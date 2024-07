COSRX

COSRX kündigt exklusive Angebote für den Amazon Prime Day 2024 in Deutschland an

Berlin (ots/PRNewswire)

Mit dem nahenden Amazon Prime Day am 16. und 17. Juli freut sich COSRX, exklusive Rabatte von bis zu 61 % auf eine Auswahl seiner Top-Hautpflegeprodukte zu veröffentlichen, die speziell auf Beauty-Fans in Deutschland zugeschnitten sind. COSRX ist bekannt für seine wirksamen Formulierungen und sein Engagement für gesunde Haut und lädt die deutschen Verbraucher ein, von diesen Sonderangeboten zu profitieren.

Während dieses mit Spannung erwarteten Events wird COSRX erhebliche Preisnachlässe auf eine Reihe seiner meistverkauften Produkte anbieten. Auf dem Event wird auch eine breite Palette von Produkten vorgestellt, die eine Vielzahl von Hautpflegebedürfnissen abdecken.

Dies sind die Highlights:

„Wir freuen uns sehr, am Amazon Prime Day teilzunehmen und unseren Kundinnen und Kunden exklusiven Zugang zu einigen unserer beliebtesten Hautpflegeprodukte zu bieten", sagte ein Vertreter von COSRX. „Dies ist eine perfekte Gelegenheit sowohl für unsere treuen Kundinnen und Kunden als auch für alle, die unsere Produkte zum ersten Mal kaufen, die transformative Kraft der COSRX Hautpflege zu unschlagbaren Preisen zu erleben."

Prime-Mitglieder können von diesen Sonderangeboten profitieren, indem sie den Amazon-Store von COSRX während des Prime Day besuchen. Da nur begrenzte Mengen verfügbar sind, sollten Kundinnen und Kunden schnell sein, um sich ihre Lieblingsprodukte von COSRX zu vergünstigten Preisen zu sichern.

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence ist eine leichte, feuchtigkeitsspendende Essenz, die mit 96 % Schneckensekret formuliert wurde, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu reparieren und zu verjüngen und so einen strahlenden und jugendlichen Teint zu verleihen. Die Essenz trägt dazu bei, die Elastizität der Haut zu verbessern, feine Fältchen zu reduzieren und die Hautstruktur insgesamt zu verbessern.

Advanced Snail 92 All in One Cream

Die COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream ist eine nährende Feuchtigkeitscreme, die mit 92 % Schneckensekret angereichert ist, um die Hautbarriere zu beruhigen, zu reparieren und zu stärken – für eine gesündere Haut, die gegen Irritationen, Trockenheit und Hautschäden gestärkt ist. Die Creme spendet intensive Feuchtigkeit, verbessert die Elastizität der Haut und hilft, feine Linien und Fältchen zu reduzieren.

The 6 Peptide Skin Booster Serum

Die außergewöhnliche Beliebtheit von The 6 Peptide Skin Booster Serum ist auf seine einzigartige Mischung aus sechs Peptiden zurückzuführen, die bei verschiedenen Hautproblemen wahre Wunder bewirken und es zur ersten Wahl für alle machen, die eine perfekte Haut haben möchten. Während Peptide traditionell mit luxuriöser Hautpflege in Verbindung gebracht werden, wurde dieses Serum sorgfältig entwickelt und formuliert, um ultimativen Komfort und einfache Anwendung zu gewährleisten – und das zu einem erschwinglichen Preis, den sich jeder leisten kann.

Das Peptid-Serum in der Jumbo-Pumpflasche ist ideal für eine großzügige, tägliche Anwendung. Die leichte, wasserbasierte Formel zieht schnell ein und lässt sich mühelos mit anderen Hautpflegeprodukten kombinieren. Fügen Sie es einfach zu jeder Hautpflegeroutine hinzu, entweder durch mehrmaliges Auftragen oder als ersten Schritt, um die Wirksamkeit der folgenden Produkte zu verstärken und Ihre Hautpflegeroutine zu verbessern.

The Niacinamide 15 Serum

Dieses Serum enthält 15 % Niacinamid, das überschüssiges Öl reduziert, das Erscheinungsbild der Poren minimiert und raue Haut verfeinert. Darüber hinaus enthält das Serum Zink PCA, das möglichen Hautschäden vorbeugt. Zu den weiteren Vorteilen gehören das Verblassen von Flecken nach dem Auftreten von Unreinheiten, die Zufuhr von Feuchtigkeit und die Linderung von Rötungen für eine vollständige Kontrolle von Akne, und zwar bei jedem Schritt!

Dank des porenverfeinernden Serums von COSRX bemerken Rezensenten, wie strahlend ihre Haut schon nach wenigen Anwendungen aussieht. „Mein Gesicht strahlt förmlich, meine Poren sind merklich kleiner geworden, und ich sehe insgesamt jünger aus", so eine Rezensentin. Eine andere Rezensentin sagte, dass nach drei Tagen „die Poren auf meiner Nase geschrumpft sind und mein Kinn deutlich weniger ölig ist".

Weitere Informationen zu den Prime Day-Angeboten von COSRX und das komplette Angebot an Hautpflegelösungen finden Sie unter COSRX's Amazon Germany Storefront.

Informationen zu COSRX

Mit seinen leistungsstarken und preiswerten Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der beliebtesten Hautpflegemarken der Welt geworden. Mit einer minimalen Anzahl hochwirksamer natürlicher Extrakte in konzentrierten Dosen liefern die Produkte von COSRX sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie braucht, und mit nichts, was sie nicht braucht. Die meistverkauften Hautpflegelösungen finden Sie bei Einzelhändlern im ganzen Land, einschließlich Amazon.

