Grüezi!! EIGER bringt Tropical Adventure in die Schweiz

Interlaken, Schweiz, 17. März 2023 (ots/PRNewswire)

EIGER Adventure, eine beliebte indonesische umweltfreundliche Outdoor-Bekleidungsmarke, eröffnet am 15. März 2023 ihr erstes internationales Geschäft in Interlaken. Das Geschäft wird voraussichtlich Touristen und Einheimische anziehen, die hochwertige Outdoor-Bekleidung und Zubehör suchen.

Qualität, Design und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt des internationalen Angebots von EIGER Adventure

Als Marke, die sich auf dem internationalen Parkett von ihrer besten Seite zeigt, hat EIGER zahlreiche Zertifizierungen erhalten, die sicherstellen, dass alle Produkte strenge Qualitätskontrollen durchlaufen haben, um dem hochwertigen globalen Standard zu entsprechen. Das Geschäft wird auch das Engagement des Unternehmens für umweltfreundliche Geschäftspraktiken demonstrieren. Ein Beispiel für dieses Engagement ist der preisgekrönte Ecosaviour 45 Rucksack von EIGER, der aus recycelten Materialien hergestellt wird. Für das Tragegestell wird Bambus verwendet, der von indonesischen KMU-Gemeinschaften (Small Medium Enterprise) als Alternative zu Aluminium-, Faser- oder Stahlkabeln hergestellt wird.

Das Geschäft in Interlaken verkauft nicht nur Produkte für Outdoor-Aktivitäten, sondern will den Besuchern auch die indonesische Kultur und touristische Attraktionen näher bringen. Neben dem Thema „Wonderful Indonesia" (Wunderbares Indonesien) erhalten die Kunden einen kostenlosen Kaffee aus Indonesien.

Das internationale Debüt von EIGER ist eine Hommage an seine Gründungsidee

Der 1989 gegründete Markenname EIGER Adventure wurde durch den berühmten Schweizer Berg Eiger inspiriert. Seitdem ist das Unternehmen gewachsen und hat eine solide Kundenbasis in ganz Indonesien entwickelt und pflegt eine Nachhaltigkeitsphilosophie in jeder Geschäftsinitiative. „Unser erstes Auslandsgeschäft in Interlaken ist ein lang ersehnter Traum, den wir mit den Kunden von EIGER teilen. Wir sind hier, um ihren Geschichten im ganzen Land und weltweit zuzuhören und engagieren uns dafür, Innovation und Zusammenarbeit im Zuge der Nachhaltigkeit zu fördern," so Ronny Lukito, Gründer von EIGER Adventure.

Mit einer starken Erfolgsgeschichte in Indonesien hat EIGER Adventure das Potential für ein kontinuierliches Wachstum auf dem internationalen Markt. Weltweit wird der Markt für Outdoor-Bekleidung bis Ende 2026 auf etwa 26 Milliarden Dollar geschätzt; daher sind die Investitionen der indonesischen und der Schweizer Regierung auf lange Sicht erfolgversprechend. „Wir freuen uns darauf, EIGER Adventure, eine stolze indonesische Marke, hier in der Schweiz willkommen zu heißen und gratulieren ihnen zu ihrem internationalen Einstieg", so Philippe Ritschard, Bürgermeister von Interlaken. „Wir fühlen uns geehrt, ihr erster Standort in Übersee zu sein und hoffen, dass der EIGER Adventure Store als Vorreiter für andere indonesische Produkte in der Schweiz dienen wird, da Interlaken das Vertrauen schätzt, in unsere Stadt zu investieren."

Um seinen Erfolg fortzusetzen, wird EIGER Adventure in Kürze in den südostasiatischen Markt für Outdoor-Bekleidung eintreten und sein globales Wachstum verstärken.

Informationen zu EIGER Adventure

EIGER Adventures bietet hochwertige Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung für Liebhaber von Aktivitäten unter freiem Himmel. EIGER bietet Abenteurern Produkte in drei Hauptproduktkategorien an: Klettern, Reiten und Authentic 1989, die sich an Kletterer, Biker und Wanderer richten, die klassisches, stilvolles Design lieben. Neben dem Fokus auf Outdoor-Aktivitäten priorisiert EIGER Umweltschutz und soziale Verantwortung und hat zum Ziel, Menschen auf ein grünes Leben, Expeditionen und Verantwortung aufmerksam zu machen und zu inspirieren.

