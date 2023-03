SWAG

SWAG hat das erste Whitepaper zur Adult-Industrie in Asien mit Schlüsselwörtern und beliebtesten Content-Creators 2022 veröffentlicht!

Taipei, 22. März 2023 (ots/PRNewswire)

Ansässig in Taiwan ist Swag die größte Live-Plattform für Erwachseneninhalte in Asien. Heute kündigte Swag den SWAG INSIGHTS REPORT 2022 an, das erste Whitepaper zur Erwachsenenunterhaltungsindustrie in Asien. Der Bericht sammelte verschiedene Statistiken, einschließlich der beliebtesten Hashtag-Hits, beliebtesten Creator, beliebteste Seiten, schnell vorgespulten Inhalte des Publikums sowie die Online-Verweildauer der Nutzer. SWAG hat in 2022 beträchtlichen Traffic generiert und die Anzahl der Live-Ausstrahlungen im letzten Jahr liegt über 700 Millionen.

Ein weiteres interessantes Resultat ist, dass 5,78 Milliarden Sekunden Adult-Video-Content schnell vorgespult wurde, das entspricht 183 eingesparten Jahren unseres globalen Publikums auf der Überholspur zur Ekstase.

Der SWAG INSIGHTS REPORT ist die erste Untersuchung von SWAG zu den jährlichen Daten. Er verweist auf die weltweit schnell wachsende Adult-Industry Taiwans hin. 2022 wurde @ladyyuan zum beliebtesten Creator des Jahres ausgezeichnet; ihre Unterstützer hatten einen Anteil von 35% am gesamten Publikumsaufkommen, was darauf hinweist, dass 1 von 3 Swag-Nutzern ein Fan von @ladyyuan ist. Unter den führenden 10 Creators des Jahres finden sich auch viele neue Gesichter, einschließlich @lolabb mit einem überwältigenden Einstieg in die Branche. Bereits nach wenigen Monaten erklomm sie Platz 5 der beliebtesten Creators des Jahres.

Über 100 Millionen Live-Content-Zuschauer! Nahezu 6 Milliarden Sekunden wurden insgesamt vorgespult

SWAG ist bekannt für seinen vielfältigen Entertainment Content für Erwachsene. Der beliebteste Final-Screen in 2022 war die Seite „Adult Live Streaming" mit 766 Millionen Views und circa 2 Millionen Besuchen eines globalen Publikums tagtäglich. Angesichts der zeitbegrenzten Inhalte entwickelte sich die Stories-Seite mit circa 152 Millionen Views zur zweitbeliebtesten Seite.

Es ist interessant, dass 91,81% der Nutzer von Adult-Videos in voller Länge die Schnellvorlauffunktion nutzten. Nutzer in Thailand hatten mit 93,25% die höchste Schnellvorlaufrate, jene in Vietnam mit 84,98% die niedrigste. Alles in allem wurden 2022 5,78 Milliarden Sekunden der langen SWAG-Videoinhalte weitergeleitet, d. h. insgesamt eine Einsparung von 183 Jahren, um die Wünsche der Zuschauer bezüglich der Geschwindigkeit von Orgasmen zu erfüllen.

Die Stunden mit dem größten Erfolg!

SWAG legte auch ein exaktes statistisches Diagramm der Zeiträume mit den meisten Online-Nutzern vor. Im letzten Jahr war die Zeit mit dem größten Online-Aufkommen Sonntag von 00:00 bis 01:00 Uhr. Das am wenigsten aktive Zeitfenster ist dienstags zwischen 17:00 und 18:00 Uhr. Ein Vergleich der durchschnittlichen Online-Dauer zeigt, dass Nutzer in Singapur mit einer durchschnittlichen Dauer von 6,66 Minuten vorne liegen. China und Vietnam lagen mit der kürzesten Online-Zeit bei 5,35 Minuten.

Dramatischer Traffic-Zuwachs! SWAG setzt sich an die Spitze und legt die Geheimnisse von Taiwans Sexindustrie offen.

Laut dem 2022 SWAG INSIGHTS REPORT haben alle Arten von Creators beträchtlich zugelegt. Zudem hat sich die Qualität des Inhalts auf der Plattform beachtlich verbessert, was zu dem Zuwachs von 174,7% der Live-Zuschauerzahlen beiträgt. SWAG hat tausende Performer unterstützt, zusätzliche Einnahmen zu generieren, und mehr als 300 Performer hatten monatlaich mehr als US Dollar 3.000 verdient.

Darüber hinaus unterstützt SWAG die Creator mit einer Reihe von Bonusangeboten für die Zuschauer. Mit Login-Boni, Erlebnisgeschenken und Promocodes wurden 2022 insgesamt 1,3 Milliarden kostenlose Diamonds an die Nutzer ausgegeben. Das entspricht 5,56 Millionen Storys, 740.000 Langvideos oder, mit dem Vorbestellungspreis, 1,11 Millionen zeitlich begrenzte Sessions.

SWAGs Vision ist die Bereitstellung einer Plattform mit legalen und hochwertigen Adult-Entertainment-Services für das Publikum, die den erwachsenden Content-Creators die Möglichkeit bietet, von ihren anregenden Kreationen zu profitieren. Mit der Veröffentlichung der jährlichen Datenberichte möchte SWAG der Welt auch die Stärke und das Potenzial der Sexindustrie Taiwans demonstrieren.

