und Einstellungen spielen. Es wird nie langweilig!

Für seine herausragende Qualität wurde das Spiel mit dem Google Play Award „Best of 2022" ausgezeichnet.

Der Fanfiction-Wettbewerb dreht sich um Mathom House, einen Schauplatz aus dem Originalroman. Das Gebäude ähnelt einem Museum und beherbergt Gegenstände und seltene Kuriositäten, die die Hobbits „Mathom" nennen. Die Geschichten über seinen Besitzer, den Mathom Peddler, sind im Auenland schon lange bekannt. Manche behaupten, das Mathom-Haus sei seit Generationen geöffnet, andere nennen den Mathom Peddler einen Reisenden, der ganz Mittelerde durchquert hat, und manche sagen sogar, er sei das Superhirn, das die Fäden hinter allen wichtigen Kräften in Mittelerde zieht ...

Nutzen Sie Ihre Fantasie mit den Einstellungen der Welt von Mittelerde und schreiben Sie eine Geschichte für den Mathom Peddler! Die fünf besten Einsender erhalten Hin- und Rückflugtickets nach Neuseeland und einen Besuch des Hobbiton Movie Set in Matamata, dem Drehort der „Herr der Ringe"-Filme (oder wahlweise einen Geldpreis in Höhe von 2.000 US-Dollar).

Informationen zu NetEase Games

NetEase Games, die Online-Spielesparte von NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES und HKEX: 9999), ist ein weltweit führender Entwickler und Herausgeber von Videospielen verschiedener Genres und Plattformen. Die Entwicklungs- und Veröffentlichungsliste von NetEase Games umfasst Titel wie Knives Out, Harry Potter: Magic Awakened, und Naraka: Bladepoint sowie Partnerschaften mit großen Unterhaltungsmarken wie Warner Bros. und Mojang AB (einer Microsoft-Tochter). NetEase Games unterstützt auch das Wachstum und die Entwicklung seiner innovativen globalen Studios in Kanada, Europa, Japan und den Vereinigten Staaten.

