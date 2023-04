Huawei EBG Europe

Huawei erweitert seine Fast Track Promotion für Netzwerkprodukte

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Huawei erweitert sein Angebot für Netzwerkkomponenten um weitere Produkte zur Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen bei der Umsetzung der digitalen Transformation. Die Fast Track Promotion 3.0 ist inzwischen in mehr als 40 Ländern in Europa verfügbar und bietet eine noch schnellere Lieferung ausgewählter Modelle.

Das erweiterte Huawei Fast Track-Programm 3.0 beinhaltet jetzt eine noch größere Auswahl an Netzwerkprodukten als jemals zuvor: 20 neue Produkte wie WLAN Access Points (APs), LAN-Switches, Rechenzentrums-Switches und Router. Kunden und Partner, die bis zum 30. Juni 2023 ausgewählte Netzwerkprodukte von Huawei bestellen, erhalten diese innerhalb von zwei Wochen.

Mehr Produkte hinzugefügt Huawei integriert mehr als 20 neue Produkte in das Fast Track-Programm, darunter Multi-Rate-, Dual-Power Gigabyte- und Remote-Module-Switches sowie Mid-Range- und High-End Access Points, was das Angebot auf insgesamt 50 ausgewählte IP-Netzwerkprodukte erweitert.

Die neu hinzugefügten Produkte unterstützen individuelle Szenarien für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Bildungs- und Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Einzelhandel und in der Produktion, bei Managed Service Providern sowie bei Behörden und Verwaltung. Das effiziente Dual-Power-Modell CloudEngine S5735-S-V2 PoE++ ist zum Beispiel geeignet, Endgeräte wie Kameras und APs mit Strom zu versorgen.

Die Highlights der neuen Produkte auf einen Blick:

CloudEngine S5731-S M-GE : Effizienter Multi-Rate Access Switch mit leistungsstarker 90 W PoE++ Energieversorgung für einzelne Ports

CloudEngine S5735-S-V2: Gigabit Access Switch mit dreifacher Energieversorgung and intelligentem Stacking

CloudEngine S5735-L-V2 : Remote-Module Switch ohne Lüfter mit sehr niedrigem Energieverbrauch, Plug-and-Play

AirEngine 6761-21 : Innovativer Hybrid PoE Wi-Fi 6 Access Point mit optischer/elektrischer PoE-Energieversorgung und unabhängigem RF-Scanning

AirEngine 6760R-51: High-Performance WLAN-AP für den Außenbereich mit IP68-Schutz und 6-kA-Blitzschutz sowie 8x8 MU-MIMO

Das Fast Track Programm bietet eine Lieferung innerhalb von 2 Wochen, wobei bestimmte Produkte sogar innerhalb einer Woche lieferbar sind. Das ermöglicht Partnern, ihren Kunden die branchenbesten Huawei-Produkte zu kosteneffizienten Preisen anzubieten.

Angebot verfügbar in mehr als 40 Ländern

Huawei Fast Track 3.0 kann von Partnern und Kunden in mehr als 40 europäischen Ländern genutzt werden. Hier bietet Huawei individuelle Lösungen für verschiedene Industriekunden wie Bildungs- und Gesundheitswesen, Behörden und Verwaltung, Gastgewerbe oder Managed Service Provider.

Mehr Details zum IP Fast Track Programm sowie zu allen Produkten gibt es hier.

Gemeinsam Mehrwert schaffen

„Im Jahr 2022 haben wir mehr als 200 Partner und über 500 Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte innerhalb der vorgesehenen Zeit durch unser Fast Track-Programm unterstützt – was uns zum einzigen Netzwerk-Provider mit so einer kurzen Lieferzeit auf einem Markt macht, der sonst für deutlich längere Lieferzeiten bekannt ist", sagt Todd Sun, Vizepräsident der Western Europe Enterprise Business Group von Huawei.

„Wir sind bestrebt, zusätzlich zur schnellen Bereitstellung einen Mehrwert für unsere Kunden und Partner zu schaffen", sagt Sun. Huawei ist kürzlich als „Leader" im „2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure" eingestuft worden. „Huawei sieht das als bedeutenden Meilenstein und hofft, dass dies den Anreiz der großen Auswahl an Netzwerk-Angeboten bei Huawei weltweit erhöht", sagt Sun.

Informationen zu Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

Pressekontakt (Corporate) Huawei Technologies Deutschland GmbH:

Original-Content von: Huawei EBG Europe, übermittelt durch news aktuell