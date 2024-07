CMG

Rundtischgespräch: Bildung und Jugend in China im Wandel

Mengyu und ihre Freunde haben vor kurzem ein Rundtischgespräch organisiert. Dabei ging es vor allem um die chinesische Jugend und das sich schnell verändernde Bildungsumfeld in China.

Liu Ying, Direktor der Beijing Haidian Foreign Language Experimental School, Christoph Glatz aus Österreich und Johannes Gültig aus Deutschland teilten ihre Erfahrungen. Christoph Glatz hat langjährige Lehrerfahrung in China und Johannes Gültig ist Student an der Eberhard Karls Universität in Tübingen und studiert nun im Rahmen eines Austauschprogramms an der Peking Universität.

Die Bildungsreform ist in China ein wichtiges Thema. Die Gäste berichteten über die neuen Veränderungen in Schule und Universität in China und über die neuen Veränderungen der Lernenden in einem so veränderten Umfeld.

