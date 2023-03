Amogy

Amogy sichert sich eine Finanzierungsrunde der Serie B-1 in Höhe von 139 Millionen US-Dollar und bringt die Transportbranche näher an saubere Energie heran

Brooklyn, N.Y., 22. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die Finanzierung wird die Kommerzialisierung der innovativen Ammoniak-to-Power-Technologie des Unternehmens ermöglichen

Unter der Leitung von SK Innovation befinden sich weitere Investoren unter anderem Temasek, Korea Zink, Aramco Ventures, AP Ventures, MOL PLUS, Yanmar, Zeon Ventures und DCVC

Amogy Inc., ein Pionier auf dem Gebiet von emissionsfreien, energiedichten Ammoniakleistungslösungen, gab heute seine Finanzierung in Höhe von 139 US-Dollar der Serie B-1 bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von SK Innovation angeführt, zusammen mit anderen globalen Investoren wie Temasek, Korea Zink, Aramco Ventures, AP Ventures, MOL PLUS, Yanmar Ventures, Zeon Ventures und DCVC. Diese Finanzierung wird es Amogy ermöglichen, seine organisatorische Entwicklung fortzusetzen, um die Kommerzialisierung zu unterstützen, mit der Produktion seiner innovativen Ammoniak-to-Power-Technologie zu beginnen und 2024 sein erstes Produkt auf den Markt zu bringen.

„Wir arbeiten aus einer Position heraus, die uns nicht daran zweifeln lässt, dass unsere Technologie die Welt verändern wird", sagt Seonghoon Woo, CEO von Amogy. „Die CO2-Emissionen durch den Transport machten 2021 in den Vereinigte Staaten 1,7 BMT aus – mehr als jeder andere Wirtschaftssektor. Diese Finanzierung wird uns dabei helfen, dass unsere Emissionen in die richtige Richtung gehen, sodass wir 2050 Netto-Null erreichen und die Welt dadurch nachhaltiger machen. Wir schätzen die Investoren sehr, die unsere kühne Mission teilen, und wir hochkonzentriert darauf, unsere Technologie auf den Markt zu bringen."

Die hocheffiziente Ammonia-to-Power-Technologie von Amogy führt flüssiges Ammoniak durch die Crack-Module, die in ein hybrides Brennstoffzellensystem integriert sind, das Elektromotoren für kohlenstofffreie Transporte einschließlich der Schifffahrt antreibt. Amogy plant, Ende 2023 einen mit Ammoniak betriebenen, emissionsfreien Schlepper vorzustellen, der dreimal so groß ist wie das System, das Anfang dieses Jahres auf dem mit Ammoniak betriebenen Sattelschlepper von Amogy erprobt wurde. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Schleppers im Jahr 2023 im Bundesstaat New York will Amogy ab 2024 sein erstes kommerzielles Angebot präsentieren.

„Die Technologie von Amogy stellt einen entscheidenden Durchbruch bei der Nutzung von Ammoniak als Kraftstoff dar, und wir glauben, dass dies nicht nur die maritime Industrie, sondern die gesamte Transportbranche revolutionieren wird", sagt Jun Kim, Vice Chairman & CEO von SK Innovation. „Wir wollen sicherstellen, dass Amogy über die Ressourcen verfügt, die es benötigt, um den emissionsfreien Versand Wirklichkeit werden zu lassen."

Um mehr über Amogy zu erfahren und wohin diese Finanzierung das Unternehmen bringen wird, sehen Sie sich bitte dieses Video an.

Informationen zu Amogy

Amogy bietet ammoniakbasierte, emissionsfreie Energielösungen mit hoher Energiedichte zur Dekarbonisierung des Verkehrs für eine nachhaltige Zukunft. Amogy wurde 2020 von vier promovierten MIT PhD-Absolventen mit einer gemeinsamen Vision gegründet. Es ist das Ziel von Amogy, die Dekarbonisierung des Schwerlasttransportsektors zu ermöglichen und den globalen Weg in Richtung „Net Zero 2050" zu beschleunigen. Zu den Investoren des Unternehmens gehören der Climate Pledge Fund von Amazon, AP Ventures, SK, Aramco Ventures und DCVC. Bisher wurde das skalierbare, ammoniakbetriebene, emissionsfreie Energiesystem von Amogy erfolgreich in einer Drohne, einem Schwerlasttraktor und einem Sattelzug demonstriert. Weitere Informationen finden Sie auf: www.amogy.co.

amogy@codewordagency.com

Original-Content von: Amogy, übermittelt durch news aktuell