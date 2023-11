Huawei EBG Europe

Huawei stellt zwei neue All-Flash-Speicherprodukte vor, um All-Flash für alle Szenarien zu fördern

Paris (ots/PRNewswire)

Auf der Huawei Connect 2023 in Paris stellte Herr Yang Chaobin, Director of the Board und President of ICT Products & Solutions bei Huawei, zwei neue All-Flash-Speicherprodukte vor, den OceanStor Pacific 9920 und den OceanStor Dorado 2100, um die Branchenvision „All Flash for All Scenarios" zu fördern. Die Produkte wurden entwickelt, um Kunden zu helfen, effizientere und zuverlässigere Rechenzentren aufzubauen.

„Allgegenwärtige Datendienste erfordern leistungsfähigere, zuverlässigere und energieeffizientere Datenspeicherlösungen. Die Bandbreite von Flash-Speicherprodukten ist 28 Mal so groß wie die von Festplattenlaufwerken (HDDs), aber Flash-Speicherprodukte verbrauchen 33 % weniger Strom als HDDs mit vergleichbarer Kapazität. Flash-Speicherprodukte werden von Unternehmen wegen ihrer höheren Leistung und Zuverlässigkeit sowie ihres geringeren Stromverbrauchs geschätzt", sagte Yang Chaobin.

Um „All Flash for All Scenarios" zu realisieren und leistungsstarke, hochzuverlässige und umweltfreundliche Rechenzentren aufzubauen, hat Huawei ein All-Flash-Scale-Out-Speicherportfolio für die Kernproduktionsphasen von Rechenzentren auf den Markt gebracht, um die zunehmenden Mengen an unstrukturierten Daten zu verwalten, so dass Kunden die Produktions- und Entscheidungseffizienz verbessern können. Darüber hinaus stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor Herausforderungen wie einem hohen Anteil an unstrukturierten Daten, langsamen Lese-/Schreibvorgängen und schwieriger mandantenübergreifender Freigabe/Isolierung. Professionelle All-Flash-NAS-Speicher, die für KMUs angepasst wurden, entwickeln sich zu einer neuen Möglichkeit, den Wert von Daten freizusetzen.

Michael Qiu, Präsident der Abteilung Global Data Center Marketing & Solution Sales bei Huawei Enterprise BG, präsentierte die beiden neuen Produkte:

Das OceanStor Pacific 9920, ein SSD-basiertes Scale-Out-Speichersystem, ist führend bei der All-Flash-Scale-Out-Architektur mit hoher Leistung, SSDs mit hoher Kapazität und effizienten Algorithmen zur Datenreduktion. Es verfügt über die höchste Kapazitätsdichte in der Branche und bietet eine Single-Disk-Kapazität von 30,72 TB und eine 2-U-Space-Kapazität von bis zu 768 TB. Das Produkt unterstützt eine Single-Node-Bandbreite von bis zu 20 GB/s und hat eine IOPS von 800.000. Die effizienten Algorithmen zur Datenreduktion reduzieren den Stromverbrauch auf 1,04 W pro TB und tragen so zum Aufbau umweltfreundlicher Rechenzentren bei.

Das All-Flash-Speichersystem OceanStor Dorado 2100 bietet die branchenweit erste aktiv-aktive (A-A) NAS-Architektur für KMUs, die sich durch einfache Bedienung, solide Zuverlässigkeit und umfassende Effizienz auszeichnet. Es kann durch das Scannen von Codes eingesetzt werden und unterstützt mobile Fernwartung. Zudem bietet es eine bis zu 90 % schnellere Bereitstellung als herkömmliche Lösungen, und das zu Kosten, die bis zu 30 % niedriger sind als die unserer Mitbewerber. Die branchenweit einzige A-A NAS-Architektur bietet eine vierschichtige Zuverlässigkeit von 99,9999 % und eine 24/7-Geschäftskontinuität. Das durchgängige All-Flash-Design und die innovativen Datenlayout-Algorithmen verbessern die Leistung um den Faktor 20 im Vergleich zu den Hybrid-Flash-Produkten, die derzeit auf dem Markt sind.

Die neuen Huawei OceanStor All-Flash-Speicherprodukte wurden entwickelt, um grüne, energiesparende, effiziente und zuverlässige All-Flash-Rechenzentren für verschiedene Unternehmensserviceszenarien und mehr Kunden in Europa aufzubauen. Sie sind ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Verwirklichung der Vision von „All Flash for All Scenarios".

Original-Content von: Huawei EBG Europe, übermittelt durch news aktuell