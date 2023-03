Universal Beach Hotels

Erstes Beach Club Hotel auf Mallorca

Neues Hotelkonzept von Universal Beach Hotels

Palma de Mallorca (ots)

Die mallorquinische Hotelkette Universal Beach Hotels startet mit einem innovativen Konzept in die Saison: Das Universal Hotel Aquamarin wird das erste Beach Club Hotel auf Mallorca. Mit seiner exponierten Lage direkt am Meer und dem traumhaften Blick aufs Wasser bietet das Flaggschiff der Universal Beach Club Hotels die perfekten Voraussetzungen für die Kombination aus trendiger Unterkunft und entspanntem Strandclub.

Das Universal Hotel Aquamarin, das am 28. April 2023 in die neue Saison startet, wurde im Zuge einer umfassenden Renovierung komplett umgestaltet. Die stylische Ausstattung und der neu kreierte Außenbereich mit Daybeds, Komfortliegen und Sonnenschirmen auf der großzügigen Naturstein Plattform am Meer und Strand, verbinden die Annehmlichkeiten eines Lifestyle-Hotels mit der entspannten Atmosphäre eines Beach Clubs.

Passend zum exklusiven Ambiente des ersten Beach Club Hotels auf Mallorca dürfen sich Hotel- und Tagesgäste auf ein erlesenes gastronomisches Angebot freuen. An dem Mix aus kreativen, fernöstlichen und peruanischen Gerichten sowie frischen lokalen Produkten war der auf der Insel bekannte Gastronom Mika Ferrer beteiligt. Die musikalische Komponente des zukünftigen Beach Clubs liegt in den professionellen Händen des DJs und Musikproduzenten Fernando Gullón, ebenfalls gebürtiger Mallorquiner. Für ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sorgen DJ Sessions mit lokalen, nationalen und internationalen DJs ebenso wie Live Auftritte mit Musikern verschiedenster Stilrichtungen - von Flamenco Fusion bis hin zu Bossa-Nova, Chillout und Soul Musik.

"Die Kombination aus modernem Lifestyle-Hotel und angesagtem Beach Club gibt es in dieser Form noch nicht auf Mallorca. Ich freue mich, dass wir unseren Gästen ein exklusives Urlaubserlebnis bieten können, das unsere Innovationsfreude demonstriert", sagt Yannik Erhart, CEO der Universal Beach Hotels. Weitere Häuser der Hotelkette sollen das neue Konzept sukzessive übernehmen.

Der komplett neu gebaute, moderne Spa & Wellnessbereich rundet das Angebot des Universal Hotel Aquamarin ab. Sauna, Beauty- und Wellnessanwendungen, eine fantastische Aussicht auf Himmel und Wasser und ein großer Terrassenbereich, bieten den idealen Rückzugsort am Meer zur totalen Entspannung und Erholung.

Das neue Konzept der Universal Beach Club Hotels wird am 19. Mai 2023 mit einer großen Opening Party im Universal Hotel Aquamarin gefeiert.

Über Universal Beach Hotels

Universal Beach Hotels wurde von dem Touristik-Pionier Dr. Alfred Erhart gegründet, der sich zu Beginn von Mallorcas Aufstieg zur beliebtesten Ferieninsel Europas beste Standorte direkt am Meer sicherte. Heute vermitteln 17 Ferienanlagen jährlich rund 100.000 Gästen mediterranes Lebensgefühl mit Schweizer Liebe zum Detail. Das Familienunternehmen in dritter Generation pflegt eine langfristige Vision mit Zuverlässigkeit, Gastfreundschaft, fairen Preisen und einer laufenden stilvollen Modernisierung der Hotels. Im Rahmen einer ambitionierten Nachhaltigkeitspolitik werden u.a. Projekte zur Bewahrung nahe gelegener Naturgebieten unterstützt. Darüber hinaus fördert Universal Beach Hotels mit dem bevorzugten Einkauf von Null-Kilometer-Produkten die lokale Wirtschaft wie auch ein authentisches Inselerlebnis.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der zur Unternehmensgruppe gehörende Reiseveranstalter Universal Mallorca Ferien (universaltravel.de) mit Sitz in Vaduz/FL bereits seit über 75 Jahren die erste Anlaufadresse für Pauschalurlaub in den Universal Beach Hotels.

Original-Content von: Universal Beach Hotels, übermittelt durch news aktuell