Valour Inc.

Valour erweitert Zugang zu seinem Produktangebot in Frankreich als Schlüsselmarkt für seine Expansion

Toronto, 21. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die wettbewerbsfähigen Produkte von Valour sind jetzt bei führenden Maklern in Frankreich erhältlich

Der französische Markt bietet immense Wachstumschancen, wie eine aktuelle Studie von KPMG zeigt.

Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen schließt, ist stolz darauf, die Verfügbarkeit seiner wettbewerbsfähigen Krypto-Produktpalette für französische Anleger bekannt zu geben.

„Der französische Markt hat großes Potenzial. Eine kürzlich durchgeführte Studie von KPMG zeigt, dass 38 % der französischen Bevölkerung Berichten zufolge in Krypto-Vermögenswerte investiert hat oder es in Zukunft beabsichtigt. Valour bietet die Werkzeuge, um diese Zahlen Wirklichkeit werden zu lassen, indem es ETPs auf digitale Vermögenswerte anbietet, die einfach zu einem bestehenden Wertpapierportfolio hinzugefügt werden können", sagte Johanna Belitz, Head of Sales France and Nordics.

Die Expansion in einen weiteren Markt bestätigt den Status des Unternehmens als bevorzugter Partner für Makler und Banken, die ihren Kunden ein reguliertes Krypto-Engagement anbieten möchten.

„Durch die Integration von Valours gebührenarmen bis gebührenfreien ETPs werden französische Broker in der Lage sein, ihren Kunden Zugang zu einem sicheren und regulierten Engagement im Krypto-Ökosystem zu bieten", sagte Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour. „Im Allgemeinen stehen Kosten für Investoren an erster Stelle. Das Angebot von kostengünstigen Anlageprodukten in Bitcoin und Ethereum stellt einen wesentlichen Vorteil für unsere Anleger dar und ist ein weiterer Meilenstein in der Demokratisierung dieser neuartigen und ständig wachsenden Anlageklasse."

Valour Asset Management bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und auf Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour Asset Management umfasst Valour Uniswap ( UNI), Cardano ( ADA), Polkadot ( DOT), Solana ( SOL), Avalanche ( AVAX), Cosmos ( ATOM), Binance ( BNB), Enjin ( EN), Valour Bitcoin Carbon Neutral und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour Cayman sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum ( ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Produktpalette – Frankreich

Die an der Euronext Paris notierte Palette ist: Valour Bitcoin Zero (CH0573883474) Valour Ethereum Zero (CH0585378752) Valour Cardano (CH1114178820) Valour Solana (CH1114178838) Valour Polkadot (CH1114178812).

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Makler nach der Verfügbarkeit der Produkte.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es unter seinem SEDAR-Profil einen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht hat, datiert vom 13. Januar 2023, der Ernennungen und Rücktritte bestimmter Direktoren und leitender Angestellter des Unternehmens während des Zeitraums vom 14. Mai 2021 bis zum 12. November 2022 betrifft. Der Bericht über wesentliche Änderungen wurde auf Anfrage der Ontario Securities Commission (die „OSC") im Zusammenhang mit der Überprüfung der fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens durch die OSC eingereicht. Infolge der Einreichung des Berichts über wesentliche Änderungen haben die Mitarbeiter des OSC dem Unternehmen mitgeteilt, dass es in Übereinstimmung mit der OSC Staff Notice 51-711 (in der neuesten Fassung) über Nachträge und Fehlerkorrekturen auf der öffentlichen Liste der Nachträge und Fehler platziert wird.

Informationen zu Valour

Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTCQB: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und wegweisenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte geleitet. Valour setzt sich dafür ein, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3-Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen mit ihrem bisherigen Bankkonto und Zugang.

Warnhinweis über zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Angebot, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen sich bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser und Leserinnen nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer nach Maßgabe der geltenden Wertpapiergesetze.

Anlegerbeziehungen, ir@valour.com

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-erweitert-zugang-zu-seinem-produktangebot-in-frankreich-als-schlusselmarkt-fur-seine-expansion-301777631.html

Original-Content von: Valour Inc., übermittelt durch news aktuell