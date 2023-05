priwatt GmbH

priwatt bringt das stärkste Balkonkraftwerk Deutschlands auf den Markt

Leipzig (ots)

Bei priwatt, einem der führenden Balkonkraftwerk-Anbieter in Deutschland, erhalten alle Energiewende-Begeisterten ab sofort die stärksten Duo-Balkonkraftwerke Deutschlands. VerbraucherInnen profitieren von den besonders leistungsstarken Solarmodulen, die noch mehr grünen Solarstrom produzieren und dadurch die Stromkosten deutlich reduzieren.

Das Besondere an den XL-Balkonkraftwerken ist die Gesamtleistung der Solarmodule mit 1080 Wp. Damit übertreffen die Duo-Anlagen die branchenweiten Angebote deutlich, die in der Regel eine Gesamtleistung von 700 bis 820 Wp aufweisen.

"Wir sind stolz, unseren KundInnen als erster Anbieter in Deutschland eine nie da gewesene Leistung für Balkonkraftwerke mit zwei Solarmodulen anbieten zu können.", sagt Kay Theuer, Geschäftsführer von priwatt. "Dank der leistungsstarken Solarmodule werden unsere KundInnen noch autarker und reduzieren darüber hinaus die Energiekosten deutlich".

Unter Berücksichtigung einer idealen Modulausrichtung und einer hohen Eigenverbrauchsquote können KundInnen pro Jahr bis zu 540 EUR Stromkosten einsparen, sodass sich die Anschaffungskosten der XL-Balkonkraftwerke bereits nach 2 bis 3 Jahren amortisieren. Erhältlich sind die priwatt-Komplettsets als priBasic Duo XL und priFlat Duo XL.

Der in allen priwatt Duo-Sets enthaltene updatefähige Wechselrichter ermöglicht nach der Einführung der 800-Watt-Bagatellgrenze in Deutschland die Einspeisung von noch mehr grünem Strom. Über ein Software-Update können priwatt-KundInnen die Leistung des Wechselrichters ganz einfach von 600 auf 800 Watt erhöhen und sind in Kombination mit den XL-Balkonkraftwerken somit optimal auf den höchsten Stromertrag und die von der Bundesregierung geplante Erhöhung der Einspeisegrenze vorbereitet.

Mit den XL-Komplettsets geht priwatt nun den nächsten Schritt hin zum alternativen Energieversorger und befähigt vor allem MieterInnen und HauseigentümerInnen, ihre Stromversorgung in die eigene Hand zu nehmen.

Original-Content von: priwatt GmbH, übermittelt durch news aktuell