Haier Nahui nahm an der Key Energy 2023 teil

Rimini, Italien, 25. März 2023 (ots/PRNewswire)

Ein Beitrag zum Bau eines European Green Home Living System

Die Key Energy 2023 fand vom 22. bis 24. März im Rimini Expo Centre, Italien, statt. Die Ausstellung konzentrierte sich auf erneuerbare Energien und die Energiewende und präsentierte Energielösungen für Industrie und Haushalte, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Haier übernimmt soziale Verantwortung, konzentriert sich auf nachhaltige Entwicklung und entwickelt daher eine neue, spezielle Energieabteilung. Haier Nahui New Energy hat sich entschlossen, mit seinen E²Lösungen an der Messe teilzunehmen. Dazu gehören Lösungen für die Integration von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen in mehreren Szenarien, ein intelligentes Energiemanagementsystem für den Hausgebrauch sowie eine Reihe einzigartiger Technologien, die viele Unternehmen dazu veranlassten, den Stand zu besuchen.

Die Vorteile der Integration von Photovoltaik-, Speicher- und Wärmepumpensystemen liegen auf der Hand und ebnen den Weg in eine neue Ära der häuslichen Autarkie.

Der Sektor Photovoltaik hat neue Entwicklungsperspektiven im Kontext der Energieaufbereitung und -umwandlung eröffnet, und immer mehr Familien möchten die Nutzung von Photovoltaik durch Energiespeicherung maximieren, um Stromrechnungen für Haushalte zu reduzieren.

Die Szenariolösungen von Nahui New Energy zogen auf dieser Messe die Aufmerksamkeit von Fachleuten aus der Photovoltaikbranche aus aller Welt auf sich. Zu den drei Szenarien, die Haier Nahui New Energy anbietet, gehören Lösungen für die Integration von Photovoltaik-Speichern für den Hausgebrauch, Lösungen für Photovoltaik-Speicher und Wärmepumpen mit höchstem Wirkungsgrad der Energieumwandlung sowie intelligente Energielösungen, die Stromerzeugung, -speicherung, -einsparung, -management und -vertrieb miteinander verbinden.

Diese drei Lösungen zeichnen sich durch eine einfache Installation, einen maßgeschneiderten One-Stop-Service sowie eine intelligente Bedienung und Wartung aus, die europäischen Verbrauchern den maximalen Erlebniswert bieten.

Darüber hinaus integriert Nahui New Energy die Smart-Power-Funktionen perfekt in die Lösungen durch die Integration mit der Haier Smart Home Europe APP „hOn". Die Kombination aus intelligentem Stromverbrauch und intelligenten Häusern bietet Kunden ein intelligentes Leben und einen grünen Lebensplan, der die Ära der Selbstenergie in europäischen Haushalten einleitet.

In Europa wurden innovative Produkte eingeführt, die von lokalen Verbrauchern positiv aufgenommen wurden.

Nahui New Energy stellte außerdem verschiedene innovative Produkte vor, wobei die Hauptthemen Sicherheit, Intelligenz und All-in-One-Maschinen waren. Ein Beispiel dafür ist das gestapelte ESS für Wohngebäude, das sich durch ein kompaktes Gehäuse mit großer Kapazität auszeichnet, einfach zu installieren ist, keine gestapelten Anschlüsse benötigt und dank der hochwertigen Batteriezellen eine sichere Stromversorgung bietet. Dies unterstützt sogar den Mix aus alten und neuen Batterien und die verlustfreie Erweiterung, um verschiedene Szenarien zu ermöglichen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde das Produkt bereits in der Tschechischen Republik eingeführt und entspricht voll und ganz den Anforderungen des europäischen Marktes und hat dank dreier Schlüsseleigenschaften die Gunst der lokalen Verbraucher gewonnen: Komfort, Sicherheit und Servicequalität.

Haier Nahui New Energy befasst sich mit dem neuen Fortschritt, der durch die kombinierte Entwicklung von „Photovoltaik-Speicher und Wärmepumpe" erzielt wird, und wird europäischen Familien durch seine ständig innovativen und sich wiederholenden Lösungen und digitalen Lösungen helfen, ein intelligentes grünes Lebenssystem zu entwickeln.

